„Das schreckt viele ab“Wirt ist genervt – Weg zum Kölsch ist kaum möglich

„Ich kenne das Spiel jetzt“, sagt Hennes Schultz (57). Er ist der Geschäftsführer der Kölner Kneipe Kölner's direkt am Feierhotspot Heumarkt. Bereits beim CSD im Sommer gab es Probleme und Frust bei den Gästen. Jetzt, beim Sessionsstart am 11.11., läuft es etwas besser, aber bei weitem nicht rund.

Wer Karneval in seinem Laden feiern will, muss zwei Sicherheitssperren passieren. Die allgemeine Glaskontrolle direkt am Gürzenich und eine kleine Kontrolle an der Martinsgasse. Dort kommen Gäste, die zur Kneipe wollen, nur mit einem Einlassschein durch, den Hennes Schultz vor dem 11.11. extra hat drucken lassen. Das Prozedere erinnert an die Zülpicher Straße.

Kölner's-Wirt: Nur ein Zugang zur Kneipe

Doch dieser Spießrutenlauf durch die verwinkelten Gassen ist für seine Gäste eine Herausforderung. „Der Zugang ist versteckt. Das schreckt viele ab“, so der Wirt im Gespräch mit unserer Redaktion „Für das Geschäft ist das gar nicht gut. Das ist absolut nicht optimal“, beklagt sich Schultz. Immerhin: Einige jecke Stammgäste nehmen den Weg auf sich. Komplett leer ist der Laden nicht. Aber es ist noch genug Platz.

Schultz sagt, habe sich im Vorfeld an die Organisatoren gewendet, damit alle Kontrolleure Bescheid wissen und es bei einem Schichtwechsel nicht zu erneuten Problemen kommt. Die offizielle Sessionseröffnung wird wieder durch die Willi-Ostermann-Gesellschaft auf dem Heumarkt gefeiert.

„Bisher scheint der Zugang einigermaßen zu funktionieren. Ob das über den ganzen Tag so klappt? Ich bin gespannt und beobachte das“, sagt der 57-Jährige.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Ärger mit den Absperrungen gibt. Schon beim CSD im Sommer war Schultz sauer. Rund vier Stunden lang standen Metallgitter, sein Lokal war nach seiner Schilderung eingekesselt und so gut wie gar nicht erreichbar. Er sprach von weniger als der Hälfte des Umsatzes. (mt)