„Tiefschwarze Deals“, „The Biggest Sale of the Year“ oder „Supersale Weekend“ sind Slogans, die aktuell die Einkaufsstraßen zieren. Was als Black Friday begann, erstreckt sich heute über eine ganze Woche, wenn nicht sogar den ganzen November. Ursprünglich durch eine Marketingaktion US-amerikanischer Händler ins Leben gerufen, etabliert sich der Black Friday sukzessive auch in Deutschland und setzt sich in diesem Jahr über ein schwaches Konsumklima hinweg.

Ist die Stimmung eigentlich durch Sorgen über steigende Inflation und hohe Sprit- und Energiepreise getrübt, wollen mehr als die Hälfte der Verbraucher an den Rabatt-Tagen etwas kaufen, zeigt eine Umfrage der Unternehmensberatung PwC. Allein am Black Friday und Cyber Monday rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wird ein deutlicher Anstieg von sechs Prozent erwartet – die Ausgabebereitschaft bewegt sich auf einem neuen Hoch.

Black Friday und Cyber Monday setzen in dem für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder spürbare Impulse Stephan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer HDE

Knapp die Hälfte der Befragten nutzen den Black Friday oder Cyber Monday auch für Einkäufe zu den Festtagen. „Black Friday und Cyber Monday setzen in dem für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder spürbare Impulse“, erklärte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp vom HDE. Besonders der Onlinehandel legt zum Jahresende zu. Er wird seine Weihnachtsumsätze auf 23,1 Milliarden Euro steigern.

Versanddienstleister rechnen mit doppelter Menge an Paketen

Rekordsummen, die auch ihre Auswirkungen auf die Paketbranche haben. Für viele ist die Black Week die mengenstärkste Woche des gesamten Jahres. Im letzten Jahr sortierte DHL im deutschen Netz ganze 12,4 Millionen Sendungen an einem Tag – bisheriger Höchstwert und fast doppelt so viel, wie an gewöhnlichen Tagen. Auch dieses Jahr rechnet der Konzern mit ähnlichen Mengen. Um diesen Andrang zu stemmen, beginnt DHL schon in den Sommermonaten – in enger Abstimmung mit Händlern – mit der Planung. 10.000 Aushilfskräfte verstärken die rund 150.000 Beschäftigten in der Zustellung, als auch in den Post- und Paketzentren, erklärt ein Sprecher.

Ähnlich sieht es bei den Versanddienstleistern Amazon und Hermes aus. „In diesem Jahr rechnen wir an Spitzentagen mit bis zu drei Millionen Sendungen, was eine Verdopplung gegenüber den Sommermonaten bedeutet“, sagte Marei Martens, Pressesprecherin bei Hermes Germany. Dazu wurden an den Logistikstandorten zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt, mit befristetem Arbeitsvertrag oder über tarifgebundene Zeitarbeitsfirmen, so Martens.

Verdi ruft zu Warnstreiks an elf Amazon-Standorten auf

Amazon stellte für die anstehende Weihnachtssaison knapp ein Drittel mehr Arbeiter ein, welche die über 40.00 Festangestellten – hauptsächlich in den Logistik-, Sortier- und Verteilzentren – unterstützen. Nicht selten sind die Aushilfen Studenten oder Personen, die im Sommer in der Gastronomie arbeiten. „Sie sind bis Jahresende befristet, direkt bei Amazon angestellt und verdienen ab 16,22 Euro brutto pro Stunde“, sagte Thorsten Schwindhammer, Sprecher bei Amazon. Dennoch hat Verdi zum Black Friday zu Warnstreiks an elf Amazon-Standorten, unter anderem in Dortmund, Werne, Rheinberg und Mönchengladbach, aufgerufen. Ziel ist es, den US-Riesen zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bringen, wie die Gewerkschaft mitteilt.

Verdi kritisiert, dass der Lohn der Beschäftigten bei Amazon oft nicht zum Leben reiche und gravierende körperliche Belastungen mit sich bringe. „Dazu gehören monotone Arbeitsabläufe in den Fulfillment Centern, schwere Lasten, aber auch die Strategie aggressiver betrieblicher Kontrolle des Handelsriesen“, sagte Silke Zimmer, die im Verdi-Bundesvorstand für den Handel zuständig ist. So würden die Beschäftigten durch den Einsatz digitaler Tracker bei jedem Schritt in ihrer Arbeit überwacht. Amazon betonte angesichts der Ankündigung: „Wir liefern verlässlicher denn je.“ Die „immer gleichen pauschalen Vorwürfe“ der Gewerkschaft weise man aber scharf zurück, erklärte ein Sprecher. So gebe es keine digitalen Tracker bei Amazon.

Gewichtsobergrenze für Pakete gefordert

Zuletzt hatte Verdi Anfang der Woche eine Entlastung für die sogenannte „letzte Meile“ gefordert, also auf dem Weg vom regionalen Verteilerzentrum bis zur Haustür. Die Gewerkschaft spricht sich für eine gesetzliche Obergrenze von 20 Kilo aus. Marktführer DHL ist zwar auch für eine verbindliche Obergrenze, möchte sie aber bei 23 Kilo ziehen. Der Branchenverband BPEX, der für die DHL-Konkurrenten spricht, ist hingegen dafür, dass ein Paketbote auch künftig Pakete zustellen darf, die deutlich schwerer sind als die von Verdi geforderte Obergrenze – und zwar mit einem technischen Hilfsmittel wie etwa einer Sackkarre.

„Eine pauschale, starre Gewichtsgrenze mit verpflichtender Zwei-Personen-Zustellung ohne Anerkennung dieser Hilfsmittel lehnen wir ab“, sagt eine Verbandssprecherin. „Sie wäre wettbewerbsschädigend, würde zusätzlichen Personalbedarf sowie unnötige Verkehre und Emissionen verursachen und durch erhebliche Mehrkosten inflationstreibend wirken.“

Elektrofahrzeuge für die letzte Meile

Die steigende Auslastung zwischen Black Friday und Weihnachten zieht auch ökologische Konsequenzen nach sich. Während der Black-Friday-Woche im vergangenen Jahr stieg der Kraftstoffverbrauch pro Verbrennerfahrzeug in Deutschland um fünf Prozent gegenüber dem Normalniveau, zeigt eine neue Auswertung von Geotab, Anbieter vernetzter Transportlösungen, die sich die Fahrzeugaktivitäten kommerzieller Flotten angeschaut hat. Hermes und DHL betonen, dass sie vermehr auf Elektrofahrzeuge oder klimaschonende Alternativen setzen wollen.

Nach Angaben von Hermes Germany erfolgt die Zustellung auf der letzten Meile bislang nur in über 100 Innenstädten mit E-Transportern oder Lastenrädern. Bei DHL wird die Flotte durch 11.000 Extra-Fahrzeuge ergänzt, die extra angemietet werden – vorzugsweise E-Transporter, „falls vorhanden“, erklärt Achim Gahr, Pressesprecher bei DHL. Die Flotte bestehe ohnehin schon zu 60 Prozent aus Elektrofahrzeugen.

Peak-in-Peak-Zuschlag an Black Friday

Unter anderem aufgrund der Mietkosten für weitere Fahrzeuge oder zusätzlichen Personalkosten, erhebt DHL im November und Dezember einen sogenannten Peak-Zuschlag. Händler zahlen pro Sendung 19 Cent mehr. In besonders fordernden Phasen, wie der Black Week, kommt dann ein weiterer Peak-in-Peak-Zuschlag von 50 Cent hinzu. „Wir erheben diese Zuschläge, um die Leistungsfähigkeit unseres Netzes zu garantieren sowie um Kosten und Investitionen abzufedern“, erklärte Gahr.

Mit Engpässen rechnet keiner der Versanddienstleister. „Wir gehen davon aus und haben uns darauf vorbereitet, dass alle eingelieferten Pakete zeitgerecht an die Empfängerkunden ausgeliefert werden“, heißt es seitens DHL. (mit dpa)