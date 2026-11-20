Wer hat die Macht beim 1. FC Köln?

Jörg Alvermann: Der FC besteht aus zwei Bestandteilen: Erstens einem gemeinnützigen Verein, zweitens einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Entsprechend sind die Machtverhältnisse auf zwei Rechtsträger verteilt. Der FC hat gut daran getan, nicht einem einzelnen Gremium oder Organ die Macht zuzuweisen, sondern sie zu verteilen. Das oberste Organ in einem Verein ist immer die Mitgliederversammlung. Wenn wir ein Verein mit demnächst 180.000 Mitgliedern sind, dann sollten wir diese Mitglieder auch ernst nehmen. Am Sonntag tagt das Hochamt des 1. FC Köln, das oberste Organ – da kommen die Eigentümer dieses Klubs zusammen. Wenn man sich die Satzung anschaut, sieht man, dass diese Mitgliederversammlung sehr weitreichende Rechte hat. Dazu stehen wir.

Und wer vertritt diesen Verein nach außen?

Alvermann: Das ist der Vorstand – und wir sind natürlich auch bei weitem nicht machtlos. Anders als in anderen Klubs sind wir nicht nur ein repräsentatives Organ, sondern haben erstens die operative Verantwortung für den e.V., und zweitens vertreten wir den e.V. als alleinigen Gesellschafter in der Kapitalgesellschaft – bis hin zur Bestellung und Kontrolle der Geschäftsführung über die zuständigen Gremien. Denn am Ende gibt es da noch ein Unternehmen mit inzwischen knapp 200 Millionen Euro Umsatz, die Lizenzfußball-Gesellschaft. Dort haben drei ebenfalls sehr machtvolle und dazu hervorragende Geschäftsführer operativ das Sagen. Zusammengefasst: Der 1. FC Köln ist ein Konstrukt, bei dem die Macht bewusst verteilt wurde.

Vor der Wahl des Mitgliederrates hat der Südkurve e.V. eine Wahlempfehlung abgegeben. Alle diese Bewerber wurden gewählt – und haben später Sie als Präsidium vorgeschlagen. Auch Sie wurden gewählt. Welche Macht hat also die Südkurve?

Alvermann: Wichtig ist, dass wir unterscheiden: Es gibt den Südkurve e.V. als Dachorganisation von Fanorganisationen, und es gibt die Südkurve. Das ist nicht dasselbe. Die Südkurve ist ein sehr heterogenes Gebilde aus einer Vielzahl von Fans, die dort teilweise seit Jahrzehnten stehen und teilweise überhaupt keiner Organisation angehören. Von der Südkurve geht ein erheblicher Teil der Stimmung im Stadion aus – aber sie ist nicht gleichzusetzen mit dem Südkurve e.V.

Also würden Sie die Kritik zurückweisen, dass ein kleiner Anteil der organisierten Fans für 175.000 Mitglieder spricht?

Alvermann: Absolut. Wie bin ich denn überhaupt in mein Amt gekommen? Ich habe eine E-Mail an den Mitgliederrat geschrieben. Ich kannte niemanden im Südkurve e.V., wirklich niemanden. Ich bin auch nicht Bestandteil der Südkurve. Der Mitgliederrat hat sich dann entschieden, mich gemeinsam mit Jörn Stobbe und Ulf Sobek als Vorstandsteam vorzuschlagen. Und dann bin ich auf einer Mitgliederversammlung gewählt worden, bei der in der Spitze über 6000 Mitglieder des 1. FC Köln anwesend waren – von denen eine deutliche Minderheit den Fanorganisationen des Südkurve e.V. angehörte. Zu sagen, dass ein kleiner Teil der Fanszene den 1. FC Köln führt oder steuert, wäre absurd. Dafür stünde ich auch nicht zur Verfügung.

Sie glauben also, Sie wären auch ohne die Empfehlung des Mitgliederrats und von Südkurve e.V. gewählt worden?

Alvermann: Über die Nominierung durch den Mitgliederrat haben wir uns natürlich sehr gefreut, das ist ja der in der Satzung vorgesehene Weg. Als ich morgens zum Stadion gefahren bin, hatte ich aber nicht den Gedanken, dass damit automatisch ein Haken dran ist, nur weil es Empfehlungen für unser Team gab. Ich hatte vielmehr das feste Gefühl, dass sich die Anwesenden die drei Kandidatenteams genau angeschaut und dann aus ihrer Sicht das Beste gewählt haben. Und das waren an diesem Tag wir.

Jörn Stobbe: Es hat sich damals auch der Beirat für uns ausgesprochen, das war ja bemerkenswert – also ein Gremium, das mit viel Wirtschaftskompetenz besetzt ist, von Lionel Souque bis Klaus Behrenbeck. Dass sie sich für uns ausgesprochen haben, nachdem sie sich die Teams genau angeschaut hatten, spricht ja genau dafür, dass sich am Ende Inhalte und Qualität durchsetzen und nicht einfach eine Wahlempfehlung.

Vizepräsident Ulf Sobek Copyright: Arton Krasniqi

Der FC hat Rekordumsätze, ein ausverkauftes Stadion, mehr als 170.000 Mitglieder. Was ist der sportliche Anspruch des Vereins?

Stobbe: Wir haben eine hohe Ambition. Wir wollen uns zunächst nachhaltig in der Bundesliga etablieren und perspektivisch eine Rolle spielen, die auch der Größe unserer Stadt gerecht wird.

Köln ist die viertgrößte Stadt Deutschlands.

Stobbe: Den Vergleich habe ich bewusst gewählt, die Geografie ist mir bekannt (lacht). Das heißt natürlich nicht, dass wir eins zu eins den vierten Tabellenplatz ausrufen – aber mittel- bis langfristig wieder Richtung oberes Tabellendrittel zu schielen, darf schon unser Anspruch sein.

Ulf Sobek: Wir hatten in den vergangenen Jahren zu viele Wechsel und zu viel Fluktuation. Das ist sicherlich ein Grund, warum keine echte Kontinuität entstehen konnte. Zwischen uns und den Klubs, die regelmäßig international spielen, liegt wirtschaftlich aktuell eine erhebliche Lücke von 50 bis 70 Millionen Euro. Um diesen Abstand über die Jahre zu verringern, müssen wir neben unserem organischen Wachstum konsequent Kaderwerte entwickeln und eine Bühne bieten, auf der Toptalente beim FC den nächsten Schritt machen können.

Aktuell steckt der FC im Abstiegskampf.

Sobek: Wir sind nicht ambitionslos. Wir wollen mit diesem Verein sportlichen Erfolg haben, aber in unserer derzeitigen Situation, im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg, ist ein sportlicher Erfolg für uns erstmal, dass wir diese Saison den Klassenerhalt schaffen. Es ist absolut entscheidend, dass wir uns jetzt in der Bundesliga stabilisieren.

Wo sagen Sie nach einem Jahr, dass es noch besser werden könnte?

Stobbe: Durch das Zweitligajahr liegen wir in der TV-Tabelle noch weit zurück, das aufzuholen, braucht sportliche Konstanz. Natürlich wollen wir uns in allen Bereichen weiterentwickeln. Auf der kommerziellen Seite haben Philipp Liesenfeld und sein Team mit der Eigenvermarktung und beim Catering bereits einen top Job gemacht und einen starken Sprung auf Rekordniveau geschafft. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass für uns als bundesweite Marke im überregionalen Sponsoring perspektivisch noch weiteres Wachstumspotenzial steckt.

Wurde Ihre Zusammenarbeit im Vorstand im vergangenen Jahr auch mal auf die Probe gestellt?

Stobbe: Wir haben in der Liga auswärts ein ganzes Jahr nicht gewonnen. Da waren manche Rückfahrten nicht ganz einfach, wie für unsere mitgereisten Fans auch.

Alvermann: Die Zusammenarbeit im Vorstand wird täglich auf eine Probe gestellt. Es gibt so viele Kräfte rund um den 1. FC Köln, die an einem ziehen, die sich auch darüber freuen würden, wenn sie die drei Vorstandsmitglieder in unterschiedliche Richtungen ziehen könnten. Wir haben einen großen Vorteil – den Wahlkampf vor einem Jahr. Das war nicht immer schön, das verhehle ich auch nicht. Aber wir haben sozusagen eins Praktikum darin absolviert, was es bedeutet, Vorstand des 1. FC Köln zu sein. Es ist uns im ersten Jahr, gestählt durch den Wahlkampf, extrem gut gelungen, diese Geschlossenheit nicht nur nach außen zu zeigen, sondern intern wirklich zu leben. Das haben wir uns fest vorgenommen. Das hat es in der Vergangenheit nicht immer gegeben.

Vizepräsident Jörg Alvermann Copyright: Arton Krasniqi

Fühlt sich Ihr Leben als FC-Vorstand anders an?

Alvermann: Definitiv.

Sobek: Das Leben hat sich massiv verändert. Wer etwas anderes sagt, würde lügen. Es geht mir aber nicht um mich. Mir geht es nur darum: Geht es unseren Teams auf dem Rasen gut, geht es dem Verein gut? Für viele Dinge im Hintergrund gibt es keinen öffentlichen Applaus – darum geht es in diesem Amt aber auch nicht.

Erwarten Sie am Sonntag Gegenwind?

Sobek: Ich sehe es nicht als Gegenwind, sondern als berechtigtes Anliegen. Mit der aktuellen Punktausbeute in der Bundesliga bin ich als Mitglied natürlich auch nicht zufrieden. Wir werden keinen Applaus dafür kriegen, dass wir tabellarisch da stehen, wo wir stehen. Es gehört aber zur gelebten Vereinsdemokratie, darüber offen zu sprechen und das auszuhalten. Dafür ist eine Mitgliederversammlung da.

Stobbe: Was ich mir seit 50 Jahren gewünscht habe, ist, dass sich die Entscheidungsträger wirklich ernsthaft kümmern. Dass sie voll auf Augenhöhe sind. Dass sie die Augen aufmachen. Dass sie selbstkritisch sind. Ich glaube, dass wir es am Sonntag gut rüberbringen werden, dass die Leute sagen: „Die sind total eng dran. Die haben das Wohl des FC im Auge. Die haben ein Ambitionslevel und wir können ihnen vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen.“

Waren Sie von den „Trainer raus“-Rufen nach dem Schalke-Spiel überrascht?

Sobek: Man geht ins Stadion, um Spektakel und Emotionen zu erleben. Wenn das ausbleibt, ist man enttäuscht, und dass sich dieser Unmut dann auch mal Luft verschafft, gehört im Fußball dazu. Dennoch war ich in dem Fall schon überrascht von der Intensität.

Alvermann: Man kann es auch ein Stück weit ins Positive drehen, ohne etwas schönzureden: Weshalb ist dieser grundsätzliche Unmut schon nach so wenigen Spieltagen da, trotz eines Derbysiegs, trotz eines 5:0 im Pokal gegen Union? Weil die Leute das Gefühl haben: Da geht mehr. Und das ist ein Gefühl, das ich total teile.

Dennoch geht es gegen den Trainer, nicht gegen den Kader.

Sobek: Warum haben wir denn diesen spannenden Kader? Das kommt in der Diskussion viel zu kurz. Als Thomas Kessler und sein Team gemeinsam mit René Wagner im Sommer Toptalente wie etwa Reigan Heskey und Mikey Moore vom FC überzeugt haben, war neben unserer sportlichen Perspektive gerade auch die Arbeitsweise des Trainers ein gewichtiges Argument.

Geschäftsführer Thomas Kessler und Präsident Jörn Stobbe Copyright: IMAGO / Jan Huebner

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Thomas Kessler?

Stobbe: Die ist sehr gut, weil er sich tatsächlich etwas traut und nicht bloß im Mainstream unterwegs ist. Wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, müssen wir Dinge anders machen. Wenn wir immer dasselbe machen wie in den letzten 20 Jahren und dann hoffen, dass ein anderes Ergebnis herauskommt, funktioniert das nicht. Thomas Kessler hätte es sich auch einfach machen können, indem er auf dem Trainermarkt nach einer vermeintlich bequemen Standardlösung greift. Stattdessen handelt er aus klarer inhaltlicher Überzeugung – und ich schätze Menschen, die von einem Weg wirklich überzeugt sind.

Können Sie den Trainer unterstützen, indem Sie sagen: Es gibt keine Diskussion, er bleibt auf jeden Fall bis nach Mainz unser Trainer?

Alvermann: Solche öffentlichen Treueschwüre mit Datumsstempel würden wir grundsätzlich nicht abgeben, weil sie im Fußball genau den gegenteiligen Effekt auslösen. Unsere Unterstützung zeigt sich in der Rückendeckung für unseren gemeinsamen Weg – und nicht darin, dass wir als Vorstand an der sportlichen Geschäftsführung vorbei irgendwelche Fristen verkünden. Wir haben klare Abläufe: einen Geschäftsführer Sport, der zusammen mit seinem Team täglich die sportliche Entwicklung beurteilt, und einen Vorstand, der im engen Austausch mit Thomas Kessler steht. Würden wir da solche Erklärungen abgeben, hätten wir eine falsche Rollenverteilung.

Ist eigentlich schon klar, wen der Vorstand in den neuen Aufsichtsrat berufen wird?

Alvermann: Diese Entscheidung ist überhaupt noch nicht gefallen. Wir schlagen am Sonntag eine Satzungsänderung vor, die eine Zweidrittelmehrheit braucht. Wir müssen also erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Wenn sie so beschlossen wird, führen Vorstand und Mitgliederrat die ersten Gespräche über die Besetzung. Dazu hat es noch keine Besprechung gegeben. Das haben wir bewusst so gehandhabt: Erst die Form klären, dann die Personen.

Wenn man sich die Gremien anschaut, sind da kaum Leute aus dem Fußballprofi-Bereich, die zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre gespielt haben. Bräuchte der Verein jemanden mit echter FC-DNA?

Sobek: Echte FC-DNA hängt ja nicht allein an einer eigenen Profikarriere – und in der Geschäftsführung trägt mit Thomas Kessler ein langjähriger FC-Profi die sportliche Gesamtverantwortung. Für ein Ehrenamt in den Vereinsgremien muss man vor allem bereit sein, diese Aufgabe mit allen zeitlichen und persönlichen Konsequenzen wirklich zu wollen. Grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, sich für die Gremien aufstellen und wählen zu lassen. Entscheidend ist am Ende aber immer das Anforderungsprofil der jeweiligen Aufgabe und nicht allein eine frühere Spielerkarriere.

Wie steht es um das Thema, einen Vorstandsberater Sport zu installieren, wie es das vorher gab?

Sobek: Aktuell sind wir in unserer Konstellation sehr zufrieden, weil wir zwischen Geschäftsführung und Vorstand einen engen, vertrauensvollen Austausch pflegen und bei Bedarf auch andere Stimmen einbinden. Von daher glaube ich nicht, dass noch mehr feste Rollen zu einem besseren Ergebnis führen. Klare Zuständigkeiten und kurze Abstimmungswege tun uns gut.

Wie war es rückblickend als für den Sport zuständiger Vorstand, seinen Platz zu finden?

Sobek: Wenn Menschen neu zusammenarbeiten, muss sich das natürlich erst einspielen. Ich finde, Thomas Kessler und ich haben einen sehr guten Weg gefunden – sowohl auf dem kurzen Dienstweg als auch in unseren festen wöchentlichen Runden. Ich kenne meine Rolle als Vorstand sehr genau, mische mich nicht ins operative Tagesgeschäft ein, bin aber als Sparringspartner da. Und dass man Themen intern offen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, bevor man geschlossen nach außen geht, gehört zu einer professionellen Zusammenarbeit selbstverständlich dazu.