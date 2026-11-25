Der 22. März 2020, 6.24 Uhr. In Zagreb bebt die Erde – 5,4 auf der Richter-Skala, unterhalb des Bärenbergs im Norden der kroatischen Hauptstadt entlädt sich Spannung in einer Verwerfungszone. In Häusern kippen Möbel um, Bilder fallen von den Wänden, Gemäuer bröckelt. Vor allem in Zagrebs Altstadt kommt es zu schweren Schäden. Eine Person stirbt, 17 Menschen werden schwer verletzt. Rund 26.000 Gebäude tragen laut Stadtverwaltung Schäden davon, 1900 davon dürfen nicht mehr betreten werden.

Betroffen ist auch Dinamo Zagreb, Bayer 04 Leverkusens Gegner am Donnerstagabend in der Europa League (18.45 Uhr/RTL und Sky): In der Osttribüne des Maksimir-Stadions werden Risse entdeckt, die Behörden stufen den Bau als potenziell einsturzgefährdet ein. Seitdem ist er gesperrt – und trägt nicht zur Beliebtheit der Spielstätte bei. Durch den verwaisten Betonbau entsteht der Eindruck eines permanenten Zuschauer-Teilausschlusses. Der frühere Dinamo-Profi und kroatische Nationalspieler Dejan Lovren nannte das Maksimir vor einiger Zeit „das hässlichste Stadion Europas“, für Uefa-Präsident Aleskander Ceferin ist die Arena „beschämend“.

Zagreb wird sicher seine Heimstärke zeigen, auch mit den Fans. Das ist historisch bekannt. Aber natürlich wollen wir dort gewinnen Simon Rolfes, Sport-Geschäftsführer von Bayer 04

Die „Bad Blue Boys“, Dinamos berüchtigte Ultras, werden aber dafür sorgen, dass auch in Zagrebs Stadion-Ruine Hexenkessel-Atmosphäre aufkommt. „Zagreb wird sicher seine Heimstärke zeigen, auch mit den Fans. Das ist historisch bekannt. Aber natürlich wollen wir dort gewinnen“, sagte Simon Rolfes, Leverkusens Sport-Geschäftsführer, am Mittwochmittag vor dem Abflug in Richtung Kroatien.

Im Vergleich zum letzten Europapokal-Auftritt der Werkself, der erst knapp drei Wochen zurückliegt, herrscht eine gänzlich veränderte Gefühlswelt bei Bayer 04. Anfang November hatte Leverkusen nach fast durchweg miserabler Leistung sein Heimspiel gegen Olympique Marseille mit 0:1 verloren. Es hatte sich schon einiges nach Krise angefühlt. Pleiten in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (0:3) und daheim gegen den VfB Stuttgart (2:4). Dazu größere Verletzungssorgen. 20 Tage, einen 2:1-Derbysieg beim 1. FC Köln sowie das überzeugende 4:0 gegen Paderborn später hat sich die Atmosphäre spürbar aufgehellt, die Krise ist abgewendet.

Bayer-Trainer Carles Martínez hat ein Luxusproblem

SCP- Trainer Ralf Kettemann hatte für den Sieger Worte gefunden, die man vom Verlierer selten hört: „Die Spielfreude und die Art und Weise waren für uns einfach zu gut.“ Afonso Moreira, der nach 13 Pflichtspielen noch ohne Tor gewesen war, traf zweimal, Nathan Tella legte zwei Treffer auf. Malik Tillman, den zuletzt ein Teil der eigenen Fans auspfiff, hatte vor dem 1:0 den Ball in Moreiras Lauf gechippt. Patrik Schick erzielte sein 99. Bundesliga-Tor, er ist der erste Leverkusener mit neun Toren in zehn Ligaspielen. Dazu hat sich das Larzarett gelichtet. Christian Kofane und Moussa Diaby sind zurück – und in Zagreb wird Guéla Doué sein Kader-Comeback feiern.

Trainer Carles Martínez hat inzwischen ein Luxusproblem – nicht für alle Stars ist Platz im Kader. „Wenn einer nicht im Kader ist, ist das keine gute Konstellation. Aber vor drei Wochen war es noch anders: Da haben wir uns jeden zurückgewünscht“, so Rolfes. „Jetzt ist die Situation so, dass es mehr Druck und Konkurrenzkampf gibt – nicht nur um die Startelfplätze, sondern auch darum, überhaupt in den Kader zu kommen. Das muss jeder erst einmal positiv sehen.“

Besonders über Doués Rückkehr wird sich Bayer 04 freuen. Der ivorische Rechtsverteidiger, im Sommer für 30 Millionen Euro von Racing Straßburg verpflichtet, war ein großer Hoffnungsträger der Leverkusener – sportlich, aber auch als Führungspersönlichkeit im jungen Team. Doch wurde der 24-Jährige wenige Tage nach seinem 27-Minuten-Debüt am dritten Spieltag gegen den FC Augsburg (2:2) von einer schweren Muskelverletzung zurückgeworfen, zehn Wochen musste Doué pausieren. Nun ist eine Rückkehr auf den Rasen in Sicht. „Er hat diese Woche alles mitgemacht. Ich glaube, er freut sich auf jeden Fall, nach einer etwas längeren Pause wieder auf dem Platz zu sein. Deshalb sind wir sehr froh, dass er dabei ist“, berichtete Rolfes.

Der Sportchef setzt auf die fußballerischen Fähigkeiten und die Physis des WM-Teilnehmers. „Damit soll er für Konkurrenz sorgen und die Situation beleben. Er soll einfach ein wichtiger Spieler sein. Auch von der Persönlichkeit her ist er jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, vorangeht und sehr professionell ist. Er kann wirklich hart arbeiten. Das hat er auch in der Reha gezeigt. Das sind für einen Abwehrspieler immer gute Eigenschaften.“

Doué will sich seinen Platz in der Startelf zuückholen

In Zagreb dürfte Doué noch keine Startelf-Option sein, doch mittelfristig wird sich der Ivorer den Platz hinten rechts von Jarell Quansah zurückholen wollen. Zuletzt war Routinier Lucas Vazquez ein qualitativ nicht gleichwertiger Ersatz für den Briten. Quansah wiederrum fühlt sich auch im Abwehrzentrum heimisch – Martínez wird sich über die neue Konkurrenzsituation freuen.

Aktuell ist Bayer 04 Siebter in der Europa-League-Tabelle, die Werkself möchte unbedingt unter den Top acht bleiben, um sich den Umweg über die Playoff-Runde ins Achtelfinale zu ersparen. Ein Sieg im Maksimir-Stadion wäre dafür ein wichtiger Schritt – und der Abschiedsgruß an die Ruine. Denn die baufällige Arena soll im Frühjahr oder Sommer 2027 abgerissen werden. Der Neubau, ein 35.000 Zuschauer fassendes und 200 Millionen Euro teures Ungetüm aus Stahlbeton, soll Ende 2030 fertiggestellt sein.