FC-Profis ordnen Union-Remis ein„Wir wussten, dass es eklig wird“

Einen Tag nach Halloween hat der 1. FC Köln bei Union Berlin seinen ersten Auswärtspunkt der Saison geholt.

Im Vergleich zur 5:0-Gala im DFB-Pokal war es ein völlig anderes Spiel. Am Ende konnte sich der FC bei Joker Malek El Mala bedanken, der in seinem Bundesliga-Debüt für den 1:1-Ausgleich sorgte. Die Stimmen zum Spiel:

René Wagner: „Eine Mannschaft gesehen, die das Spiel gewinnen wollte“

FC-Star Said El Mala (20): „Wir wussten, was hier auf uns zukommt. Bei Union ist es immer schwer, zu spielen. Bis jetzt hatte es jede Mannschaft schwer. Ob es Bayern oder Dortmund war oder wir jetzt. Wir haben uns so vorbereitet. Wir wussten, dass es eklig hier wird. Wir mussten dem Rückstand hinterherlaufen, was wir meiner Meinung nach sehr gut gemacht haben. Man spielt mit elf Spielern Fußball, aber ich hatte das Gefühl, die waren 25 Spieler da hinten drin. Dagegen Fußball zu spielen, ist natürlich richtig schwer – und auch noch auswärts. Das ist unsere nächste Aufgabe, woran wir arbeiten müssen. Und das werden wir tun.“

FC-Debütant und Torschütze Malek El Mala (21): „In der ersten Halbzeit hat es Union wirklich eklig gemacht für uns. Es war schwer, die Räume zu bespielen: Zehnerräume, Achterräume. Dann sind wir aus der Halbzeit gekommen und haben es auf jeden Fall deutlich besser gemacht und dann haben wir uns auch belohnt. Leider nicht mit dem Sieg, aber den Punkt nehmen wir mit.“

FC-Trainer René Wagner (38): „Union hat die Grundordnung geändert, sie haben in der Fünferkette verteidigt. Das war auch bei uns im Hinterkopf, dass das vielleicht passieren könnte. Und dann wird es immer eng. Wir haben es in der zweiten Halbzeit gesehen, wenn die dann die Räume eng machen, wenn dann so viele Spieler um die eigene Box verteidigen, ist es unfassbar schwer. Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit vor allem eine Mannschaft gesehen, die das Spiel gewinnen wollte, das waren wir. Wir haben es leider nicht geschafft. Zum Glück haben wir uns mit dem 1:1 dann belohnt. Aber ich glaube, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit schon vielleicht mehr verdient hätten heute.“

FC-Linksverteidiger Borna Sosa (28): „Die waren natürlich sehr motiviert, heute etwas zu machen. Für keine Mannschaft ist es einfach, bei Union zu gewinnen. Aber in den letzten Woche haben wir viele positive Sachen gezeigt, die wir zum nächsten Spiel mitnehmen können. In der ersten Halbzeit ist gar nichts passiert, nur lange Bälle, zweite Bälle. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir die Mannschaft war, die gewinnen wollte.“

Union-Torschütze Janik Haberer (32): „Wir haben definitiv eine Reaktion gezeigt im Vergleich zum Pokalspiel unter der Woche. Wir haben ein bisschen was umgestellt und haben Köln ganz gut im Griff gehabt, auch auf den Seiten, wo sie unter der Woche brutal gefährlich waren. Und so sind wir dann ins Spiel gekommen und hatten zwei, drei Möglichkeiten. Ich glaube, Burcu kann dann sogar noch das zweite in der ersten Halbzeit machen. Ich glaube, es war eine sehr gute erste und nicht so gute zweite Halbzeit von uns.“