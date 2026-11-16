Ostermann-Techno„Heimweh nach Köln“ ist jetzt hörbar anders

Etwas Neues entsteht oft durch ein Wagnis. Das gilt vor allem in der Kunst: Wer den sicheren Status quo verlässt, akzeptiert Unsicherheit als notwendigen Preis für Durchbrüche.

In der Musik gilt David Bowie als bestes Beispiel für einen Musiker, der sich immer wieder neu erfunden hat. In Köln gibt es das Elektronik-Label Kompakt, in der Szene weltberühmt für den „Minimal-Techno“, auch „Sound of Cologne“ genannt. Und jetzt kommt der bedeutendste Volkssänger und Heimatdichter Kölns ins Spiel: Willi Ostermann.

Es lebe die Freiheit der Kunst

Kompakt und Krätzchensänger – allein das klingt schon nach einem Wagnis. Ostermanns „Heimweh nach Köln“ gibt es seit wenigen Tagen als Remix im modernen Club-Sound. Dass bei dem Projekt auch noch der 1. FC Köln mitmischt, kann nur noch mit der Freiheit der Kunst erklärt werden. Und die darf bekanntermaßen alles. Nach dem Sondertrikot zum 150. Geburtstag des Komponisten wollte der FC mit Kompakt kölsche Musiktradition und elektronische Clubkultur verbinden.

Die Reaktionen fielen schon bei der Präsentation am 11.11. auf dem Kölner Heumarkt bescheiden aus. Im Netz tobt inzwischen die kölsche Seele: Ostermann würde sich im Grab herumdrehen, aber bekommt es zum Glück nicht mehr mit, heißt es da. „Hört sich an, als hätte die Platte einen Sprung und würde außerdem noch zu langsam drehen“, ist da auch zu lesen. Und genau das ist der Punkt, warum dieser Remix nicht funktioniert. Um das zu verstehen, muss man kein Musiker sein – etwas Mathematik reicht schon: Das Ostermann-Original ist im Dreiviertel-Takt gehalten. Wer dies dann auf einen Vier-Viertel-Bumbum-Beat presst, muss sich nicht wundern, dass es so klingt, wie es klingt. Sagen wir mal wohlwollend: spürbar anders.

Jeder Jeck ist bekanntlich anders. Und so gibt es sicherlich auch einen, der dieses Wagnis als Erfolg einstuft. Aber vielleicht mixt der auch Kölsch mit Kakao und will es als neuen Szene-Cocktail verkaufen.