Ein Rasen spielt bei einem Fußballspiel immer eine Rolle. Das liegt in der Natur der Sache. Am Freitagabend spielte er sogar eine noch größere Rolle. Beim bemerkenswerten 1:1 des 1. FC Köln beim FC Bayern München konnte man aber nicht immer alles auf und neben dem Platz im Blick haben. Was Sie im TV nicht sahen.

Gespielt wurde auf einem brandneuen Rollrasen. Schuld waren die NFL-Stars, die das Grün ganz schön malträtiert hatten. Kaum war der Schlusspfiff beim 35:10 der Detroit Lions gegen die New England Patriots verhallt, begannen in der Allianz Arena die Rückbauarbeiten. Unmittelbar nach dem NFL Munich Game am 15. November war der Altrasen abgeschält und die Fläche für ein neues Grün vorbereitet worden.

Dass der Rasen nach dem NFL-Spiel getauscht werden musste, stand schon im Vorfeld fest. Der Hybridrasen konnte sich bei Kälte und wenig Sonne in der kurzen Zeit nicht erholen, also musste ein neues Grün her. Bezahlt wurde es von der NFL. Die Bayern setzten auf ein Hybridsystem, bei dem die Halmwurzeln schon in den dicken Kunststoffmatten angewachsen waren. Wartezeit: null.

Nach dem Abpfiff war klar: Probleme mit dem neuen Rasen hatte keine Mannschaft. Beim wundervollen Konter des FC durch Mikey Moore lief das Leder jedenfalls wie geschmiert.

Ein paar Dellen steckte der Rasen dann doch ein. Die Zweikämpfe waren packend, für Bayerns Weltstars Harry Kane (Riss der Syndesmose) und Michael Olise (Sprunggelenksverletzung) hatten sie gravierende Folgen. Am Rasen lag das nicht. Said El Mala hinterließ dagegen eine kleine Kerbe im Grün: Als der Nationalspieler in der 85. Minute ausgewechselt wurde, kickte er seinen Frust in Richtung der Kölner Bank, in Form einer Trinkflasche.

Drei Minuten zuvor hatte der 20-Jährige aus kurzer Distanz die große Chance zum 2:1 vergeben. „Das tut unfassbar weh. Wenn du diesen Lucky Punch – einen verdienten Punch – gemacht hättest, dann hättest du dich auch gut feiern lassen können. Das tut gerade umso mehr weh“, haderte El Mala später. Immerhin fand er lobende Worte für seine Mannschaft: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir hier so abgeliefert und 90 Minuten lang gefightet haben. Wir haben gezeigt, was wir können.“

Der 1. FC Köln beim FC Bayern: Es lebe die Münchner Freiheit!

Der neue Rasen erlebte nicht nur ein spektakuläres Kölner Tor und den Ausgleich von Nathaniel Brown in der 37. Minute, sondern wenig später auch einen echten Kunstschuss. Beim Gewinnspiel in der Halbzeit versenkte Florian Schäfer den Ball von der Mittellinie aus im Tor. Für den Schuss ins Glück kassierte der 25-Jährige, der für den FC Stern München III in der Kreisliga kickte, stattliche 10.000 Euro.

Geld spielte beim FC Bayern ohnehin keine kleine Rolle, auch abseits des Rasens. Für den traditionellen Fußball-Liebhaber blieb einiges gewöhnungsbedürftig. Oder eben nicht, denn man muss sich nicht daran gewöhnen, wenn man nicht ständig in die Allianz Arena einkehrt. Beim Betreten oder Verlassen des Stadions galt es aufzupassen, nicht von feinen Herren in bayerischen Nobelkarossen überfahren zu werden. Und auf den Rängen gab es, wie man es kennt, ein Stelldichein der Schickeria. Während man in Köln gerne einen Kranz Kölsch bestellte, gönnte sich der Bayern-Fan auf der Haupttribüne ein Kränzchen Aperol Spritz. Wenn schon der Fußball des Starensembles von der Isar nicht spritzig war, dann vielleicht der Cocktail.

Die neue und vor dem Anpfiff gespielte Stadionhymne „Immer vorwärts FC Bayern“ war, sagen wir mal, speziell. Gemeinsam eingesungen hatten sie die Südkurve München und der berühmte Tenor Jonas Kaufmann. Als Vorlage diente der italienische Klassiker „Montagne Verdi“ von Marcella Bella aus dem Jahr 1972. Eingerahmt wurde die Arie von einer opulenten Lichtershow im roten Ufo in Fröttmaning. War das nun die große Oper? In Köln würde man wohl sagen: „Bruche mer nit, fott domet! “ Aber wir wollen ja nicht klagen, denn der Rekordmeister kümmerte sich ja auch um die Medienvertreter: Vor dem Anpfiff wurden Bayerisches Rehragout und/oder Mezze Tufoli kredenzt. Es lebe die Münchner Freiheit!