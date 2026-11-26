Ragnar Ache ist zurück. Doch wann stürmt er wieder los?

Der Angreifer des 1. FC Köln hat seine Muskelverletzung auskuriert. Beim bemerkenswerten 1:1 beim FC Bayern München saß er bereits auf der Bank. Zum Einsatz kam er nicht. Jetzt wartet das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die SV Elversberg. Und damit die nächste Chance auf das ersehnte Comeback.

FC-Cheftrainer René Wagner gab sich am Donnerstagmittag zuversichtlich: „Reggie ist fit, Reggie trainiert, Reggie ist heiß.“ Doch der Coach weiß auch: Sein Stürmer braucht Minuten auf dem Platz.

In München hätte Ache bereits Spielpraxis sammeln können. Wagner entschied sich aber für andere Wechsel. Der Trainer wollte eine Position mit einem schnellen, eins gegen eins starken Spieler besetzen. Für den 28-Jährigen blieb deshalb nur die Zuschauerrolle.

Nun soll sich das möglichst bald ändern. „Hoffentlich kann er jetzt gegen Elversberg Minuten sammeln“, sagt Wagner. Eine Garantie gibt es aber nicht.

Denn ein Bundesligaspiel lasse sich nicht wie ein Test planen, so Wagner. Der Spielstand, mögliche Verletzungen und der Gegner bestimmen die Wechsel mit. Wagner kann deshalb nicht einfach vorab eine feste Einsatzzeit versprechen. Gerade darin liegt die Zwickmühle: Ache braucht Spielpraxis. Gleichzeitig soll sein Aufbau sorgfältig bleiben. Schließlich will der FC den Stürmer nicht nur für einen kurzen Auftritt zurückhaben.

1. FC Köln: Ragnar Aches Pause länger als gedacht

Ache bestritt in dieser Bundesliga-Saison erst vier Spiele über insgesamt 192 Minuten (ein Tor). Letztmals kam er am 19. September bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV zum Einsatz. Die Verletzung zog sich deutlich länger hin als anfänglich vermutet.

Wagner erklärt die Verzögerung: Die Länderspielpause habe Zeit gekostet. Wegen Aches Vorgeschichte (der Spieler hatte in der Vergangenheit schon häufig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen) wollte der FC wenig riskieren. Eine oder zwei Wochen mehr sollten beim Aufbau helfen. Der Trainer formuliert das langfristige Ziel klar: Ache soll möglichst lange zur Verfügung stehen. Nach den Ausfällen weiterer Mittelstürmer wiegt seine Rückkehr umso schwerer.

Für einen Platz von Beginn an braucht der Angreifer aus Sicht des Trainers zunächst wieder Spielminuten. Wagner will ihn so schnell wie möglich auf den Rasen bringen, damit er auch wieder eine Startelf-Option wird. Doch der Coach steht noch vor einer weiteren Frage. Seine Mannschaft hat in München überzeugt. Warum also ein funktionierendes Team auseinanderreißen?

Die Tendenz: Ache wird erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Für den Angreifer heißt das: bereit sein, wenn sich die Tür öffnet. Ob sie sich am Samstag öffnet und wie lange, entscheidet erst das Spiel.