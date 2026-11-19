Wenn am Sonntag die Mitglieder des 1. FC Köln in Halle 9 der Koelnmesse zusammenkommen, dürfte die wirtschaftliche Bilanz zu den unstrittigen Punkten des Nachmittags zählen. Das Geschäftsjahr 2025/26 schloss die Spielbetriebsgesellschaft mit einem Rekordumsatz von 194,3 Millionen Euro ab – fast 22 Millionen mehr als die bisherige Bestmarke 2022/23. Nach Steuern blieb ein Gewinn von 3,1 Millionen Euro, das vierte positive Jahresergebnis in Serie. Das Eigenkapital überstieg erstmals seit 2019 wieder die Marke von 30 Millionen. Die Zeiten, in denen das Präsidium auf der Versammlung finanzielle Notlagen moderieren musste, liegen vorerst hinter dem Verein.

Die Zahlen sind die Grundlage einer Personalie, die den Verein in den kommenden Monaten weit stärker beschäftigen dürfte als Satzungsfragen: Said El Malas Zukunft. Nach Informationen unserer Redaktion schließt die Kölner Führung einen Verkauf des Offensivspielers im Winter aus. Selbst ein Verbleib über den Sommer hinaus gilt am Geißbockheim inzwischen als Option.

Dass die Kölner bei dem umworbenen Angreifer nicht unter Zugzwang stehen, hängt unmittelbar mit der konsolidierten Bilanz zusammen. Der Klub muss keine Transfererlöse einplanen, um laufende Verbindlichkeiten zu bedienen oder Infrastrukturprojekte zu finanzieren. „Wir haben es uns erarbeitet, dass wir die letzte Transferperiode auch ohne den Verkauf von Said El Mala interessant gestalten konnten“, sagt Präsident Jörn Stobbe im Gespräch mit unserer Redaktion. „Natürlich eröffnen Transfererlöse neue Spielräume. Aber in unserer Finanzplanung ist kein Verkauf notwendig, damit wir zum Beispiel das Geißbockheim ausbauen können.“

Der 61-Jährige verweist zwar darauf, dass der Verein weiterhin gut haushalten müsse – „wir sind immer noch nicht auf Rosen gebettet, wir drehen immer noch jeden Euro dreimal um“ –, betont aber die gewonnene Unabhängigkeit: „Wir sind sehr, sehr verantwortungsvoll in der Ausgabenpolitik. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, irgendeinen Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen zu müssen.“

Wir sind sehr, sehr verantwortungsvoll in der Ausgabenpolitik. Aber wir sind nicht darauf angewiesen, irgendeinen Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen zu müssen FC-Präsident Jörn Stobbe

Für die Kölner Anhänger ist das eine bemerkenswerte Verschiebung der Verhältnisse. Über Jahre hinweg galt am Rhein, dass jedes außergewöhnliche Talent beim ersten ernsthaften Angebot aus der Bundesliga-Spitze oder dem Ausland abgegeben werden muss, um Löcher zu stopfen. Nun besitzt der Verein beim begehrtesten Profi seines Kaders die volle Kontrolle. Nach unseren Informationen greift der bis 2031 datierte Vertrag des gebürtigen Krefelders selbst für den Fall eines Abstiegs in die Zweite Liga. Auch dann läge das Heft des Handelns also weiter allein beim Klub. Vizepräsident Ulf Sobek hält sich in dieser Frage jedoch erwartungsgemäß bedeckt, widerspricht jedoch nicht: „Wir kommentieren grundsätzlich keine Vertragsdetails“, sagt er nur.

Vom Niederrhein in die Nationalelf

Der sportliche Aufstieg, der El Mala ins Blickfeld zahlreicher Spitzenvereine gerückt hat, vollzog sich in ungewöhnlichem Tempo. Noch vor zweieinhalb Jahren lief der heute 20-Jährige in der Dritten Liga auf. Seine fußballerische Ausbildung hatte er im Niederrheinischen begonnen, beim Linner SV und dem KFC Uerdingen, bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach wechselte. Dort wurde er 2021 aussortiert und fand über den TSV Meerbusch schließlich im Sommer 2023 den Weg auf die rechte Kölner Rheinseite zu Viktoria Köln. Im Februar 2024 feierte er im Höhenberger Sportpark sein Drittliga-Debüt.

Der 1. FC Köln sicherte sich die Dienste des Flügelspielers bereits im Sommer 2024, verlieh ihn jedoch für ein weiteres Jahr an die Viktoria. Dort erzielte El Mala in der Saison 2024/25 dreizehn Treffer und reifte zum Stammspieler. Seit dem Sommer 2025 prägt er das Kölner Offensivspiel auch eine Etage höher – 13 Tore gelangen ihm in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit. Im Oktober 2026 setzte Bundestrainer Jürgen Klopp den Angreifer schließlich erstmals in der deutschen A-Nationalmannschaft ein; beim 2:0 gegen Serbien feierte El Mala sein Länderspieldebüt als erster Kölner Profi seit Jonas Hector.

Said El Mala ist einer der Hoffnungsträger der aufregenden neuen DFB-Elf von Bundestrainer Jürgen Klopp. Copyright: Christian Charisius/dpa

„Wir sind total froh, dass wir Said bei uns haben. Ich finde seine Entwicklung bemerkenswert. Said ist Nationalspieler geworden und scort regelmäßig“, sagt der für den Sport zuständige Vizepräsident Sobek. Auch Stobbe hebt die Verbindung zwischen dem Spieler und seinem aktuellen Umfeld hervor, die im Sommer bereits den Ausschlag gegen einen vorzeitigen Abschied gegeben hatte. „Said ist bei uns zu Hause und entwickelt sich hier weiter. Es ist ganz offensichtlich so, dass es ihm guttut, bei uns zu sein“, sagt Stobbe und fügt mit Blick auf die öffentliche Debatte hinzu: „Ich finde, wir haben uns als Stadt ein bisschen zu wenig und zu kurz gefreut, dass er geblieben ist.“

Dass die Begehrlichkeiten anderer Klubs mit jedem weiteren Länderspiel und jedem Bundesliga-Treffer wachsen, weiß man auch in Köln. Wurden im vergangenen Sommer noch Ablösesummen um die 50 Millionen Euro gehandelt, liegt die Kölner Schmerzgrenze nach der Nominierung für die Nationalmannschaft inzwischen höher. Dem Vernehmen nach wäre der 1. FC Köln frühestens ab einem Betrag von 60 Millionen Euro überhaupt gesprächsbereit. Dank Rekordumsatz, steigendem Eigenkapital und einem langfristigen Arbeitspapier kann der Verein die kommenden Transferfenster aus einer Position abwarten, die ihm lange fremd war.