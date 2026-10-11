Marvin Schwäbe 3

Bekam die Fäuste gegen Sanders zentral geschossenen Freistoß in der 7. Minute rechtzeitig hoch. Vor dem 1:1 etwas überrascht von Sanders Schuss, jedoch ohne Schuld.

Sebastian Sebulonsen 3,5

Fußballerisch enttäuschend, brachte in der zweiten Halbzeit immerhin seine Athletik zur Geltung und bemühte sich um Dominanz in den Zweikämpfen. Nach seiner Verletzung noch nicht wieder so stark wie in der Vorbereitung, aber auf dem Weg zurück.

Jahmai Simpson-Pusey 4

Erneut die leicht bessere Hälfte eines nie souveränen Innenverteidigerduos. Vor dem 1:1 unglücklich, auch sein Stellungsspiel half nicht, die Partie zu beruhigen.

Luka Lochoshvili 4,5

Verursachte mit einem ungestümen Einsteigen nach 50 Sekunden einen ersten seitlichen Freistoß für die Gäste, gut fünf Minuten später foulte er Neuhaus in zentraler Position 23 Meter vor dem Tor. Prügelte einen Ball nach dem anderen nach vorn, was noch seine besseren Momente waren.

Borna Sosa 3

Spielte für Gideon Mensah, gab die offensivere Variante. Führte sich mit herausragendem Pass zu El Malas Großchance ein. Leitete per Flanke das 1:0 ein, defensiv allerdings immer wieder mit bedenklichen Aktionen.

Ellyes Skhiri (bis 45.) 3,5

Am Ball mit hervorragender Passquote und ein paar sortierenden Momenten. Defensiv weiterhin anfällig, auch beim 1:1 nicht auf der Höhe. Verletzt vom Platz.

Tom Krauß (ab 46.) 2

Kam für Skhiri, rettete den Kölner Derbysieg in der 88. Minute mit einer Kopfballabwehr auf der Linie. Bester Kölner der zweiten Halbzeit. Gab seiner Mannschaft den Kampfgeist, die Zweikampfhärte und die Kompromisslosigkeit, die ihr zuvor gefehlt hatte.

Isak Johannesson hat getroffen, die Kölner nehmen Kurs auf den Derbysieg. Copyright: IMAGO/Maximilian Koch

Isak Johannesson 2,5

Feiner Ball auf El Mala in der 15. Minute. Eröffnete den Nachmittag mit seinem Schuss aus dem Rückraum zum 1:0. Fußballerisch einer der Lichtblicke im Kölner Team, wenngleich er in den Zweikämpfen manchmal nicht konsequent genug war.

Linton Maina 4

Auf der linken Seite mit ein paar Ansätzen, die jedoch überwiegend im Versuchsstadium hängenblieben.

Mikey Moore 2,5

Bester Fußballer auf dem Platz; einsame Klasse in einer Mannschaft, die mit dem Ball über weite Strecken verblüffend wenig anzufangen wusste. Spielte sich müde, angeschlagen vom Platz.

Said El Mala 2,5

Schöner Abschluss nach einer Viertelstunde aus der Drehung, der das Tor noch deutlich verfehlte. Setzte sich später nach Sosas Pass auf der linken Seite stark durch. Scheiterte mehrfach dramatisch, gab den Glauben aber wie immer nicht auf – und traf mit einer klassischen El-Mala-Aktion traumhaft schön zum 2:1.

Marius Bülter 4

Kämpferisch einer der wenigen FC-Profis im Derbymodus, allerdings früh mit Gelb verwarnt. Fußballerisch mehrfach mit Einlagen, die das Publikum schaudern ließen.