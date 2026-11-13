Rekordumsatz, aber wenig Spielraum: Der 1. FC Köln hat im Geschäftsjahr 2025/26 so viel erlöst wie nie. Finanziell bleibt der Abstand zu vielen Konkurrenten groß, und die Verteilung der TV-Gelder verschärft ihn. Wer aufholen will, muss die Punkte-Mechanik verstehen.

Der 1. FC Köln hat im Geschäftsjahr 2025/26 seinen Umsatz auf ein Rekordniveau gehoben. Die 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA weist 194,3 Millionen Euro aus, im Vorjahr waren es 150,8 Millionen. Die Saison 2024/25 bestritt der Klub noch in der 2. Bundesliga. Selbst der bisherige Rekord aus der Conference-League-Spielzeit 2022/23 mit 172,2 Millionen Euro wird damit deutlich übertroffen.

Auch unter dem Strich bleibt der Klub im Plus: Nach Steuern verbleibt ein Gewinn von 3,1 Millionen Euro, nach 5,4 Millionen im Vorjahr. Damit schreibt der FC zum vierten Jahr in Folge schwarze Zahlen. Das Eigenkapital hat erstmals seit 2018/19 wieder die Marke von 30 Millionen Euro überschritten und liegt bei 32,4 Millionen Euro. Wirtschaftlich steht der Klub also stabil da. An seiner Position im Liga-Gefüge ändert das allerdings wenig.

Maßgeblich für die Verteilung der Gelder ist eine Tabelle, in der die DFL alle 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga gemeinsam bewertet. Grundlage sind die Endplatzierungen der vergangenen fünf Spielzeiten. Dabei gilt eine klare Gewichtung: Die Saison 2025/26 zählt fünffach, die Saison davor vierfach, und so weiter bis zur Saison 2021/22, die nur einfach zählt.

Die Punkte pro Platz sind ebenfalls festgelegt. Der Meister der 1. Bundesliga erhält 36 Punkte, der Tabellenletzte der 2. Bundesliga einen Punkt. Jeder Platz in der Fünfjahreswertung macht rund 2,5 Millionen Euro aus. Wegen der fünffachen Gewichtung bedeutet ein Platz in der Bundesliga für die Saison 2025/26 fünf Punkte Unterschied.

Die Medienerlöse bilden die Basis der Klubfinanzen, verschaffen dem FC aber keinen entscheidenden Vorsprung. Für die Bundesliga-Saison 2026/27 sind rund 48 Millionen Euro vorgesehen, etwa fünf Millionen mehr als im Vorjahr. Das ist ein Zugewinn, der die Lage jedoch nicht grundlegend verändert. Der FC ist damit im Konzert der Liga konkurrenzfähig, der Abstand zur Spitze ist dennoch groß.

Im internationalen Topf, den die DFL für 2026/27 auf voraussichtlich rund 218 Millionen Euro beziffert, erhält der FC rund sieben Millionen Euro. Der FC Bayern liegt als Nummer eins bei 31,1 Millionen Euro und kassiert damit mehr als das Vierfache. Der Abstand zeigt, wie stark die internationale Vermarktung von der Strahlkraft einzelner Marken abhängt.

Noch größer wird die Distanz zu England. Jeder Klub aus der Premier League erhält einen Sockelbetrag von rund 100 Millionen Pfund, etwa 120 Millionen Euro, unabhängig von seiner Platzierung. Der Meister kommt auf rund 195 bis 200 Millionen Pfund, der Tabellenletzte auf rund 117 bis 120 Millionen Pfund. Die Summen lassen sich nur bedingt mit der Bundesliga vergleichen, weil die Premier League ihre Erlöse anders zusammensetzt. Dennoch wird deutlich: Der Sockelbetrag eines englischen Klubs beträgt fast das Vierfache der Bayern-Erlöse aus der internationalen Vermarktung und liegt rund 17-mal über dem, was der FC dort einnimmt.

1. FC Köln im Ranking aller 36 Klubs auf Platz 15

Der FC steht in der TV-Geld-Tabelle der Bundesliga auf Platz 14. In der Rangliste aller 36 Klubs aus 1. und 2. Bundesliga liegt er mit 329 Punkten allerdings auf Rang 15. Maßgeblich sind die Endplatzierungen der vergangenen fünf Spielzeiten. Vor Köln stehen unter anderem Union Berlin (12.) mit 380 Punkten, Werder Bremen (13.) mit 375, aber auch der Zweitligist VfL Wolfsburg (14.) mit 367 Zählern, der jüngst nach 29 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen ist.

Hinter dem FC liegen unter anderem der HSV, Bundesliga-Aufsteiger Schalke und die Absteiger Heidenheim und St. Pauli. Auch Neu-Erstligist Elversberg rangiert hinter dem FC. Der Vorsprung auf diese Klubs ist komfortabel. Die Lücke nach oben ist jedoch groß, weil dort Vereine stehen, die längerfristig in der Bundesliga etabliert sind.

Ein Abstieg eines Konkurrenten wirkt sich in dieser Wertung anders aus, als viele vermuten. Ist Wolfsburg abgestiegen, rutscht der Klub nicht ans Ende der Tabelle. Er erhält für diese Saison vielleicht 18 Punkte als Erster der 2. Liga statt 21 Punkte als 16. der 1. Liga. Die Vorjahre, in denen der VfL konstant punktete, bleiben in der Wertung erhalten. Das historische Polster rettet die Wolfsburger zunächst.

Für die Kölner heißt das: Ein Abstieg der Konkurrenz nützt nur dann unmittelbar, wenn der FC dadurch an den Klubs vorbeizieht. Das ist bei Wolfsburg in diesem Jahr rechnerisch nicht der Fall. Der VfL bleibt also vor dem FC, auch wenn er eine Liga tiefer spielt. Starke Saison 2021/22 fällt bald rausFür den FC steht zudem ein besonderer Einschnitt bevor.

Im Sommer fällt die starke Saison 2021/22 aus der Wertung

Die Saison 2021/22 fällt nach der Saison 2026/27 aus der Wertung. Damals führte Trainer Steffen Baumgart den FC auf Platz sieben und in die Conference League. Mit 30 Punkten gehört sie zu den stärksten Saisons des Klubs in der Fünfjahreswertung. Ihr Wegfall kostet den FC also einen wertvollen Baustein. Die Saison 2022/23 mit Platz elf war ebenfalls vergleichsweise gut. Die Abstiegssaison 2023/24 und das Zweitligajahr 2024/25 bleiben dagegen noch eine Weile in der Wertung und belasten den FC. Der Klub schleppt diese Spielzeiten also noch einige Zeit mit sich.

Der FC liegt derzeit 38 gewichtete Punkte hinter dem VfL Wolfsburg (329 zu 367). Diesen Rückstand holt der Klub nicht an einem Spieltag auf. Nötig wären bessere Endplatzierungen über zwei bis drei Saisons hinweg, und zwar konstant besser als die Teams vor den Kölnern, darunter Bremen, Wolfsburg und Union. Überholen ist ein Marathon, kein Sprint.

Der FC tritt in der Wertung wohl noch einige Jahre auf der Stelle. Der Rekordumsatz ändert daran wenig, weil die TV-Verteilung auf langfristigen Platzierungen beruht. Nur dauerhaft bessere Endplatzierungen können den Klub nach vorn bringen. Oberstes Ziel bleibt in dieser Saison der Klassenerhalt. Ein Abstieg wäre der schlimmste Fall, weil er die Punkte-Basis für die kommenden Jahre weiter schwächte.