Marvin Schwäbe 3

Tom Krauß verhalf ihm mit einem zu kurzen Rückpass zu einem 1:1-Duell mit Onyeka, das er souverän für sich entschied. Trotz Rückenschmerzen und Trainingspause sicherer Rückhalt, wenngleich seinen Pässen weiterhin oft die Präzision fehlt.

Joel Schmied 2,5

Am Samstag genügte es, richtig zu laufen und zu stehen. Als ihm dann ein wenig die Herausforderungen ausgingen, startete er einen Gewaltlauf tief in die Elversberger Hälfte und bereitete das 5:0 mit starkem Einsatz vor.

Jahmai Simpson-Pusey 2

Verteidigte erneut völlig angstfrei; kontrolliert die Bälle am eigenen Strafraum, als blende er die Gegenspieler einfach aus. Löste Situationen mit simplen Körpertäuschungen und einer Leichtigkeit, die ihn aussehen ließ, als könne ihm niemals etwas passieren.

Tom Krauß 2

Hatte den Ball vor dem 1:0 eigentlich verloren, gewann ihn dann zurück und leitete das Tor ein. Steht dem Gegner auf eine Weise im Weg, die kein Zufall sein kann. Hatte wieder die meisten Ballkontakte seiner Mannschaft. Schwäbe rettete ihn vor einem folgenschweren Fehlpass.

Sebastian Sebulonsen 3

Spielte mehrere sehenswerte Diagonalbälle, ansonsten in beide Spielrichtungen eher unauffällig.

Paul Okon-Engstler 3

Drahtig und zäh, bot sich den Kollegen ständig als Spielpartner an und war der Stock in den Speichen des Elversberger Spiels. Startete den Angriff zum 4:0. Ordentlicher Auftritt mit ein paar kleineren Wacklern im Passspiel.

Borna Sosa 1,5

Erste Vorlage seit zweieinhalb Jahren, damals noch im Trikot von Ajax Amsterdam. Weil es ihn offenbar an beste Zeiten erinnerte, legte er noch in der ersten Hälfte den zweiten Assist nach. Das 2:0 hatte er außerdem mit einem Pass über die linke Seite eingeleitet. Auch defensiv auffällig, gutes Tempo – starkes Spiel.

Linton Maina 2,5

Kam erneut überwiegend aus der Halbposition, auf der man mehr arbeitet als glänzt. Trug mit seinen Sprints und sehr viel Fleiß erheblich zum Sieg bei, ohne einer der Helden des Nachmittags zu sein.

Mikey Moore 2,5

Brillant seine Vorarbeit zu El Malas 2:0. Fußballerisch trotz zweier nicht ganz ungefährlicher Ballverluste erneut stark und wie beim 1:1 in München wieder mit einem Scorer in der Statistik.

Mikey Moore und Said El Mala feiern das 2:0. Copyright: IMAGO/STEINSIEK.CH

Marius Bülter 1

Arbeitete gewohnt hart, belohnte sich früh mit dem Treffer zum 1:0, erzielt mit der Schulter. Erzielte das identische Tor ein zweites Mal – dieses Mal dann lehrbuchhaft per Kopf. Auch defensiv jederzeit bereit, sich aufzuopfern. Weil dieser Samstag ein Tag war, an dem alles gelang, erzielte Bülter auch noch seinen dritten Treffer – per Heber aus gut 30 Metern.

Said El Mala 1,5

Schöner Rechtsschuss in den Winkel zum 2:0, der bei weitem nicht so einfach war, wie er aussah. Hatte viele Aktionen, mit denen er vor allem für Unruhe bis Panik in der Elversberger Abwehr sorgte. Traf noch zum 5:0, doch blieb der Eindruck, dass er noch mehr aus seiner vollständigen Überlegenheit hätte machen können.