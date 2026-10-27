Bayern-Star Harry Kane ist für sein herausragendes Fußballjahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der 33 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Abend in seiner Heimatstadt London geehrt.

Kane setzte sich unter anderem gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé, den spanischen Weltmeister Lamine Yamal sowie seine Münchner Teamkollegen Luis Díaz, Michael Olise und Dayot Upamecano durch. Er nahm zudem die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

Alexia Putellas gewinnt Ballon d'Or bei den Frauen

„Wow“, entfuhr es dem Starfußballer vom FC Bayern, der am Abend in seiner Heimatstadt London erstmals mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. „Ich bin fast sprachlos“, sagte Kane. „Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwierig war in diesem Jahr, hier sind viele herausragende Spieler.“

Als beste Fußballerin wurde die Spanierin Alexia Putellas ausgezeichnet, die im Sommer vom FC Barcelona zu den London City Lionesses gewechselt war.

Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern, die es als einziger deutscher Profi unter die Finalistinnen und Finalisten der wichtigsten Preise geschafft hatte, hatte auf Platz zwölf von 30 das Nachsehen.

Für Kane bedeutet der Goldene Ball die bislang bedeutendste individuelle Trophäe seiner Karriere. Im schicken Anzug mit Fliege kam der 33-Jährige kurz vor Beginn der Zeremonie in einem Kleinbus gemeinsam mit seinen Bayern-Teamkollegen am roten Teppich an – und schrieb geduldig ein paar Autogramme für die wartenden Fans.

Hand in Hand mit Ehefrau Katie Goodland ging es dann in das altehrwürdige Theater im Zentrum der britischen Hauptstadt. „Ich bin unglaublich stolz auf meine Leistung im letzten Jahr – es war mit Abstand meine beste Saison“, sagte Kane im DAZN-Interview.

Gefragt nach seinen Kindern antwortete der Engländer: „Sie wollen die Trophäe unbedingt haben. Für meine Kinder ist es völlig normal, dass ich Trophäen mitbringe. Mein Sohn hält das wahrscheinlich für ganz alltäglich – aber vielleicht werden sie später einmal zu schätzen wissen, was für eine besondere Auszeichnung das ist.“

Der Stürmer hatte in der vergangenen Saison 61 Tore für die Bayern erzielt und zwölf für die Three Lions, sechs davon bei der WM im Sommer. Mehr geht kaum.

Mit den Bayern feierte der in London aufgewachsene Engländer die Meisterschaft und den Pokalsieg. Dass es für die Münchner wieder nicht zum Gewinn der Champions League gereicht hatte, spielte für die Juroren offensichtlich keine größere Rolle. (dpa)