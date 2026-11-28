Es war eiskalt am Samstag in Müngersdorf, aber den Fans des 1. FC Köln wurde warm ums Herz. Die Mannschaft von Trainer René Wagner feierte gegen den Aufsteiger SV Elversberg ein Schützenfest und gewann am Ende klar mit 5:0.

Das Wichtigste zuerst

Einen so hohen Bundesliga-Sieg gelang dem FC zuletzt am 20. Januar 2023, als Werder Bremen im Rhein-Energie-Stadion mit 7:1 unterlag. In der zweiten Pokal-Runde hatte Köln Union Berlin ebenfalls mit 5:0 bezwungen. Nach dem starken Auftritt beim 1:1 in München belohnte sich der FC nun mit einem deutlichen Erfolg und drei Punkten. Dabei hatte der Aufsteiger aus dem Saarland 50 Prozent Ballbesitz und einen relativ hohen xG-Wert von 2,15 (FC: 2,54). Die Kölner waren an diesem Tag jedoch deutlich effizienter. Und: Sie traten von Anfang an voller Überzeugung auf.

Auch der Blick auf die Tabelle stimmt zufrieden: Der FC belegt erstmals seit dem ersten Spieltag wieder einen einstelligen Platz und ist mit 13 Punkten nach elf Spielen vorläufig Achter. Hinter den Kölnern stehen fünf Mannschaften, die ebenfalls 13 Zähler auf dem Konto haben. Ebenfalls wichtig: Der FC hat immerhin schon sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16.

Die Tore

Der Gastgeber ging bereits in der achten Minute in Führung. Nach einem Fehlpass von Jan Gyamerah eroberte Tom Krauß den Ball und spielte ihn auf Sosa. Der Linksverteidiger flankte präzise auf Marius Bülter, der per Schulter zum 1:0 traf. Es war sein erstes Saisontor.

Acht Minuten später legten die Gastgeber nach. Wieder half Gyamerah mit einer kurzen Kopfball-Rückgabe. In München hatte Said El Mala noch Mikey Moore den Treffer aufgelegt, nun revanchierte sich der Engländer: Ein weiter Pass von Sosa erreichte Moore vor Kristof, er drehte sich und legte zurück. Was nach einem einfachen Tor aussah, war es nicht. El Mala nutzte die wenigen freien Zentimeter, den kleinen Spalt, der sich auftat, optimal. Nur mit einem präzisen Schuss in den rechten Winkel (16.) fiel der Treffer. Er war kein Zufall.

Das 3:0 in der 39. Minute folgte dem gleichen Muster wie das 1:0. Linton Maina verlagerte den Ball auf Sosa, der erneut präzise auf Bülter flankte. Bülter köpfte wuchtig ein.

In der 63. Minute krönte der Routinier seine herausragende Leistung mit einem sehenswerten Tor. Nach einem Konter über Okon-Engstler, El Mala und Moore verließ Elversbergs Torwart Kristof seinen Kasten. Beim Versuch, einen Steckpass zu verhindern, lenkte er den Ball jedoch genau zu Bülter. Der Stürmer zog aus gut 34 Metern ab und traf zum dritten Mal.

Das Scheibenschießen ging weiter: Bei einem Konter setzte sich Joel Schmied gegen Rohr durch und legte den Ball quer auf El Mala. Er blieb cool und traf ins rechte untere Eck zum 5:0 (68.) – sein fünftes Saisontor.

Das war gut

Der FC legte los wie die Feuerwehr, hatte echte Überzeugung in seinen Aktionen und ließ auch nach dem frühen 1:0 nicht nach. Stattdessen spielte die Mannschaft weiter gezielt nach vorne und drängte auf weitere Treffer, die dann auch fielen.

Das war schlecht

Wenn man etwas bemäkeln will, dann die Kölner Passivität nach dem Wechsel. Der FC lud den Gegner ein, der in dieser Phase größte Gelegenheiten bekam, etwa nach einem zu kurzen Rückpass von Tom Krauß. Francis Onyeka scheiterte freistehend an Kölns Torhüter Marvin Schwäbe, dem nicht anzusehen war, dass er seit dem Spiel in München Rückenprobleme hat.

Moment des Spiels

Das 4:0. Für Marius Bülter war es ein Spiel, in dem alles gelingen wollte. Sein dritter Treffer war der schönste des Nachmittags. Danach huschte ein Lächeln über das Gesicht des Stürmers. Er dürfte es genossen haben, als er in der 73. Minute unter tosendem Applaus der Fans ausgewechselt wurde und vorzeitig und verdient Feierabend machen konnte.

Moment zum Vergessen

Diesmal gab es keinen Moment zum Vergessen aus Kölner Sicht. Das ist doch auch mal was.

Spieler des Spiels

Marius Bülter. Drei Tore in einem Spiel wirkten für den 33-Jährigen wie eine Befreiung. Der Routinier hatte seit dem 10. Mai auf einen Treffer gewartet. Damals, bei der peinlichen 1:3-Niederlage gegen Heidenheim, hatte er zuletzt getroffen. Am Samstag gelang ihm sogar ein Dreierpack, die ersten beiden Tore jeweils nach mustergültigen Flanken von Borna Sosa. Nach dem 1:0 rutschte Bülter auf den Knien und schrie seine Freude heraus. Beim 1:1 in München war der Angreifer nur eine Minute in der Nachspielzeit zum Einsatz gekommen, nun zahlte sich René Wagners einzige personelle Umstellung vollständig aus.

Das sagen die Beteiligten

René Wagner (Trainer 1. FC Köln): „Wir sind heute sehr, sehr effizient mit unseren Chancen umgegangen. Das waren die Probleme, die wir vielleicht in den anderen Spielen auch zu Hause schon mal hatten, dass wir es nicht geschafft haben, dann vielleicht die erste oder die zweite Chance zu nutzen. In der Bundesliga sind es immer Kleinigkeiten, die Spiele entscheiden. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Elversberger vor allem in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Ich war bereits in den letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit nicht mehr mit uns zufrieden, da wurden die Elversberger schon immer stärker. Ich bin super glücklich über den Sieg, es war ein verdienter Erfolg. Dennoch gibt es auch ein paar Sachen, die wir besser machen müssen, vor allem im Hinblick auf die nächsten Bundesligaspiele und das Pokalspiel am Dienstag in Kiel.“

Wagner über Marius Bülter: „Marius ist ein Spieler, der jeden Tag hart arbeitet, vor dem Training, nach dem Training, der für uns als Trainerteam ein wichtiger Ansprechpartner ist, der viel Erfahrung hat in der Bundesliga, der jeden Tag beweist, dass er Tore machen kann [...]. Wir haben Marius heute von Beginn an gebracht, weil wir die absolute Überzeugung haben, dass er Tore in der Bundesliga erzielen kann. Und das hat er heute eindrucksvoll gezeigt.“

Vincent Wagner (SV Elversberg): „Es war ein hochverdienter Sieg für Köln. Es ist ein bisschen schade für uns, fast ein bisschen ärgerlich. Denn wir sind heute nicht maximal schlecht gewesen, aber das reicht leider nicht für die Fußball-Bundesliga. Am Ende hat Köln verdient gewonnen. Bei einem xGoal-Wert von 2,5 zu 2,2 muss man es erst einmal schaffen, mit 5:0 zu verlieren. Es war heute aber nicht gut genug, um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Die Kölner haben es sehr gut gemacht, und deshalb sind wir eben die verdienten Verlierer.“

Das sagen wir

Es ist noch gar nicht lange her, rund einen Monat: Nach einem in allen Belangen enttäuschenden 0:0 gegen Aufsteiger Schalke in Müngersdorf wurde lautstark die Ablösung von Trainer René Wagner gefordert. Auch nach dem 1:1 bei Union und dem 1:2 gegen Leverkusen kam keine Ruhe auf. Die Diskussionen um Wagner waren sogar noch vor acht Tagen, unmittelbar vor dem Spiel bei Bayern, nicht verstummt.

Damit dürfte nun vorerst Schluss sein. Beim 1:1 in München hatte der FC schon überzeugt. Ein Sieg und damit eine Sensation wären möglich gewesen. Jetzt belohnten sich die Kölner mit dem ersten Heimsieg seit dem Derby gegen Gladbach (2:1) am 11. Oktober. Es war ein Erfolg, der auch ein Statement war. Die Tendenz ist klar aufsteigend.

Nun reist der FC mit Zuversicht am Dienstag zum Pokal-Achtelfinale nach Kiel. Ein Weiterkommen und der Einzug ins Viertelfinale würden dem ganzen Klub guttun, sportlich und finanziell. Und Trainer Wagner natürlich auch.