„Andrea hat gar nichts geahnt“WDR-Moderatorin bekommt vor Live-Sendung einen Heiratsantrag

Für Andrea Schönenborn begann der 11.11. mit einer jecken Überraschung, mit der sie nicht gerechnet hatte. Am Mittwochmorgen saß die Sängerin beim Frühstück und war wegen des anstehenden Tages schon reichlich angespannt.

Gemeinsam mit Guido Cantz moderiert die Sängerin der Funky Marys für den WDR den Karnevalsstart der Willi Ostermann-Gesellschaft vom Heumarkt. Ein aufregender Live-Tag stand also bevor. Noch bevor er richtig begann, gab es allerdings ein viel größeres Ereignis.

Verlobungsring in der Wohnung: Antrag kurz vor der Fahrt zum Heumarkt

Fünf Minuten blieben noch, bis das Taxi vorfuhr. Genau in diesem Moment machte ihr Freund Roland Mönikes der 50-Jährigen einen Heiratsantrag und präsentierte ihr in der Wohnung den Verlobungsring. Ein Paar sind die beiden seit August 2024, nun soll ihre Liebe auch offiziell besiegelt werden.

Ein Kuss auf die Liebe. Andrea Schönenborn und Roland Mönikes werden heiraten. Copyright: Daniela Decker

Mönikes, früher Leistungsschwimmer und heute Unternehmensberater sowie Manager der Funky Marys, beschreibt die Situation so: „Andrea hat gar nichts geahnt. An solch einem Tag ist sie immer extrem im Stress, schläft wenig und ist voll in ihrem Modus. Kurz vor der Abfahrt zum Heumarkt habe ich es dann gemacht.“

Heiratsantrag am 11.11.: „Es gibt keinen schöneren Tag“

Für die Wahl des Datums hat er eine klare Begründung. „Sie ist ein Kind des Kölner Karnevals und da gibt es keinen schöneren Tag für solch einen Antrag als den 11.11. Den kann man sich auch gut merken und wird man niemals vergessen“, ergänzte er.

Guido Cantz überträgt zusammen mit Andrea Schönenborn die Sessionseröffnung vom Heumarkt für den WDR. Copyright: Andrea Schönenborn

Schönenborn selbst war vollkommen perplex. „Mit solch einem Morgen habe ich nicht gerechnet. Aber natürlich habe ich begeistert Ja gesagt“, sagte sie. Perfekt passt der Antrag zum aktuellen Sessionssong der erfolgreichsten Kölner Frauenband. Darin heißt es: „Die Liebe kommt, die Liebe geht. Mal viel zu früh, mal viel zu spät. Mal ist sie leise, mal viel zu laut. Mal ist sie heimlich und unerlaubt.“

Beim Antrag griff Schönenborn außerdem gleich auf den Titel „Fehler“ zurück und zitierte daraus: „Auch wenn du, du, du ein Fehler bist. Auch wenn ich mich heut an dir verküss. Auch wenn, das ist mir so egal. Ich mach es sowieso noch mal.“

Noch nicht geklärt ist, wann die Hochzeit steigen wird. Einen Plan hat das glückliche Paar aber schon: „Wir werden uns sicher ein schönes Datum suchen, das genauso viel Bedeutung wie der 11.11. haben wird.“