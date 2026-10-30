Janis Blaswich 3

Durfte erneut im Pokal für Mark Flekken ran. Musste mehrmals zum Mittel der Befreiungsschläge greifen. Bei den Toren schuldlos.

Lucas Vázquez 2,5

Setzte in brenzligen Situationen zweimal gut seinen Körper ein. Viel mehr Positives kann man über sein Spiel im ersten Durchgang nicht sagen. Steigerte sich nach der Pause. Absolutes Traumtor zum 5:2.

Edmond Tapsoba 1,5

Beim 0:2 nicht aktiv genug, um das Tor zu verhindern. Wollte die Mannschaft mit Lucio-haften Offensivläufen wachrütteln. Zwei Tore nach Ecken mit viel Willen im Körper – so wünscht man sich einen Kapitän.

Facundo Medina 2,5

Auch der Argentinier war zu passiv. Dennoch immer ein Vorbild an Körpersprache und Unermüdlichkeit.

Miguel Gutiérrez 3,5

Flankte viel, der Ertrag war überschaubar – auch, weil Tella seinem besten Versuch nicht im Tor unterbrachte.

Robert Andrich (bis 45.) 5

Kein Zugriff aufs Spiel. Zudem vom eigenen Mann (Tapsoba) an der Wade verletzt.

Equi Fernández (ab 46.) 2,5

Mit ein, zwei sehr guten Pässen in die Tiefe. Tat dem Spiel gut.

Aleix García 2,5

Viele schlampige Zuspiele, darunter der Fehlpass vor dem 0:2. Aber auch mit einigen feinen Steilpässen hinter die hoch stehende Nürnberger Kette und mit zweieinhalb Assists. Hätte das 3:2 vorher selbst machen müssen.

Jonas Hofmann 2

Nicht ganz so stark wie vor einer Woche auf Kreta. Ging in der ersten halben Stunde mit unter. Besser im zweiten Durchgang. Guter Pass vor dem Elfmeterpfiff. Und dann doch wieder mit einem herrlichen Fernschusstor.

Malik Tillman (bis 45.) 5

In solchen Spielen wird ihm seine Laissez-faire-Körpersprache immer zum Verhängnis. Es bleibt von allem ein bisschen zu wenig.

Ibrahim Maza (ab 46.) 2,5

Mit ihm veränderte sich das Spiel schlagartig zugunsten seiner Mannschaft.

Afonso Moreira (bis 45.) 5

Langsam wird es aber wirklich Zeit, dass er zumindest mal andeutet, warum er 30 Millionen Euro gekostet hat.

Patrik Schick (ab 46.) 2

Kam und machte das, wofür er da ist: Traf zum 3:2 per Elfmeter, den er mit kluger Finte selbst herausgeholt hatte.

Nathan Tella (bis 68.) 5

Musste nach Gutiérrez-Flanke das 1:2 machen. Wurde als einzige Spitze häufig abgekocht. In der zweiten Hälfte dann wieder als Flügel unterwegs. War nicht viel besser.