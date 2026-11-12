Diese Zahl passt: Mit welchen Rückennummern die Nationalspieler in den kommenden Partien der Nations League auflaufen, hat der DFB am Donnerstagmorgen (12. November) mitgeteilt.

Das Viertelfinale will das Team von Jürgen Klopp in zwei Spielen perfekt machen. Am Freitag tritt die Mannschaft in Belgrad an (13. November, 20.45 Uhr, RTL), am Montag folgt die Partie im Berliner Olympiastadion (16. November, 20.45 Uhr, ARD).

Rückennummer 20: Said El Mala auf Podolskis Spuren im DFB-Team

„Super wichtig“ sei der Freitag, betonte der Bundestrainer. Entscheidend sei, „dass wir wirklich bereit sind und uns für das Finale in Berlin qualifizieren können“. Vor diesen so wichtigen Partien steht nun auch fest, mit welchen Nummern die DFB-Stars auflaufen werden.

Für Kölns Nationalspieler Said El Mala ist es in beiden Duellen die 20. Wie erwartet gehört der FC-Stürmer damit fest zum Spieltagskader. Und die Nummer passt zu seiner Geschichte wie die Faust aufs Auge: Mit der 20 hatte auch Kölns Vereinslegende Lukas Podolski seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft begonnen. Bei seinem ersten großen Turnier, der EM 2004 in Portugal, trug er sie später ebenfalls.

Seine Lieblingsnummer 10 übernahm Podolski im DFB-Team erst nach der EM 2008. Mit ihr wurde er 2014 Weltmeister, und mit ihr lief er bis zu seinem Abschiedsspiel im März 2017 auf.

Genau diese 10 trägt Said El Mala beim 1. FC Köln wiederum seit Saisonbeginn – nachdem Podolskis Nummer jahrelang unbesetzt geblieben war. Die Übergabe setzte der FC mit einem emotionalen Video in Szene. El Mala legte dafür die 13 ab und unterschrieb zugleich die Verlängerung seines Vertrags in Köln.

Im DFB-Trikot war zuletzt die 7 seine Nummer. Mit ihr bestritt er im Oktober sein Länderspieldebüt gegen Serbien in München und lief auch im Spiel in Griechenland auf. Als er im November 2025 erstmals nominiert worden war, hatte man ihm noch die 14 zugeteilt – zu einem Einsatz kam es damals nicht.

Mit einem Tag Verspätung war der 20-Jährige am Mittwoch ins DFB-Training für die Partien in Serbien und gegen die Niederlande eingestiegen. Am Dienstag hatte ihn Bundestrainer Jürgen Klopp noch geschont, was dem Sonntagsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen geschuldet sein dürfte. Die Einheit am Mittwoch absolvierte El Mala dann gemeinsam mit allen 23 Teamkollegen – und das bestens gelaunt. Im Netz macht etwa ein Videoausschnitt die Runde, in dem der FC-Profi mit Bayern-Profi Tom Bischof seine Scherze treibt.

Einen Spieler hat Klopp unterdessen aus seinem Kader gestrichen: Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach. Er „reist mit dem Team nach Belgrad, steht aber für das Serbien-Spiel nicht im Spieltagskader“, heißt es vom DFB. (red)