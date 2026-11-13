Während die Mannschaft in der Bundesliga um Punkte kämpft, wird am Geißbockheim im Hintergrund die größte wirtschaftliche Weichenstellung der jüngeren Vereinsgeschichte vorangetrieben. Zur Saison 2025/26 begann der 1. FC Köln mit Unterstützung des langjährigen Partners Infront Germany vorzeitig die Eigenvermarktung. Seit dem 1. Juli 2026 liegt die gesamte Vermarktung wieder in den Händen des Vereins. Nachdem im Catering und im Merchandising bereits kräftig an den Stellschrauben gedreht worden war, will die Geschäftsführung nun im Sponsoring neue Einnahmen erschließen. Der Einstieg des Weltkonzerns Adidas als Ausrüster zur Saison 2026/27 gilt am Geißbockheim als voller Erfolg und verleiht dem Klub weitere Strahlkraft.

Der Vertrag mit den Herzogenaurachern soll fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031 laufen und dem FC offenbar mehr als vier Millionen Euro pro Saison einbringen. Doch es stehen weitere Bewährungsproben für das Vermarktungsteam erst noch bevor: Keiner der anderen großen Rechteverträge wurde bislang unter Eigenregie neu verhandelt.

Ein Blick auf die Laufzeiten zeigt: Am Geißbockheim stehen bald Gespräche an. Spätestens 2028 laufen mehrere Verträge der wichtigsten Hauptpartner aus. Dazu gehört vor allem Haupt- und Trikotsponsor Rewe (bis 30. Juni 2028). Für die Trikotbrust zahlt der Handelsriese Schätzungen zufolge rund fünf Millionen Euro in der 2. Bundesliga und über sieben Millionen Euro in der Bundesliga. Bis Ende Juni 2028 läuft auch der Vertrag mit Ärmelsponsor DEVK, der dem Klub jährlich rund zwei Millionen Euro einbringt. Auch die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom endet nach aktuellem Stand 2028. Der Konzern zahlt dem FC geschätzt rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr, ziert die Trikotbrust der FC-Frauen und agiert als Technologiepartner im Stadion.

1. FC Köln: Eigenvermarktung als Chance

Länger Ruhe herrscht beim Stadionnamen: Die Rheinenergie sicherte sich die Namensrechte am Stadion bis mindestens 2029 – dem Vernehmen nach für rund fünf Millionen Euro jährlich.

Für die Verantwortlichen bietet diese Konstellation eine große Chance. Da die Agenturprovisionen mit dem Ende der Infront-Vermarktung entfallen, fließt jeder neu verhandelte Euro direkt in die Kasse des Vereins. Bei den anstehenden Verlängerungen der Premium- und Hauptpartnerschaften wie bei der Akquise neuer Sponsoren ist noch Spielraum nach oben.