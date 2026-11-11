Für diesen Tag muss das aktuelle Karnevalsmotto umgeschrieben werden: „Wetter es, wat do drus mähs.“ Und rund 8000 Jecke auf dem Kölner Heumarkt machen das Beste draus. Einmal mehr beweist der Menschenschlag am Rhein, dass er am Elften im Elften für jedes Wetter gewappnet ist. Wenn um 11.11 Uhr die Konfettikanonen explodieren und die fünfte Jahreszeit begonnen hat, könnte es auch hageln oder schneien. Es zählt allein das Hier und Jetzt in der jecken Gemeinschaft. Da kann es auch mal regnen.

Haarreifen statt bunter Hüte

Der ersten Reihe vor der Bühne macht das Wetter sowieso nichts aus. Nur ihre bunten Hüte mit den Pompons mussten Conny, Britta und Martina zu Hause lassen. Die wären zu schnell ruiniert bei dem Regen. Stattdessen mussten sie auf Haarreifen für ihr Kostüm ausweichen, ebenfalls verziert mit bunten Pompons. Der neue Mottoschal scheint perfekt auf ihr Kostüm abgestimmt: „Wir hatten die Idee aber zuerst. Selbst Deiters scheint uns ja nachzumachen“, sagen sie und lachen. Seit fünf Jahren gehen sie jedes Jahr als Konfetti. Die bunten Punkte in ihrem Gesicht trotzen dem Regen und bleiben wasserfest. Hier verläuft nichts: Martina hat extra Theaterschminke besorgt.

Der Chor „Laut aber schief“ backstage. Copyright: Alexander Schwaiger

Derweil herrscht hinter der Bühne zwischen Zelten für Catering, Künstlern, Technik und Medienvertretern ungewohntes Gedränge: Der Männerchor „Laut aber schief“ macht seinem Namen alle Ehre: Irgendwas scheint zu fehlen, hektisch wirbeln noch einige Männer hin und her, aber sie stehen dann doch um 10.30 Uhr pünktlich auf der Bühne. Statt wie ein ordentlicher Männergesangverein mit ersten oder zweiten Tenören aufzutreten, verbreiten „Laut aber schief“ – hervorgegangen aus ehemaligen Fußballern und Freunden – einfach gute Laune. Und darauf kommt es letztlich an. Noch vor der ersten Reihe, vor den Absperrungen, jubeln Monika und ihre Tochter Lisa. Lisa sitzt im Rollstuhl, von ihrem Platz ganz vorne kann sie aber trotzdem mitfeiern. Über sie fliegen Seifenblasen hinweg. Monikas Mann singt in dem Chor. Mit einem Gelenkbus sind sie gemeinsam mit den Sängern angereist. „Für uns ist das unheimlich wichtig, dass wir Karneval als Familie gemeinsam feiern“, sagt Monika.

Klassentreffen hinter der Bühne

Auch hinter der Bühne trifft sich die karnevalistische „Familie“ – die Älteren sind seit Jahren dabei: Micky Nauber von den Domstürmern hat seinen Auftritt bereits hinter sich, begrüßt die Kollegen der Paveier, die in einer halben Stunde angesagt werden. „Der Sessionsauftakt ist nicht nur eine Art Klassentreffen. Man trifft neben alten Kollegen auch neue Gesichter“, sagt Nauber. „Zugleich vermisst man Leute, die nicht mehr dabei sind. Ich denke da zum Beispiel an meine verstorbene Mutter, die mir jedes Mal sagte, nachdem sie mich im Fernsehen gesehen hat, ich solle mich doch wärmer anziehen!“

Auch Paveier-Gitarrist Klaus Lückerath kann darüber lachen. Wer wie er seit rund 45 Jahren auf den Karnevalsbühnen steht, der weiß, wie sehr Scheinwerferlicht und Adrenalin die Kälte verdrängen können. „Jetzt beginnt wieder eine sehr intensive Zeit, wo wir viel arbeiten, aber die Vorfreude ist bei mir nach wie vor da“, sagt der 71‑Jährige. Backstage tummelt sich auch allerlei Prominenz, die gar keinen Auftritt hat – zum Beispiel Kabarettist Jürgen Becker im Bademantel, der ein oder andere Ratspolitiker oder Volker Weininger: Der „Sitzungspräsident“ hat später ein Interview beim Kollegen Guido Cantz, der aus einem Container schräg vor der Bühne die WDR-Übertragung moderiert.

Ediths eigener Fanclub auf dem Heumarkt

„Team Edith“ ist auch am Start, wie jedes Jahr. Einen Platz in der ersten Reihe lässt sie sich auch mit 87 nicht nehmen. Wie immer trägt Papke Rot-Weiß, Hut und bunten Fetzenrock, dieses Mal kommt noch der Willi-Ostermann-Schal aus der Sonderkollektion des 1. FC Köln hinzu und der Regenponcho. „Oma Edith“ in der ersten Reihe, das ist schon Tradition. Dafür stand die Familie auch schon um halb fünf wie jedes Jahr vor dem Einlass. Warum sie das mit fast 90 immer noch macht? „Weil ich einfach so jeck bin.“ Ihre Töchter werfen Konfetti als Zeichen der Zustimmung.

Vor den Zäunen des Heumarkts schläft zu diesem Zeitpunkt noch einer der jüngsten Karnevalsfans des Tages in der Trage seines Papas: Toni, fünf Monate alt, mit dicken Ohrenschützern unter dem Schafskostüm. Als Cat Ballou samt Instrumenten an den beiden vorbeiläuft, wacht Toni auf. Für ein schnelles Selfie als Erinnerung an Tonis ersten Karneval halten die Musiker an. Für einen Moment ist der Kleine grummelig, noch etwas verschlafen, die gute Laune kommt aber schnell zurück.

Vier große, silberne Einsen schweben zum Eingang. Befestigt sind die Ballons an den Kapuzen von Leonie, Tanja, Daniela und Anna-Lena. Zusammen sind sie Elf Uhr Elf. Aber ihr Doppelpunkt fehlt, die Trägerin ist krank geworden. Ausgerechnet diejenige, die eigentlich in der Nähe von Köln aufgewachsen ist und wegen der sie gekommen sind. Der Rest kommt aus Mannheim. Ihre Inspiration für das Kostüm: das neue Lied von Druckluft, „Elf Uhr Elf“.

„Was soll ich hier groß rumschwallern?“

Nachdem Festkomitee-Präsident Lutz Schade um 11.11 Uhr die Session eröffnet hat, hält Torsten Burmester die wohl kürzeste Rede, die ein Kölner Oberbürgermeister je gehalten hat. Zuerst ruft er „dreimol Kölle Alaaf“ aus. Und dann: „Feiert schön, aber nicht zu doll!“ Auf Nachfrage sagte Burmester backstage, es sei nicht die kürzeste, sondern die angemessenste Rede gewesen: „Was soll ich hier groß rumschwallern? Recht hat er – auf der Bühne regiert an diesem Tag nur die Musik.

Rund 40 Acts geben sich bis 18 Uhr das Mikro in die Hand, darunter Kempes Feinest, Bläck Fööss, Brings, Cat Ballou, Kasalla, Funky Marys, Räuber, Marita Köllner, Miljö, Mätropolis, Rabaue, Lupo, Druckluft oder King Loui. Die Höhner haben sich an diesem Tag mit dem bayerischen Musiker Beni Hafner verstärkt, der unter dem Künstlernamen Oimara im Vorjahr mit „Wackelkontakt“ einen Überraschungshit gelandet hatte. Nach der gemeinsamen Neuauflage von „Wenn nicht jetzt, wann dann“ für die kommende Handball-WM zeigt sich Oimara begeistert angesichts der Stimmung. Dass er das Erlebte „Fasching“ nennt, wird ihm backstage tolerant verziehen.

Designiertes Prinzenpaar feiert Zusammenhalt und Respekt

Noch mehr haben drei Männer diesem Tag entgegengefiebert: das designierte Dreigestirn. Er habe nicht so gut geschlafen, gesteht Prinz Marius (Wallenborn) hinter der Bühne. Vor den Jecken hat er soeben mit Bauer Alex (Hagen) und Jungfrau Johanna (Maximilian Roth) das Versprechen abgegeben, gemeinsam das Brauchtum zu feiern. Es gehe zudem um Zusammenhalt und Respekt. „Das Morje haben wir selbst in der Hand“, meinte die designierte Jungfrau in Anlehnung an das Motto.

Moderator und Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft Ralf Schlegelmilch kündigt an diesem Tag gleich mehrere Premieren an. Jürgen Paape und Reinhard Voigt, Gründungsmitglieder von Elektro-Label Kompakt, interpretieren Willi Ostermanns „Heimweh nach Köln“ in einer Techno-Version neu. Dazu tanzt neben Bundesligaspielerinnen des 1.FC Köln auch FC-Präsident Jörn Stobbe.

Der Versuch, auch mal etwas Neues zu wagen, stößt auf verhaltenen Beifall. Das gilt auch für das Duo Blumengarten aus Velbert. Ihr Sommerhit „Du bist gut genug“ ist für ältere Semester vor allem angesichts der hohen Kopfstimme von Sänger Ryan eine Herausforderung. Als Schlegelmilch nach dem Auftritt verkündet, dass die beiden Jungs selbst in den USA in den Charts Erfolge feiern und das unglaublich sei, ruft ein Mann aus den vorderen Reihen: „Ja, das ist wirklich unglaublich.“

Dass die Geschmäcker verschieden und jeder Jeck anders ist, zeigt sich auch beim Auftritt von Eldorado. Mitten im Auftritt der Band springt plötzlich ein Flitzer im Borat-Outfit auf die Bühne: Neongrün, dazu eine lange blonde Perücke und eine orangefarbene Sonnenbrille. „Diese Einlage gehörte ausdrücklich nicht zu unserer Show, war aber trotzdem lustig“, äußert sich später Eldorado-Sänger Manuel Sauer. Schließlich passte der Flitzer perfekt zum Lied, das die Band gerade spielte: „Jeck im Kopp.“