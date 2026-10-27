Marvin Schwäbe 3

Reagierte gut, als Van den Bosch nach einem Eckball frei aufs Tor köpfte. Hatte mit den Bällen, die auf sein Tor flogen, keine Schwierigkeiten – obwohl er im Dauerregen keine dankbare Aufgabe hatte. Seine langen Bälle waren ausbaufähig. Was ihn gefreut haben dürfte: Blieb zum zweiten Mal nacheinander ohne Gegentor.

Alessio Castro-Montes (bis 64.) 3

Viele Flanken in mittlerer bis ordentlicher Qualität, die jedoch gegen die enorm große Berliner Abwehr kein gutes Mittel waren. Gute Zweikampfquote, solides Spiel und möglicherweise die neue Stammbesetzung hinten rechts.

Sebastian Sebulonsen (bis 64.) 3

Nach dem pomadigen Spiel gegen Schalke zunächst auf der Bank, weil Castro-Montes mehr Spielkultur versprach als der kantige Norweger. Half, den Sieg ins Ziel zu bringen – und erhöhte sogar noch auf 5:0.

Schmieds Hereinnahme als Soforthilfe

Joel Schmied 2,5

Lieferte die erwartet sichere Leistung ab. Starke Grätsche in der ersten Hälfte an der Mittellinie, als er gut antizipierte. Sorgte für Ruhe vor dem Kölner Tor.

Jahmai Simpson-Pusey 2

Herausragendes Stellungsspiel gegen eine allerdings auch offensivschwache Berliner Mannschaft. Auch am Ball stabil, viele ganz starke Momente.

Borna Sosa 3,5

Seine Flanken aus dem Halbfeld hätte er sich sparen können, zumal gegen eine kopfballstarke Abwehr wie die von Union. Mäßige Zweikampfbilanz.

Tom Krauß 1,5

Gegen den Ball links in der Dreierkette eingesetzt. Agierte aus der Tiefe, hatte die meisten Ballgewinne und die höchste Passquote der Kölner Mannschaft. Gewann den Ball vor dem 1:0, herausragender Auftritt.

Paul Okon-Engstler 3

Begann mit einem üblen Fehlpass nach einer Minute. Hatte Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu finden. Viele kleine Fehler, bewies jedoch ein hervorragendes Auge, als er das 4:0 einleitete. In der zweiten Hälfte insgesamt verbessert.

Linton Maina 1,5

Räumte Schäfer früh ab und hätte dafür Gelb sehen müssen. Sein erstes Zuspiel auf El Mala geriet noch schlampig, mit dem zweiten bereitete er das 1:0 vor und erzielte später auf Pass El Malas das 2:0 im Stile eines Mittelstürmers.

Mikey Moore 3,5

Hatte wieder viele Wellenbewegungen in seinem Spiel; starke Aktionen wechselten sich mit Szenen ab, in denen er zu leicht den Ball verlor. Trug bei einem 5:0 als offensiver Hoffnungsträger keinen Scorerpunkt bei, das ist nicht gut.

Riesenspiel: Tom Krauß lieferte im Pokal gegen Union Berlin seine bislang beste Leistung im FC-Trikot. Copyright: IMAGO/Nordphoto

Said El Mala 1

Starke Ballbehauptung, brillanter Pass auf Maina vor dessen Pfostenschuss – und ein sauberer Treffer zum 1:0. Revanchierte sich für die Vorlage, als er Maina das 2:0 auflegte – und erzielte noch mit links traumhaft das 3:0. Ließ sich nach seiner Auswechslung zurecht feiern, großer Abend des Nationalspelers.

Marius Bülter 3

Dem Angreifer gelang in vorderster Reihe erneut eher wenig. Leitete dann El Malas 3:0 ein und legte Johannesson das 4:0 auf. Gratulierte dem jungen Reigan Heskey noch sehr herzlich zu dessen Assist beim 5:0 – eine feine Geste.