Dank Malek El Mala hat der 1. FC Köln fünf Tage nach der Pokal-Gala gegen Union Berlin auch in der Fußball-Bundesliga zumindest einen Punkt gegen die Köpenicker erkämpft. Der Bruder von Said El Mala traf bei seinem Debüt für die FC-Profis in der 79. Minute zum 1:1 (0:1)-Endstand.

Der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf blieb damit für beide Mannschaften aus, der FC verhinderte immerhin ein Abrutschen im Tabellenkeller.

Janik Haberer (10.) hatte die Hausherren in Führung gebracht. Seit mittlerweile 17 Bundesliga-Gastspielen warten die Geißböcke auf einen Auswärtssieg. Zuletzt waren sie im Oktober 2025 in der Fremde erfolgreich.

Immerhin behauptete der FC durch das Remis seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Union. Die Eisernen bleiben abstiegsbedroht.

Hier gibt es das Spiel noch einmal in der Ticker-Nachlese: