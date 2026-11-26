Es wird ein Wettlauf mit der Zeit für Marvin Schwäbe: Der Einsatz des Torhüters gegen die SV Elversberg (Samstag, 15.30 Uhr) steht auf der Kippe. Das bestätigte René Wagner am Donnerstag.

Der FC-Trainer sagte: „Wir müssen abwarten. Er hat die letzten Trainingseinheiten mit Rückenschmerzen verpasst. Wir werden Freitag testen, ob es funktioniert. Das werden wir am Samstagvormittag wissen.“

Zielers letzter FC-Einsatz liegt ein Jahr zurück

Schwäbe war am vergangenen Freitagabend (20. November 2026) beim 1:1-Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München unglücklich auf den Rücken gefallen. Nachdem er Sonntag noch bei der Mitgliederversammlung auftreten konnte, fehlte er anschließend bei den beiden Trainingseinheiten am Montag und Dienstag.

Damit blüht Routinier Ron-Robert Zieler seine Saison-Premiere. Nachdem Wagner zu Beginn der Saison festgelegt hatte, dass Schwäbe auch im Pokal das Tor hüten wird, saß der Routiniert bislang immer auf der Bank.

Seinen letzten Einsatz konnte der Weltmeister von 2014 vor über einem Jahr verbuchen. Zieler kam im Oktober 2025 im Pokal gegen die Bayern zum Einsatz, musste bei der deutlichen Pleite allerdings viermal hinter sich greifen.

Nun also könnte die nächste Bewährungschance für den 37-Jährigen warten. Sollte es so kommen, hätte Coach Wagner auch keine Bauchschmerzen. Er sagt: „Ron hat einen hohen Wert für die Mannschaft, er hat viel erlebt. Ron ist in der Kabine sehr wichtig und lebt vor, was es bedeutet, Einsatz zu zeigen. Er ist heiß und fit. Wenn er im Tor stehen sollte, haben wir volles Vertrauen.“

Zielers Vertrag in Köln läuft im Sommer 2027 aus. Derzeit sieht es danach aus, dass der Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert wird. Danach winkt dem Keeper ein Anschlussjob im Verein. Doch so weit ist es noch lange nicht. Am Samstag könnte er erst noch einmal sportlich wichtig werden.