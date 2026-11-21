Anfang November wurde Malik Tillman beim 2:4 gegen den VfB Stuttgart mit Buhrufen und Pfiffen empfangen. Es war nicht das erste Mal, dass sich ein Teil der Anhänger gegen den Mittelfeldspieler stellte. Der Rekordtransfer der Klubgeschichte, für rund 35 Millionen Euro von PSV Eindhoven gekommen, steht in Leverkusen seit Monaten unter Beobachtung. Die Frage lautet, ob diese Beziehung noch zu retten ist. Nach dem 4:0 gegen den SC Paderborn ging die Diskussion in die nächste Runde.

Tillman machte gegen die Ostwestfalen ein gutes Spiel und wurde darauf angesprochen, dass sein Name bei der Auswechslung diesmal positiv aufgenommen worden sei, nachdem er zuletzt Pfiffe gehört hatte. Tillman antwortete deutlich: „Mittlerweile ist das schwer zu sagen, und es ist mir relativ egal.“ Und weiter: „Am Ende des Tages macht es jetzt nicht mehr viel mit mir, ob gejubelt wird oder mein Name gerufen wird.“ Das Tischtuch scheint zerschnitten.

Der Zwist hat eine Vorgeschichte. Im August hatte Tillman dieser Redaktion gesagt, er sei „wohl nicht richtig angekommen“. Im selben Interview kritisierte er die Fans: „Wer den Verein als Fan unterstützt, sollte die Spieler in guten wie in schlechten Zeiten unterstützen. Einige haben das getan, ein großer Teil der Reaktionen war aber negativ.“ Rolfes reagierte damals, wer etwas zu beanstanden habe, solle mit dem Betroffenen sprechen.

Mit Martínez bekam Tillman den Neustart, den er sich gewünscht hatte. Bis zum Paderborn-Spiel hatte er ihn kaum genutzt. Nach dem 4:0 fand der Trainer lobende Worte. Tillman habe „in allen Räumen verstanden, was der Plan ist: wo er einrücken, wo er ausweichen und wo er Räume für Nathan (Tella, Anm. d. Red.) schaffen musste“. Es sei ein sehr vollständiges Spiel gewesen, sein bestes in dieser Saison.

Martínez berichtet von Gespräch mit Tillman

Martínez verwies auf ein Gespräch vor einigen Wochen: „Wir haben gesagt, dass es von ihm selbst abhängt, Leistung zu bringen und an sich zu glauben. Ich glaube, er ist diesen Schritt gegangen, und wir sind sehr glücklich darüber.“

Tillman beschrieb seine Rolle im Spiel nüchtern. „Für mich ist wichtig, Teil des Spiels zu sein und viele Bälle zu bekommen. Um ehrlich zu sein: Je tiefer man steht, desto mehr Bälle hat man, und das tut meinem Spiel gut.“ Auf die Frage nach dem Selbstvertrauen antwortete er: „An sich habe ich das Selbstvertrauen. Ein gutes Spiel stärkt es natürlich trotzdem. Ich muss immer weitermachen, egal was passiert.“ Das betrifft wohl auch die Beziehung zu den eigenen Fans.