Marvin Schwäbe 3

Vor dem 0:1 kam Skarke dem Kölner Tor zu nahe, um ihn einfach zu ignorieren, darum hatte Haberer leichtes Spiel vor dem verlassenen Kölner Tor. Starker Reflex, als er kurz vor der Pause Burcus Ball an die Latte lenkte. Ansonsten kaum beschäftigt.

Joel Schmied 2,5

Erlebte erstmals in dieser Saison ein Kölner Gegentor auf dem Platz, war allerdings beim 0:1 unbeteiligt. Viele starke Duelle, blieb defensiv ohne Fehler und brachte sich auch im Angriff ein, etwa vor Said El Malas Großchance. Schoss sogar noch aus der Distanz.

Jahmai Simpson-Pusey 2,5

Hatte überwiegend banale Situationen zu lösen, in denen er nie aussah, als könne er jemals in Schwierigkeiten geraten. Tadelloser, kontrollierter Auftritt des jungen Engländers.

Tom Krauß 2,5

Fünf Tage nach dem 5:0 im Pokal dürfte die Berliner allenfalls überrascht haben, dass Krauß erneut als linkes Glied einer Dreierkette begann. Erweiterte seinen Radius, war erneut intensiv eingebunden. Füllte seine Rolle mit großem Fleiß aus. Viele Ballkontakte, starke Passquote. Nach vorn jedoch ohne große Impulse.

Sebastian Sebulonsen (bis 61.) 4,5

Hatte sich im Pokal bereits eine halbe Stunde einspielen dürfen, als er für Alessio Castro-Montes gekommen war. Gab für den Belgier die norwegisch-athletische Variante auf der rechten Bahn. Defensiv jedoch nicht souverän, offensiv ohne Einfluss. Nach einer Stunde vom Platz.

Alessio Castro-Montes (ab 61.) 3

Veränderte das Spiel mit guter Ballführung und viel Übersicht. Verlängerte den Ball vor dem Ausgleich zu Malek El Mala. Auch defensiv sicher.

Paul Okon-Engstler 4

Musste die Weiten des Mittelfelds wieder überwiegend allein bearbeiten. Wie schon am Dienstag mit ein paar schwachen Pässen. Beim 0:1 viel zu passiv. Hatte allerdings auch immer wieder Momente, in denen er seine Qualitäten andeutete.

Isak Johannesson (bis 61.) 4,5

Ist ein Mittelfeldspieler mit Qualitäten am Ball, dem nach seiner Einwechslung im Pokal gleich gelungen war, worauf Mikey Moore noch immer wartet: ein Tor. Spielte deswegen für den Engländer. Der Versuch endete nach einer Stunde und einem fehlerhaften Auftritt ohne nennenswerte Aktion.

Jahmai Simpson-Pusey lieferte erneut eine reife Leistung in der Kölner Defensive. Copyright: IMAGO/DeFodi Images

Mikey Moore (ab 61.) 4

Man sah ihm an, dass er seine Aktion erzwingen wollte. Lief sich jedoch erneut immer wieder fest. Muss sich weiter gedulden.

Borna Sosa 4,5

Hatte Haberer nicht im Blick, als der vor dem 1:0 aus seinem Rücken kam. Litt dabei allerdings auch unter Okon-Engstlers fehlendem Einsatz. Seine Flanken erzeugten keinerlei Wirkung. Lieferte trotz guter Ballbehandlung kaum Beiträge zum Spiel.

Linton Maina (bis 72.) 3,5

Wieder enorm fleißig, verhedderte sich diesmal aber zu oft in der Berliner Verteidigung. Machte Platz für Malek El Mala, was am Sonntag wichtig war.

Malek El Mala (ab 72.) 2

Mit einer seiner ersten Aktionen in der Bundesliga provozierte er eine Gelbe Karte für den Gegner. Mit der zweiten erzielte er den Ausgleich, sauber mit links versenkt, nachdem sein Bruder die Aktion mit einer Flanke eingeleitet hatte. Was soll man sagen – gutes Debüt des 21-Jährigen.

Marius Bülter 4

Schon am Dienstag hatte er es überwiegend mit Rempeln, Blocken und sonstigem Körpereinsatz versucht. Dabei nicht allzu elegant ausgesehen, aber eine Rolle erfüllt und in der Schlussphase sogar noch zwei Tore aufgelegt. Am Sonntag wieder nicht elegant, dafür aber abgesehen von ein paar gewonnenen Kopfbällen vollständig wirkungslos.

Said El Mala 3

Hatte nach dem Spiel gegen Schalke angeboten, seinen Platz im Team für seinen Bruder zu geben. Musste das nicht – Malek und Said El Mala standen am Sonntag ab der 72. Minute gemeinsam auf dem Platz. Und selbstverständlich leitete Said El Mala das erste Bundesligator seines Bruders ein. Hätte in der zweiten Hälfte selbst treffen müssen, jagte einen Ball aber aus fünf Metern über das Tor. Stets bemüht, insgesamt aber ohne große Aktionen.