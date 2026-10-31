Mark Flekken 4

Zwei mal machte er nichts falsch, doch der Ball prallte genau vor die Füße des Torschützen. Beim 1:3 sah er nicht sonderlich gut aus, die Sicht schien aber auch verdeckt.

Jarell Quansah 3,5

Guter Auftritt des Engländers. Feine Pässe in die Spitze, gute Laufwege und defensiv meist Sieger gegen Führich.

Edmond Tapsoba 5

Rückte vor dem 0:1 aus der Kette, bekam den Ball aber nicht. Viel im Zwist mit Schiedsrichter Brand.

Facundo Medina 5

Wurde nach rekorverdächtigen knapp zwei Sekunden gefoult. Ein hitziges Spiel nach seinem Geschmack. Hätte beim 0:1 womöglich zentraler einrücken müssen.

Miguel Gutiérrez 4,5

Ließ Demirovic beim ersten Gegentor aus den Augen. Seine Flanken waren nicht präzise genug – bis zum Tor von Maza.

Equi Fernández (bis 75.) 4

Klassischer Box-to-box-Spieler. Immer da, wo etwas los war. Suchte sehr gut freie Räume. Am Ende defensiv aber zu schwach.

Aleix García (bis 83.) 4

Gewann wohl mehr Kopfballduelle als im gesamten Leben zuvor. Defensiv sehr aktiv und auch wieder mit guten Ideen nach vorne. Assist per Ecke.

Lucas Vázquez (bis 62.) 3,5

Der Spanier kommt besser in Form. Strahlte in offensiverer Rolle als sonst viel Spielfreude aus.

Jonas Hofmann (ab 62.) 3,5

Selten mit progressiven Pässen, spielte viel zurück.

Ibrahim Maza 3,5

Startete mit einigen Fehlpässen und falschen Entscheidungen ins Spiel. Ließ dann immer wieder seine Klasse aufblitzen. Scheiterte an der Latte und an Seimen. Wurde viel und teils hart gefoult. Schöner Kopfballtreffer im Duell mit Chabot.

Afonso Moreira (75.) 3,5

Sehr auffällig, war in viele hitzige Duelle mit Jaquez verwickelt. Ackerte wie besessen. Aber: Seine große Schwäche bleibt die vorletzte oder letzte Aktion im Strafraum.

Patrik Schick 3,5

Erledigte seinen Job mit dem Kopfballtor nach Ecke. Als Wandspieler wieder sehr wertvoll.