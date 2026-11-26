Ein Sturz, ein schmerzender Rücken und die Frage, ob Marvin Schwäbe am Samstag im Tor des 1. FC Köln stehen kann: Der Kapitän war am vergangenen Freitagabend beim 1:1 in München unglücklich auf den Rücken gefallen. Am Sonntag konnte er noch bei der Mitgliederversammlung auftreten, bei den Trainingseinheiten am Montag und Dienstag fehlte er. Ob Schwäbe gegen die SV Elversberg einsatzfähig ist, ließ Trainer René Wagner am Donnerstagmittag offen: „Wir müssen abwarten. Er hat die letzten Trainingseinheiten mit Rückenschmerzen verpasst. Wir werden Freitag testen, ob es funktioniert. Das werden wir am Samstagvormittag wissen.“ Der Einsatz des Stammtorhüters ist also ziemlich fraglich.

Doch es geht nicht nur um Schwäbes Mitwirken im richtungsweisenden Heimspiel gegen Elversberg (15.30 Uhr), sondern auch um seine Zukunft. Sein Vertrag läuft – Stand jetzt – im kommenden Sommer aus.

Über eine Verlängerung herrscht zwischen dem Kapitän und dem Verein weiter Funkstille: Schwäbes Seite kam nach Informationen dieser Redaktion schon mit zwei Gesprächsangeboten auf die FC-Verantwortlichen zu. Doch Sport-Geschäftsführer und Ex-FC-Torhüter Thomas Kessler sieht offenbar weiterhin keine Notwendigkeit, Vertragsgespräche aufzunehmen. Das Gesprächsinteresse wird jedenfalls nicht erwidert.

Das sorgt für Verdruss bei Schwäbe. Er hätte gerne Klarheit über seine Zukunft. Die Seite des Torhüters prüft deshalb auch andere Optionen.

Der Familienvater fühlt sich beim FC und im Rheinland wohl, die Identifikation mit dem Klub nimmt man ihm ab. Doch um den Keeper hat sich eine merkwürdige Situation entwickelt. Einerseits geht es Schwäbe um Perspektive und Wertschätzung. Auf der anderen Seite geht es darum, was mittel- und langfristig für den Verein am besten sein könnte. Schwäbe könnte sich vorstellen, noch ein paar Jahre für die Kölner im Tor zu stehen – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Kessler und die weiteren Verantwortlichen scheinen dagegen nicht restlos davon überzeugt, langfristig mit dem 31-Jährigen im FC-Tor zu planen. Für eine Stellungnahme war der Sportchef nicht zu erreichen.

Was Schwäbes Vertrag angeht, besteht auf den ersten Blick noch kein akuter Handlungsbedarf. Der Kontrakt des Torwarts verlängert sich mit dem 20. Einsatz in dieser Saison automatisch um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028. Schwäbe stand bisher bei allen zwölf Partien im Tor. Den 20. Einsatz könnte er im Optimalfall am 16. Januar 2027 beim Auswärtsspiel in Paderborn absolvieren oder aller Voraussicht nach eben danach – wenn er jetzt denn ausfallen sollte.

Sollte Schwäbe gegen Elversberg passen müssen, könnte Ron-Robert Zieler seine Saisonpremiere feiern. Nachdem Wagner zu Beginn der Saison festgelegt hatte, dass Schwäbe auch im Pokal das Tor hüten würde, saß der Routinier bislang immer auf der Bank. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz hatte der Weltmeister von 2014 vor über einem Jahr: Im Oktober 2025 stand Zieler im Pokal gegen die Bayern im Tor und musste bei der deutlichen Niederlage viermal hinter sich greifen.

Wagner hätte keine Bauchschmerzen, sollte der 37-Jährige gegen Elversberg zum Einsatz kommen. Er sagt: „Ron hat einen hohen Wert für die Mannschaft, er hat viel erlebt. Ron ist in der Kabine sehr wichtig und lebt vor, was es bedeutet, Einsatz zu zeigen. Er ist heiß und fit. Wenn er im Tor stehen sollte, haben wir volles Vertrauen.“

1. FC Köln: Auch die Verträge von Zieler und Köbbing laufen im Sommer aus

Wie Schwäbes Vertrag laufen auch die Kontrakte von Zieler und Köbbing Ende Juni 2027 aus. Bei Zieler zeichnet sich im Gegensatz zur Nummer eins indes mehr Klarheit ab. Bei Schwäbes Stellvertreter im Tor und als Kapitän deutet derzeit sehr viel darauf hin, dass die Zusammenarbeit noch mindestens eine weitere Saison weitergeht. Informationen dieser Redaktion decken sich mit denen des „Kicker“.

Der Weltmeister von 2014 hat nicht nur die nötige Qualität und Führungsstärke, sondern akzeptiert auch geräuschlos seine Rolle als Nummer zwei. Zudem hat der FC mit dem gebürtigen Kölner vereinbart, dass er nach dem Karriereende ein zweijähriges Traineeprogramm im Management absolvieren kann.

Matthias Köbbing (29), Keeper Nummer drei und Trainingstorhüter, und der Klub können sich ebenfalls eine weitere Zusammenarbeit vorstellen, wie es heißt. Köbbing, der seit sechseinhalb Jahren im Verein ist, wurde angeboten, nach seiner Laufbahn oder schon währenddessen in den Bereich Fußball- und Fankultur hineinzuschnuppern. Das passt, denn Köbbing pflegt eine Nähe zu den Anhängern.

Schwäbe trägt nach seinem Wechsel von Bröndby IF zum FC auch schon fünfeinhalb Jahre das Kölner Trikot und wuchs im Laufe der Zeit in eine Führungsrolle hinein. Für einen Keeper ist 31 kein hohes Alter. Schwäbe ist ein äußerst zuverlässiger Torhüter, der einen guten Ruf in der Branche genießt und auf der Linie zu den besten seines Fachs überhaupt zählt. Trainer René Wagner vertraut dem Torwart. Beide haben ein gutes Verhältnis.

Schwäbe hat aber auch ein paar „Themen“: lange Abschläge, Strafraumbeherrschung, Fangstatistik. Er verweist darauf, an seinen Schwächen gearbeitet und sich verbessert zu haben. Doch nicht alle im Verein sehen das ebenfalls so.

Zur Zukunft im FC-Tor: Angetan sind die Verantwortlichen von Nachwuchstorhüter Jacob Esser, der als Kronprinz am Geißbockheim gilt und dessen Vertrag kürzlich verlängert wurde. Vereinsintern wird er aktuell als das größte Torwarttalent seit Jonas Urbig eingeschätzt. Die Kölner Verantwortlichen hoffen, in Esser einen zweiten Urbig in ihren Reihen zu haben. Der 23-jährige Euskirchener tritt nach seinem Wechsel im Januar 2025 vom FC zum FC Bayern immer mehr aus dem Schatten von Manuel Neuer heraus, ist die Zukunft des Rekordmeisters und bereits zum A-Nationalspieler geworden.

Top-Talente wie Urbig wachsen allerdings selbst im Grüngürtel nicht auf Bäumen. Unabhängig davon bräuchte der FC eine Brückenlösung. Denn Esser wird im Februar erst 17 Jahre alt, und Entwicklungen in diesem Alter sind schwer abzuschätzen. Solche Spieler zu finden, ist schwer, sie zu verpflichten und aufzubauen, noch schwerer. Die Kölner haben zwar im Sommer Martin James (18) aus Paris geholt, doch der junge Franzose kommt derzeit in der zweiten Mannschaft nicht einmal regelmäßig zum Zug.

Beim 1. FC Köln ist im Tor derzeit also noch einiges im Schwebezustand – nicht nur Schwäbes Zukunft.