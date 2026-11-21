Mit beiden Händen hielt Afonso Moreira seine Trophäe stolz vor dem Körper. Er spazierte mit einem breiten Lächeln durch die Gänge der BayArena, nahm reichlich Schulterklopfer entgegen und sagte zu seinem Man-of-the-match-Award: „Ich weiß nicht, wo er am Ende steht, aber heute schläft er bei mir im Bett.“

Lange hatte der Portugiese auf diesen Tag warten müssen. Beim souveränen 4:0-Erfolg von Bayer 04 gegen den SC Paderborn lieferte der 30-Millionen-Euro-Zugang endlich ab. Mit zwei Toren und einer Vorlage entschied er die Partie fast im Alleingang. Für Leverkusen bedeutet der Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe in der Fußball-Bundesliga. Am kommenden Sonntag geht es zu Borussia Dortmund, dann könnte die Werkself mit einem Sieg voll ins Meisterschaftsrennen einsteigen.

„Darauf habe ich schon lange gewartet“

Trainer Carles Martínez war zufrieden: „Ich hatte großen Respekt vor Paderborn. Sie haben bisher eine unglaubliche Saison gespielt und viel Persönlichkeit gezeigt. Das habe ich meiner Mannschaft in den letzten Tagen vermitteln wollen: Für uns war das ein sehr, sehr wichtiges Spiel.“

Es war vor allem auch der Tag der Rückkehrer bei Bayer 04: Auf der Bank nahmen nach ihren Verletzungspausen Moussa Diaby und Christian Kofane Platz. Dort saß auch Ibrahim Maza, den Sprunggelenksprobleme geplagt hatten. Nathan Tella stand sogar direkt in der Startelf. Und der ehemalige nigerianische Nationalspieler hatte auch direkt die erste Chance, ließ sich aber frei vor Nahuel Noll zu viel Zeit und wurde noch geblockt. Bayer legte generell los wie die Feuerwehr. Spielfreude traf auf große Laufbereitschaft. Sechs Großchancen erspielten sich die Hausherren in den ersten zwölf Minuten. Ein wenig Unvermögen und der gut aufgelegte Noll verhinderten zunächst die Bayer-Führung.

Die war dann Moreira vorbehalten. Der Sommerzugang von Olympique Lyon hatte in den 15 Pflichtspielen zuvor so manche herausragende Gelegenheit liegengelassen, der 23. Torschuss in der Bundesliga saß dann. Nach einem fantastischen Zuspiel des starken Malik Tillman ließ Moreira technisch fein den Paderborner Jano Ter Horst aussteigen und schob flach zum 1:0 (14.) ein. „Der Trainer hat uns gesagt, dass wir stark anfangen müssen. Es war sehr wichtig, in den ersten Minuten zu treffen“, sagte Moreira. „Ich war vorher ein bisschen frustriert, aber ich glaube, dass mir das Tor geholfen hat, meinen Fußball zu zeigen und mich allen zu zeigen. Darauf habe ich schon lange gewartet.“

Der höchst verdienten Führung folgte aber zunächst kein weiteres Bayer-Feuerwerk. Die Partie verflachte in der Folge, ohne dass Paderborn dabei zu Torchancen kam. Bayer spielte in dieser Phase etwas zu statisch. Dennoch hätten Patrik Schick und Moreira noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 stellen können, vergaben aber etwas leichtfertig.

Das änderte sich direkt nach Wiederanpfiff. Aleix García spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Nathan Tella, der querlegte und Moreira durfte nach seinem zweiten Tor (47.) erstmals direkt vor der Nordkurve jubeln. Die Leverkusener Anhänger mussten nur vier Minuten warten, dann durften sie erneut zur Tormelodie tanzen: Tella klaute den Ball im gegnerischen Strafraum von Felix Götze und passte auf Schick, der zum 3:0 (51.) einschob.

Afonso Moreira wurde gegen Paderborn zum „Man of the Match“ gewählt. Copyright: Patrick Scherer

Schick war es dann, der wiederum nur wenige Minuten später Moreira bediente. Der Portugiese entschied sich nicht für den Versuch zum Hattrick einzunetzen, sondern legte auf Equi Fernández quer – 4:0 (59.). So konnte Martínez am Ende auch noch Spielzeit an Kofane und an den bisher nicht eingesetzten Tim Oermann verteilen, sowie Maza schonen. „Wir haben die zweite Halbzeit gut gemanagt. Für mich ist das Wichtigste aber das komplette Spiel: die weiße Weste hinten und ein gutes Gefühl für die kommenden Partien“, sagte Martínez.

Vor dem Duell in Dortmund wartet noch die unangenehme Aufgabe bei Dinamo Zagreb am Donnerstag (18.45 Uhr, RTL+) in der Europa League. Danach geht es um den Eingriff ins Meisterschaftsrennen. Matchwinner Moreira sagte zur Chance auf den Titelgewinn: „Träumen darf man immer.“ Vor allem mit der Trophäe im Arm.