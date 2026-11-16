Am Sonntag geht der 1. FC Köln in die Messe, allerdings treffen sich die Mitglieder nicht zum Gottesdienst, sondern in Halle 9 der Kölnmesse zu ihrer jährlichen Versammlung. Dennoch spricht Vizepräsident Jörg Alvermann durchaus treffend von der Versammlung als „Hochamt unseres Vereins“. Die Veranstaltung soll künftig immer am Totensonntag stattfinden. Der Spielplan gibt das in diesem Jahr her: Der Abstand zur Partie beim FC Bayern am Freitagabend ist groß genug, damit die Mitglieder den FC in der Allianz-Arena unterstützen und zwei Tage später ihre Rechte wahrnehmen können. Einerseits.

Andererseits bedeutet der Termin, dass viele Fans ihrem Klub einen weiteren Urlaubstag opfern müssen. Schulkinder stehen vor noch größeren Schwierigkeiten. Freitagabend in München ist kein glücklicher Termin.

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist die Satzungsänderung. Die Reform greift tief in die Gremienstruktur des Vereins ein. Eine Kommission unter dem Sportrechtler Alvermann hat das Regelwerk von Grund auf überarbeitet. Das Leitbild lautet: „Ein FC, den jeder versteht.“

Der Gemeinsame Ausschuss – jenes Scharniergremium, in dem Vorstand, Mitgliederrat sowie die Vorsitzenden von Beirat und KGaA-Aufsichtsrat bislang über relevante Geschäfte und Personalien entschieden – entfällt. Seine Aufgaben übernimmt künftig der neugeordnete Aufsichtsrat der Lizenzbereich-Gesellschaft, also der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA. Dort sitzen dann neun Köpfe: die drei Mitglieder des Präsidiums, dazu die Spitze des Kontrollgremiums aus dem e.V. sowie drei externe Fachleute für wirtschaftliche Fragen.

Mir ist zunächst wichtig zu betonen, dass wir die Mitglieder im Vorfeld dieser Satzungsreform so intensiv eingebunden haben, wie es in der Bundesliga wohl nahezu einmalig ist FC-Vizepräsident Jörg Alvermann

Über die Vergabe der drei externen Plätze wurde lange gerungen, es ist der heikelste Teil des Vorhabens, denn hier entscheidet sich die Machtfrage am Geißbockheim. Ursprünglich hatten die Reformer erwogen, dass Vorstand und Kontrollgremium je ein Mitglied berufen und sich auf das dritte gemeinsam einigen. Nach dem letzten Mitgliederforum drängte jedoch vor allem der Beirat auf eine Anpassung.

Dahinter steht eine Sorge: Weil bei Präsenzversammlungen gemessen an rund 175.000 Mitgliedern in der Regel nur wenige Tausend abstimmen, gaben die Wahlempfehlungen des Zusammenschlusses „Südkurve 1. FC Köln e.V.“ zuletzt regelmäßig den Ausschlag, etwa bei der Besetzung des Mitgliederrats. Da der Mitgliederrat wiederum die Kandidaten für das Präsidium nominiert, hat die Kurve ohnehin großen Einfluss auf das operative Zentrum des Profifußballs.

Mehrheit von 5:4 für das Präsidium

Im fertigen Antrag benennt nun das Präsidium zwei externe Vertreter und der Vereins-Aufsichtsrat einen, jeweils nach Anhörung des anderen Gremiums – jedoch ohne Vetorechte. Das gilt auch, sollte ein Mitglied abberufen werden. Im Streit verfügte die Vereinsführung damit über eine knappe Mehrheit von fünf zu vier Stimmen. Leitgedanke des Entwurfs sei „ein ausgewogenes System aus Checks and Balances“, sagt Alvermann. Dass der neunte Sitz nicht mehr gemeinsam besetzt wird, begründet er mit früheren „Phasen erheblicher Spannungen zwischen den Gremien“: In einer solchen Konstellation sei eine Pattsituation „nicht ausgeschlossen“. Der Aufsichtsrat müsse aber „jederzeit voll handlungsfähig sein“. Man habe die Mitglieder „so intensiv eingebunden, wie es in der Bundesliga wohl nahezu einmalig ist“, sagt Alvermann, mit drei hybriden Satzungsforen, zwei Umfragen mit insgesamt über 33.500 Teilnehmenden und der frühzeitigen Veröffentlichung aller Entwürfe.

Auf Seiten der Geldgeber, von denen viele im Beirat vertreten sind, gilt der Satzungsentwurf trotz der Anpassungen dagegen weiter als problematisch. Längst nicht alle Bedenken des Gremiums hat der finale Text aufgenommen. Als Schwachpunkt gilt etwa weiterhin das Mittel der Nein-Stimmen bei der Wahl der Mitgliederräte: Kandidaten müssen mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereinen, um gewählt zu sein. Eine gut organisierte Gruppe kann damit auch weiterhin jeden Kandidaten allein durch Nein-Stimmen vom Amt fernhalten.

Thomas Kessler muss der Vereinsführung Rede und Antwort stehen. Copyright: Herbert Bucco

Die Kölner Reform rührt an ein Dilemma: Wie lässt sich ein Wirtschaftsunternehmen mit Millionenumsätzen steuern, ohne die demokratischen Rechte der Mitglieder auszuhöhlen? Und was hält die Geschäftsführung einer Profifußball-Kapitalgesellschaft davon, bei jeder relevanten Entscheidung ein Gremium aus neun Köpfen einbinden zu müssen? Die Verantwortlichen im Profibereich fürchten zweierlei: dass Geheimnisse im vergrößerten Kreis leichter an die Öffentlichkeit geraten – und dass Abstimmungen das Tempo im ohnehin hektischen Fußballgeschäft bremsen, besonders in der Transferphase.

Alvermann hält dagegen. Der Gemeinsame Ausschuss bestand bislang aus sieben Personen, der neue Aufsichtsrat zählt neun, „lediglich zwei Personen mehr“, während zugleich die Doppelstruktur mit dem alten KGaA-Aufsichtsrat entfalle. Kurzfristige Entscheidungen seien über Videokonferenzen „jederzeit gewährleistet“. Und: „Verschwiegenheit ist ein enorm hohes Gut und ein zentrales Kriterium bei der Auswahl sämtlicher Gremienmitglieder.“ An den Zustimmungsvorbehalten ändere sich nichts, die Geschäftsführung rufe den neuen Aufsichtsrat für dieselben Geschäfte an wie bisher den Gemeinsamen Ausschuss.

Der Mitgliederrat soll von bisher höchstens 15 auf maximal zwölf Köpfe verkleinert werden. Für die laufende Amtszeit des Rats hätte das keine Bedeutung: Im Herbst vor zwei Jahren schafften es ohnehin nur zwölf der 23 Bewerber, mehr Ja- als Nein-Stimmen zu holen. Außerdem soll das Gremium in Zukunft Vereins-Aufsichtsrat heißen. Damit begegnet die Kommission einem Missverständnis am Geißbockheim. Denn nicht wenige Mitglieder glaubten, das Gremium sei vor allem da, um ihre Sorgen und Nöte in allen Lebenslagen aufzunehmen. Tatsächlich war der Mitgliederrat stets als Aufsichtsgremium gedacht, das den Vorstand kontrollieren soll.

Zugleich zieht die Reform bei Wahlen und Abstimmungen engere Grenzen. Abstimmen darf künftig nur, wer dem Verein seit mindestens sechs Monaten ununterbrochen angehört. Alvermann spricht von einer „Sicherheitsleitplanke“: Man wolle ausschließen, dass „finanzstarke Einzelakteure oder Interessengruppen kurz vor einer richtungsweisenden Versammlung tausende Mitgliedschaften finanzieren, um ad hoc Mehrheiten in ihrem Sinne zu verschieben“. Wer eine außerordentliche Mitgliederversammlung erzwingen will, benötigt künftig 3000 statt bisher 1000 Unterstützer. Eine solche Versammlung koste „einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag“, sagt Alvermann. Sie müsse „als starkes Minderheitenrecht für echte Ausnahmefälle erhalten bleiben“, dürfe aber „nicht leichtfertig zum Spielball von Partikularinteressen werden“.

Es wäre illusorisch, dass man in drei Jahren Amtszeit alles realisieren kann, was man sich vorgenommen hat FC-Vizepräsident Jörg Alvermann

Abgestimmt wird am Sonntag ausschließlich in Präsenz. Eine hybride Form hat die Führung nach eigener Darstellung geprüft und verworfen. Wer „über viele Stunden nur nebenbei am Smartphone zuschaut, steigt häufig zwischendurch aus oder stimmt ab, ohne den Austausch der Argumente im Saal verfolgt zu haben“, sagt Alvermann. Zudem könne außerhalb des Versammlungsraums niemand sicherstellen, „ob tatsächlich das jeweilige Mitglied persönlich und unbeeinflusst am Endgerät abstimmt“.

Auch die Wahlperioden dehnt der Entwurf von drei auf vier Jahre aus. „Es wäre illusorisch, dass man in drei Jahren Amtszeit alles realisieren kann, was man sich vorgenommen hat“, begründet Alvermann. „Ich halte eine Amtszeit von drei Jahren für zu kurz.“ Um keinen Verdacht der Selbstbedienung aufkommen zu lassen, gilt die Verlängerung erst für die nächsten Wahlperioden. Der Vereins-Aufsichtsrat, der 2027 gewählt wird, amtiert einmalig nur drei Jahre, damit Vereins-Aufsichtsrat und Präsidium künftig im Abstand von zwei Jahren gewählt werden. Das Präsidium wird 2028 erstmals für vier Jahre gewählt.

Auch hier zeigt sich das Bemühen der Vereinsspitze, nicht aus aktuellem Anlass zu handeln. Vielmehr will sie den Verein für die Zukunft rüsten. Die derzeit handelnden Personen führen den Verein durchaus harmonisch. Doch die Autoren der Satzungsreform möchten sicherstellen, dass die Klubverfassung auch dann funktioniert, wenn der Verein sich vor seinen eigenen Organen schützen muss.