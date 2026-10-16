Marvin Schwäbe 2,5

Machte sich bei Chaibis Chance nach 20 Minuten groß und schloss das kurze Eck. Starker Reflex gegen Brassiers Kopfball in der 55. Minute. Auch bei Chaibis Abschluss zur Stelle.

Jahmai Simpson-Pusey 2,5

Begann seinen Arbeitstag mit einer Pirouette gegen Ebnoutalib und zeigte damit, dass er sich nicht allzu sehr sorgte vor der Frankfurter Offensivmacht. In der Mitte der Kölner Abwehr mit vielen guten Momenten. Enorm stark in der Luft.

Luka Lochoshvili 3,5

Oft trotz eigentlich guter Positionierung viel zu ungestüm im Zweikampf, womit er sich selbst schwächte und dem Gegner viele Freistöße bescherte.

Joel Schmied (bis 68.) 3

Nach zuvor nur 13 Bundesligaminuten in dieser Saison spielte der Schweizer in Frankfurt von Beginn an. War zuverlässig zur Stelle, wenn die Frankfurter in Tornähe auftauchten. Mit verletztem Sprunggelenk ausgewechselt.

Alessio Castro-Montes (ab 68.) 3

Kam für Schmied und übernahm Sebulonsens rechte Abwehrseite. Offensiv gleich auffällig, hübscher Tunnel gegen Kosugi.

Sebastian Sebulonsen 4,5

Öffnete Chaibi in der 20. Minute die Innenseite, das darf einem gelernten Außenverteidiger nicht passieren. Schwäbe bewahrte den Norweger davor, die Schuld an einem Gegentor zu tragen. Vertändelte einen Ball kurz vor der Pause am Strafraum. Offensiv kaum zu sehen.

Tom Krauß 2

Konzentrierter, fleißiger Auftritt im Zentrum. Gewann viele Zweikämpfe – und fand die Zeit zu zahlreichen konstruktiven Bällen.

Saidd El Mala und Linton Maina konnten sich in Frankfurt kaum in Szene setzen. Copyright: IMAGO/Schüler

Isak Johannesson (bis 68.) 4

Schloss an das Derby an, bemühte sich erneut um Spiel- und Kampfstärke im halbrechten Mittelfeld. Nach Gelber Karte in der ersten Halbzeit nach einer guten Stunde vom Platz.

Paul Okon-Engstler (ab 68.) 3,5

War schnell auf Temperatur, gab seiner Mannschaft jedoch keine Impulse mehr.

Borna Sosa 3,5

Lieferte nach 50 Sekunden den ersten Direktpass in die Spitze, doch Bülter vergab. Führt das Kölner Standardspiel auf eine neue Stufe; servierte einige Bälle in torgefährliche Räume. Hatte die meisten Ballkontakte auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit nur noch defensiv zu sehen.

Linton Maina (bis 68.) 4

Spielte mit Johannesson und Krauß vor der Abwehr und verrichtete dort wie schon im Derby viel Fleißarbeit. Am Ball sehr unauffällig.

Mikey Moore (ab 68.) 4

Zwei ungeschickte Aktionen vor dem 0:1, als er zunächst den Ball verpasste und dann Aseko nicht störte. Nach vorn ohne Einfluss.

Marius Bülter 4,5

Früh brillant von Sosa in Szene gesetzt, doch vor Atubolu versagten die Nerven. Was Lochoshvili an Ungeschick in der Kölner Abwehr bietet, zeigt Bülter am anderen Ende des Spielfelds. Gefährlicher Abschluss mit rechts nach Sosas Freistoß in der 31. Minute.

Said El Mala 4

Hatte seine erste richtig starke Szene, als er einen verlorenen Ball mit viel Entschlossenheit zurückholte. Bekam einen weiteren Ballgewinn zu Unrecht abgepfiffen. Einige mächtige Sprints, doch die Streuung in seinen Abschlüssen bleibt hoch. Schwache zweite Hälfte.