Der Hang der Kölner zu übertriebener Heimatliebe und großspuriger Selbstüberschätzung paart sich gerne mit dem sentimentalen Blick auf vergangene Zeiten, in denen angeblich alles besser war. Das, was unzählige Liedtexte belegen, ist kein neues Phänomen. Es war auch das Erfolgsrezept für Willi Ostermann, als er 1930 seinen Allzeithit „Och wat wor dat fröher schön doch in Colonia“ geschrieben hat. Dieser recht freie Umgang mit der Geschichte, bei dem man Unangenehmes einfach weglässt oder durch Anekdoten ersetzt, prägt auch den meist verklärten Blick auf den Texter des Liedes. Er habe manchen „Unfug“ in älteren Biografien über Willi Ostermann gefunden, berichtet der Musiker und Autor Thomas Gebhardt. Der auch im aktuellen Jubiläumsjahr immer wieder als „Vorbild“ betitelte kölsche Superstar sei eigentlich keins, meint der Ostermann-Kenner. Mit diesem Begriff wolle er vorsichtig umgehen.

„Willi Ostermann - Heimweh nach Köln“ ist der Titel des neuen Buchs über das Leben und Werk des kölschen Liedermachers, geschrieben von Thomas Gebhardt Copyright: Emons-Verlag

Thomas Gebhardt hat zum 150. Geburtstag von Willi Ostermann ein 400 Seiten dickes Buch mit „neuen Einblicken in Leben und Werk“ vorgelegt, das mehr ist als eine neue Biografie über einen faszinierenden und fleißigen Unterhaltungskünstler. Der Text über das Leben des Sängers und Autors macht gerade mal ein Viertel des dicken Wälzers aus. Auf den weiteren dreihundert Seiten dokumentiert Gebhardt alles, was Ostermann jemals geschrieben hat, beziehungsweise das, was er finden konnte: Gereimtes, zu dem die Suche nach dazugehörenden Noten erfolglos blieb, oder Werbetexte, mit denen er Geld verdienen wollte, dazu die Texte der großen Hits wie auch vieler unbekannter Lieder.

Unbekannte hochdeutsche Couplets

Den meisten vollkommen unbekannt, dürften seine hochdeutschen Texte aus der Zeit vor 1905 sein, in denen er sich in Couplets, wie sie typisch für Kabarettprogramme waren, mit tagespolitischen Themen befasste. Ostermann war ein Chronist seiner Zeit, bevor ihm der Berliner Kabarettkollege Otto Reutter dazu riet, sich auf die kölsche Unterhaltungskunst zu konzentrieren.

Gebhardt dokumentiert die mühsamen Anfänge des gebürtigen Mülheimers und seinen Durchbruch, mit dem sich eine neue Ära der Karnevalsmusik begründete: Lieder zum Mitsingen und Mitmachen – das war neu und gleichzeitig der Grundstein, für fast alles, was wir heute in Kneipen und Sitzungssälen hören.

Die umfangreiche Werkschau mit über 200 Texten zeigt, was Ostermann brillant verstand: Er konnte kleine Alltagsgeschichten erzählen, vertonen und anschaulich verdichten, wie kaum ein anderer. Aber man lernt auch: Der Meister war nicht immer meisterhaft. Und weil er auch in wirtschaftlich oder politisch schwierigen Jahren von seiner Kunst leben wollte, machte Ostermann immer wieder Kompromisse – auch solche, die ihm die Zeitgenossen übelnahmen: Über Lieder wie „Einmal am Rhein“ oder „Rheinlandmädel“, mit denen Ostermann deutschlandweit große kommerzielle Erfolge erzielte, rümpften die Kölner und Kölnerinnen die Nase, weil sie hochdeutsch waren.

Willi Ostermann am Strand von Norderney zusammen mit seiner Frau Käthe und Freunden bei einem Gastspiel um 1930 Copyright: Thomas Gebhardt/Sammlung Romy Marx

Gebhardt erklärt in dem toll illustrierten Buch die Hintergründe der Lieder und ordnet sie ins Zeitgeschehen ein. Manche Texte – gute wie schlechte – sprechen für sich selbst. Für den biografischen Teil durchforstete er Archive und Nachlässe und fand bislang unbekannte biografische Bezüge, Fotos und Details.

Der Autor, der als Lehrer am Ursulinengymnasium arbeitet, will kein Denkmal stürzen, aber er holt Ostermann vom hohen Sockel. So kann er sich auch wohltuend sachlich mit seinem Wirken während der NS-Zeit befassen – ein Kapitel, das in früheren Biografien oder bei anderen Anlässen gerne ausgespart wurde. „Ich habe versucht, mit aller gebotenen Vorsicht zusammenzutragen, was man weiß.“

Mit Sicherheit kein Widerstandskämpfer.

Als jemand, der von der Unterhaltungskunst lebte, passte sich Ostermann wie andere an. „Er war mit Sicherheit kein Widerstandskämpfer“, so Gebhardt. Wie weit die Anpassung gegangen wäre, wenn Ostermann nicht 1936 gestorben wäre, ist Spekulation. „Wenn man will, kann man von Glück sprechen, dass er so früh gestorben ist. So hat er sich nicht mehr komplett vor den Karren der Nazis spannen lassen.“

Den Grad der Verstrickung einzuschätzen, bleibt schwierig. Es gibt ein deutschnationales Lied, das auf mehr als Anbiederei oder Opportunismus hindeuten könnte. Andererseits hat Ostermann dieses Lied nicht im eigenen Verlag veröffentlicht und selbst wohl nur ein einziges Mal vorgetragen. Auch pflegte er weiter seine Freundschaft zum jüdischen Freund Hans Tobar. Gebhardts Fazit: „Ich glaube, er hat versucht, unpolitisch zu sein, was man aber eigentlich in dieser Zeit nicht sein konnte.“

Ein Weihnachtsbaum voller verlorener Wettscheine

Es macht Spaß, in diesem Buch zu lesen, weil es neben den sachlichen Einordnungen nicht vergisst, den kölschen Sänger als Freund des prallen Lebens zu beschreiben. Da kann man auf die vielen Anekdoten, die es zu Ostermann gibt, nicht ganz verzichten. Seine Frau soll ihm den Weihnachtsbaum mit verlorenen Wettscheinen dekoriert haben, um ihm vor Augen zu führen, welche Ausmaße seine Spielsucht auf der Pferderennbahn angenommen hatte. Als genügend Geld in der Haushaltskasse war, kutschierte er mit einem Zwölfzylinder-Maybach durch die Stadt, während viele Kölner bereits die Folgen der Weltwirtschaftskrise spürten. Das dicke Auto wurde ihm geklaut und für eine Diebestour verwendet.

Neben privatem Luxus ließ er aber auch Geld für Wohltaten springen. Im Winter 1929 soll er 500 Tonnen Briketts gekauft und an arme Menschen verschenkt haben. „Wer jit, wat hä hät, eß wäht, dat hä läv“, schrieb Ostermann in einem Zeitungsbeitrag. Sein größter Beitrag, um Menschen „über die Not der Zeit hinwegzuhelfen“, sei aber: „Frohsinn und Humor“.

Willi Ostermann – Heimweh nach Köln, Neue Einblicke in Leben und Werk, von Thomas Gebhardt, 404 Seiten, erschienen im Emons-Verlag, 45 Euro