Fünf Monate vor der nächsten Landtagswahl positioniert sich der Verband Unternehmer NRW. Konkret hat der Arbeitgeberverband 15 Forderungen an die nächste Landesregierung aufgestellt, das Papier liegt unserer Redaktion exklusiv vor. Unter den Forderungen: Sonderregelungen abschaffen, Genehmigungsprüfungen am Risiko ausrichten, Mittelstandstauglichkeit umsetzen und vieles mehr. Eine weitere Forderung: Für jede neue Belastung müssen zwei bestehende gestrichen werden.

Bürokratische Anforderungen, unnötige Dokumentationspflichten und langwierige Verfahren bänden zu viele Ressourcen in Unternehmen und Verwaltungen, verzögerten Investitionen und schwächten die Wettbewerbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens, heißt es in dem Papier wörtlich. Ansätze seien zum Teil noch zu punktuell, um Breitenwirkung zu entfalten. „Und Bürokratieabbau hier geht oft einher mit Bürokratieaufbau dort. Besonders hinderlich sind lange Verfahrensdauern, nicht durchgängig digitalisierte Prozesse sowie fehlende Schnittstellen und unzureichender Datenaustausch zwischen Behörden“, heißt es dort weiter.

Außerdem sollen Berichtspflichten und Verwaltungsleistungen reduziert und Fristen besser eingehalten werden. Ferner wird eine bessere Koordinierung der Verwaltungseinheiten gefordert.

„Bürokratie als Investitionsbremse“

„Zu den größten Investitionsbremsen gehört seit vielen Jahren die überbordende Bürokratie. Auch die Verwaltungsverfahren sind oft zu langsam und zu komplex. Umso wichtiger war es, dass die Landesregierung im Sommer deutliche Schritte zum Bürokratieabbau in Nordrhein-Westfalen eingeleitet hat“, sagt Arbeitgeberpräsident Arndt Kirchhoff im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Ankündigung des entschlossenen Abbaus von Berichts- und Dokumentationspflichten hätten viele als Zeichen des Vertrauens der Landespolitik in das Wirken von Unternehmern wahrgenommen. „In Zeiten wie diesen war dies insbesondere für unsere vielen mittelständischen Betriebe ein wichtiges Signal. Gleiches gilt für die Straffung und Digitalisierung von Genehmigungsverfahren durch die Änderungen im Landesnaturschutzgesetz“, so Kirchhoff weiter.

„Ich erwarte, dass die nächste Landesregierung bei Bürokratieabbau und Verwaltungsmodernisierung noch stärker in den Umsetzungsmodus schaltet. Wir brauchen noch größere Schritte mit echter Breitenwirkung“, sagt Kirchhoff. Die Politik müsse sich bewusst machen: „Weniger Bürokratie und schnelle Verwaltungsverfahren sind ein entscheidender Schlüssel dafür, ob Investitionen in Nordrhein-Westfalen stattfinden oder anderswo“.

Extra-Auflagen in NRW werden infrage gestellt

Ein großer Schritt wäre vollzogen, würden die Extra-Auflagen abgeschafft, die Unternehmen am Standort NRW im Wettbewerb immer noch zusätzlich belasten, meint Kirchhoff. „Wo Bundes- oder EU-Recht umgesetzt wird, darf das Land nicht noch eine bürokratische Schippe drauflegen“, sagt der westfälische Unternehmer. Kirchhoff ist Mitinhaber des Automobilzulieferer Kirchhoff Automotive mit Sitz in Iserlohn.

Darüber hinaus müsse das bestehende Landesrecht durchforstet werden: „Was überholt, doppelt oder ohne erkennbaren Mehrwert ist, muss schlichtweg wegfallen, mindestens aber deutlich vereinfacht werden. Unsere Unternehmen müssen unter dem Strich von Bürokratie entlastet werden“, sagt Kirchhoff. Die Regel sei einfach: Seien neue Belastungen unvermeidbar, müssten direkt an anderer Stelle mindestens doppelt so hohe Entlastungen folgen.

Damit NRW im Standort-Wettbewerb schneller nach vorn komme, brauche die öffentliche Verwaltung ein umfassendes Update. „Modernes Verwaltungshandeln bedeutet Ermöglichen und Unterstützen, aber nicht Bremsen oder gar Verhindern. Das gelingt, wenn öffentliche Verwaltung durchgängig digitale Verfahren, klare Ansprechpartner und verbindliche Fristen für beide Seiten anbietet“, so Kirchhoff.

Daten, die dem Staat bereits vorlägen, dürften nicht immer wieder neu abgefragt werden. „Und wir brauchen noch viel mehr Mut und Entscheidungsfreude in den Verwaltungen. Wer innerhalb des geltenden Rechts pragmatische Lösungen ermöglicht, braucht echten Rückhalt statt immer weiterer Absicherungsschleifen“, sagt der Arbeitgeberpräsident.