Kein Feierverbot am 11.11.Trainer Wagner feiert als Cowboy – und appelliert an FC-Profis

Verkleidet wurde beim 1. FC Köln am 11. November nicht: Auf das jecke Training hat der Klub in der Länderspielpause verzichtet. Gefeiert wird trotzdem. Wie die Situation zu bewerten ist, erklärte Trainer René Wagner nach der Einheit.

Für den Coach war ein Karnevalstraining in diesem Jahr schlicht nicht notwendig. Er nannte gleich mehrere Gründe: „Ich glaube, dass es diesmal nicht nötig war. Erstens ist es eine relativ kleine Gruppe. Zudem wollten wir ein bisschen eher trainieren mit den Jungs. Wir haben jetzt drei Tage frei. Fangen wir dann Sonntag wieder an mit Training.“ Hinzu komme die Haltung im Kader: „So viele haben auch gar keine große Bindung dazu. Generell kann man das als Verein, natürlich machen. Aber hat sich nicht richtig angefühlt, dass wir uns verkleiden.“

Wagner zum Karneval: Kein Feierverbot für die FC-Profis

In der aktuellen Lage hatte eine ernsthafte Einheit für Wagner Vorrang. „Es war ein Belastungstag für uns. Wir haben am Sonntag gespielt, hatten jetzt die Chance, die Jungs nochmal mit einem guten Reiz nach Hause zu schicken. Das war uns wichtiger“, sagte er.

Platz 15 mit neun Punkten nach neun Spielen – der Blick auf die Tabelle war somit nicht der einzige Grund, warum die jecke Einheit ausfiel. Der Verzicht stand nach Wagners Worten ohnehin früh fest: „Es war vorher schon so geplant, von daher weiß ich nicht, wie es jetzt anders gewesen wäre, hätten wir das Spiel gegen Leverkusen gewonnen. Vielleicht hätten wir uns kurzfristig dazu entschieden, ein Hütchen aufzusetzen.“ Gleichzeitig machte der Trainer deutlich, dass im privaten Rahmen sehr wohl gefeiert werden darf: „Wir feiern dann heute eher im Privaten.“

Er selbst zieht „als Cowboy“ los. Den Sheriff will Wagner vor seinen Profis allerdings nicht spielen, er setzt vielmehr auf deren Vernunft und appelliert, es nicht zu übertreiben: „Es gibt kein Feierverbot, aber natürlich sollen alle Menschenverstand anwenden. Ich glaube, dass die Jungs so clever sind, dass sie jetzt nicht völlig übertreiben an einem Tag. Ich habe mich auch nicht informiert, wer genau was vorhat. Es gibt kein Verbot von uns. Ich glaube, die Jungs wissen selber, was natürlich in ihrem eigenen Sinne ist, dass sie nicht völlig eskalieren“ – sondern sich darum kümmern, am Sonntag gut auf dem Platz zu stehen.

Die drei freien Tage sollen die Spieler nach dem Willen ihres Trainers auch zum Regenerieren nutzen. „Die meisten fahren auch zur Familie“, sagte Wagner. Wie viele überhaupt etwas geplant hätten, wisse er gar nicht.

Ein wenig sensibilisiert wurden die Profis dennoch: In den vergangenen Jahren waren nach dem 11.11. auch einige von ihnen erkrankt. Dass der Verein diesmal so gelassen bleibt, hängt für Wagner mit dem Spielplan zusammen: „Wenn am Wochenende Spiel gewesen wäre, wäre die Situation komplett anders. Dann hätten wir natürlich anders agieren müssen.“ So aber stehe am Sonntag der Trainingsstart an – verbunden mit der Hoffnung, dass dann alle gesund dabei sein werden. (red)