„Gold und Brillanten hat sie nicht, reiche Verwandte hat sie nicht“, singt Martin Semmelrogge. „Küssen kann sie, die mir so gefällt, wie kein zweites Mädel auf der Welt.“ Der beliebte Schauspieler mit unverwechselbarer Stimme, der Höhen wie Tiefen des Lebens bestens kennt, singt zu einem wunderbaren Salon-Orchester-Tango aus der Endzeit der angeblich wilden Zwanziger Jahre. Damals war der Schlager offenbar ein großer Hit in den Tanzlokalen. Gleich mehrfach wurde er von verschiedenen Sängern und Orchestern aufgenommen. Heute kennt das feine Stückchen wohl so gut wie keiner mehr. Das soll sich nun ändern: Das Kohberg Orchester und die Band De Kallendresser haben zusammen mit mehreren musikalischen Gästen einige in Vergessenheit geratene Lieder von Willi Ostermann neu eingespielt.

Prominente Gäste am Mikrofon

Zusammen mit ein paar Hits wie „Die Höhnerfarm vum Zilla“ oder „Och, wat wor dat fröher schön doch en Colonia“ sind die wunderbar interpretierten und fein arrangierten Stücke auf der neuen Zusammenstellung „Da fing ich su schön vom Här Ostermann“ zu hören. Bei Streaming-Anbietern wie Spotify sind die 20 Stücke bereits zu hören. Für Liebhaber soll es in Kürze auch eine CD geben.

Martin Semmelrogge singt einen vergessenen Tango von Willi Ostermann. Copyright: IMAGO/Sven Simon; Imago

Martin Semmelrogge ist einer von vielen Interpreten, denen die beiden Kölner Musikgruppen am Mikrofon den Vortritt gelassen haben. Thomas Cüpper interpretiert den großartigen Streifzug über das „Düxer Schötzefess“, mit dem Ostermann 1899 seinen ersten Erfolg feiern konnte. Kings Size Ding singt „Däm Schmitz sing Frau eß durchjebrannt“, Henning Krautmacher lobt mit herrlicher Ironie die Besonderheiten der deftigen, kölschen Sprache („O Rheinland, wie bist du so schön!“) und Kasalla-Sänger Basti Kampmann schaut „bei de Kämmelings“ vorbei.

Ozan Akhan, hier bei einer „Arsch-huh“-Demonstration 2024, ist Mitglied des Ensembles der Stunksitzung. Copyright: Herbert Bucco

Ein Höhepunkt: Der in der Türkei geborene Stunker Ozan Akhan macht aus „Ich ben vun Köln am Rhing ze Huhs“ von 1936 ein integratives Heimatlied. Überraschend ist auch der feine Abschluss der Zusammenstellung, bei der Kohberg- und Kallendresser-Sänger Norbert Schumacher von Bömmel Lückerath und Nadine Weyer im Background-Chor unterstützt wird: Aus der Feder des Mannes, der unzählige Male den Rheinwein besungen hat, gibt es auch einen Lobgesang aufs Bier: „Op Wing un Seck hück, do blose mer jet. Et weed jetz nix anderes wie Bier nur jepött“, heißt es im Walzer „Jet vum Bier“. „Mer blieve am trööte!“

Die sehr hörenswerte Zusammenstellung ist nicht nur eine tolle Ergänzung zur neuen Biografie „Willi Ostermann – Heimweh nach Köln“ von Thomas Gebhardt, der bei den Kallendressern und dem Kohberg-Orchester Akkordeon und Klavier spielt. Die mit viel Liebe fürs musikalische Detail eingespielte Zusammenstellung lädt ein zu einer eindrucksvollen Zeitreise: So muss es geklungen haben, als Ostermanns Musik auf einer der vielen Bühnen in Kölns Revue-Theatern oder Tanzlokalen vor rund 100 Jahren gespielt wurde.