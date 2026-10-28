Klar besser war der 1. FC Köln gegen Union Berlin, aber ist damit auch alles gut? In der Pokal-Sonderausgabe von „Wir waren klar besser“ sprechen Christian Löer vom „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Uwe Bödeker vom „Express“ über das 5:0 in der zweiten Runde. Der Abend wirkte vier Tage nach den Pfiffen beim 0:0 gegen Schalke 04 wie ein Befreiungsschlag. Die beiden fragen, was er wert ist.

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Trainer René Wagner sprach von einem „Crashkurs“ in Sachen FC-Emotionen. In der Pressekonferenz blieb er der Prozessmensch, der er ist. Christian Löer hätte ihm gern mehr Anteil am Erfolg zugeschrieben, als Wagner es selbst tat. Uwe Bödeker hält die Kritik nach dem 0:0 gegen Schalke weiter für berechtigt. Die Mannschaft habe sie sich allerdings zu Herzen genommen.

Taktisch überraschte der FC mit Dreierkette und hoch stehenden Außen. Tom Krauß, links hinten wie im Zentrum, nennt Bödeker den Schlüsselspieler. Paul Okon-Engstler lief knapp 13 Kilometer und überzeugte, trotz Fehlpass beim ersten Ballkontakt. Joel Schmied ersetzte Luka Lochoshvili. Neben Jahmai Simpson-Pusey war er für beide eine der Entdeckungen des Abends.

Vorn glänzten Said El Mala mit einem Tor mit rechts, einem mit links und einer Vorlage sowie Linton Maina mit Tempo und einem improvisierten Treffer. Löers Zweifel am Zusammenspiel der beiden war nach wenigen Minuten überholt. Sein kleines Glücksgefühl des Abends: Marius Bülter gratulierte Reigan Heskey zur Vorlage zum 5:0. Doch warum verzichtete Wagner darauf, Said und Malek El Mala gemeinsam auf dem Platz zu haben? Auch das besprechen die beiden Reporter ausführlich.

Außerdem geht es um die Erwartungshaltung in Köln. Am Sonntag steht das Ligaspiel in Köpenick an, danach kommt Leverkusen. Der FC liegt nur zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Warum Wagner am Ende Spiele gewinnen muss und nicht nur Prozesse erklären darf, erfahren Sie in dieser Folge.

Der FC-Podcast „Wir waren klar besser“

Uwe Bödeker, Jürgen Kemper, Christian Löer und Lars Werner begleiten den 1. FC Köln seit Jahren – in der Mixed Zone nach dem Spiel, bei Pressekonferenzen und am Trainingsplatz. Zu Hause, auswärts, im Trainingslager. Was sie dort erleben und aus vielen Jahren FC-Berichterstattung zu erzählen haben, hört ihr hier. Jeden Montag. Der FC-Podcast von Express und Kölner Stadt-Anzeiger – klar besser. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen kostenfrei abonnierbar.