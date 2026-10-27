Ibrahim Maza hatte sich rausgeputzt für den Anlass. Im schicken schwarzen Smoking war der 20-Jährige am Montagabend in London dabei, als der Ballon d’Or verliehen wurde. Der 20-Jährige gehörte zu den zehn Nominierten für die Auszeichnung „Men’s Young Talent of the Year“.

Den Titel holte er aber nicht, der ging an Lamine Yamal vom FC Barcelona. Den Preis für den besten Spieler gewann Harry Kane. Der Bayern-Stürmer setzte sich vor Kylian Mbappé und Yamal durch und ist der erste Engländer seit 25 Jahren, der die Auszeichnung erhielt.

Bayer 04 begleitete den Abend mit einer Delegation. Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung, war vor Ort. Simon Rolfes hatte die Nominierung im Vorfeld gewürdigt: „Das zeigt, auf welchem Spitzenniveau sich unsere Spieler und unsere Mannschaft bewegen.“

Ibrahim Maza äußert seine Dankbarkeit

Maza selbst sagte dem Sender Dazn auf dem Roten Teppich, was die Nominierung für ihn bedeutet: „Das ist ein Traum für jeden Jungen, für jedes Mädchen, bei so einer Zeremonie dabei zu sein, nominiert zu sein. Ich bin dafür unglaublich dankbar.“ Auf die Frage, ob er die Trophäe mit nach Hause nehmen wolle, antwortete er: „Natürlich wäre das schön, aber ich weiß, dass meine Chancen gering sind bei den ganzen Superstars, die hier sind. Man muss ja auch ehrlich zu sich sein. Aber die Nominierung allein ist schon unglaublich.“

Maza nutzte den Abend auch, um neue Kontakte zu knüpfen. Ein Video zeigt einen angeregten Austausch mit Ousmane Dembélé. Das ist besonders interessant, weil der Vorjahressieger bei Paris St. Germain angestellt ist. Ausgerechnet der Klub, der großes Interesse an einer Verpflichtung Mazas haben soll. Paris Saint-Germain hat sein Interesse bereits beim Spieler hinterlegt, berichtet Sky. Der Klub ziehe sogar einen Vorstoß bereits im Wintertransferfenster im Januar in Betracht.

Mit dem Interesse an Maza ist Paris Saint-Germain allerdings nicht allein. Nahezu alle europäischen Topklubs beschäftigen sich mit dem algerischen Nationalspieler. Bei Bayer 04 hat nach Informationen dieser Redaktion jedoch noch niemand angeklopft. Gespräche mit Maza und seinem Umfeld über eine Vertragsverlängerung gab es und soll es weiter geben. Der Klub sieht bei einer Vertragslaufzeit bis 2030 allerdings keinen Druck in der Angelegenheit und bleibt gelassen.

Maza wechselte im Sommer 2025 für rund elf Millionen Euro von Hertha BSC nach Leverkusen. In der vergangenen Saison bestritt er 44 Pflichtspiele, erzielte fünf Tore und bereitete sieben weitere vor. In dieser Spielzeit zeigte der gebürtige Berliner weitere Galaleistungen – wie beim vergangenen Heimspiel gegen den SC Freiburg, als er beim 2:1 mit Tor und Vorlage glänzte.

Es war die 70. Ausgabe des Ballon d‘Or. Erstmals fand sie in London statt, im London Palladium. Unter den zehn Finalisten der Herrenwertung stand auch Dembélé, der Vorjahressieger. Dass Maza in diese Runde vorgedrungen ist, sagt einiges über seine Entwicklung seit dem Wechsel von Hertha BSC nach Leverkusen aus.

Für Bayer 04 war eine Nominierung beim Ballon d’Or nichts Neues. In Florian Wirtz, Granit Xhaka und Alejandro Grimaldo standen 2024 gleich drei Leverkusener Profis auf der Liste der Ballon-d’Or-Kandidaten. Wirtz gehörte auch 2025 wieder zum Kreis. Bei Maza kommt hinzu, dass er mit 20 Jahren noch ganz am Anfang seiner Karriere steht. Den schicken schwarzen Smoking sollte er also greifbar aufbewahren.