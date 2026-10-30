Nach seinem fulminanten Doppelpack im Pokal gegen Union Berlin stand Flügelstürmer Saïd El Mala im Rampenlicht Müngersdorfs, während sein älterer Bruder Malek El Mala den Torreigen über die volle Distanz als Zuschauer auf der Ersatzbank erlebte. Ein historisches gemeinsames Pflichtspiel-Debüt der beiden Offensivkräfte blieb den FC-Fans vorerst verwehrt. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle im Kölner Sturmzentrum widersteht Trainer René Wagner der Versuchung, den 21-jährigen Malek El Mala verfrüht zu bringen.

Der hochgewachsene Mittelstürmer plagte sich in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen herum und soll nun stabilisiert werden. Da Ragnar Ache mit seiner Muskelverletzung für das Wochenende definitiv noch ausfällt, ergibt sich in der Sturmspitze womöglich nun die nächste Chance. Wagner begründet seine behutsame Personalpolitik bei dem jungen Angreifer ruhig: „Das ist für uns wichtig, weil wir alle Maleks Geschichte kennen. Er hatte immer mal wieder mit Verletzungen zu tun, deswegen müssen wir bei ihm natürlich schauen, dass wir ihn fit halten, dass wir ihn im Training halten, dass er Gas geben kann, dass er genau in der Form, wie er aktuell im Training ist, sich jeden Tag zeigen kann“, erklärt Wagner.

Ein Einsatz sei definitiv möglich – falls es die Situation verlange. „Dann wird er, wenn es das Spiel braucht, aufs Feld kommen. Wir haben es, glaube ich, auch gestern noch mal gesagt: Bei uns wird keinem ein Einsatz geschenkt. Ganz im Gegenteil, wir wollen die harte Arbeit unter der Woche belohnen, und wir haben uns jetzt für andere Wechsel entschieden. Dennoch haben wir mit Malek einen klaren Neuner im Kader, der seine Berechtigung in Spielen haben wird, wo wir diese klare Position brauchen. Und wenn es soweit ist, wird Malek auf dem Feld stehen. Er bleibt jetzt im Kader.“

Wir wollen ihn einfach sauber aufbauen und nicht in irgendwas reinlaufen lassen, wofür er vielleicht nicht bereit ist FC-Trainer René Wagner über seinen Umgang mit Ragnar Ache

Gleichzeitig vermeidet der Coach das Risiko eines verfrühten Comebacks bei Ragnar Ache, um langfristige Rückschläge zu vermeiden. Das achtsame Vorgehen betrifft auch die kurzfristigen Planungen für die kommenden Wochen im Ligabetrieb: „Wir wollen ihn einfach sauber aufbauen und nicht in irgendwas reinlaufen lassen, wofür er vielleicht nicht bereit ist. Wir wollen da mit aller Vorsicht vorgehen, weil wir auch wissen, wie wichtig die Personalie für uns ist. Deswegen gehen wir da jetzt kein Risiko ein fürs Wochenende. Vor Leverkusen dann eine saubere Woche mit vollem Mannschaftstraining, und dann sollte Ragnar für Leverkusen eine Option sein.“ (red)