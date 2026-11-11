Auf dem Rasen harmonieren Said und Malek El Mala prächtig. Gegen Leverkusen bediente Malek seinen Bruder Said mit einer Traumflanke, bei Union Berlin hatte Said wiederum Maleks Debüt-Treffer eingeleitet. Doch wie läuft es zwischen den beiden FC-Profis und Brüdern abseits des Platzes?

Einen Einblick geben die beiden Fußballer nun in einer Homestory des 1. FC Köln, die der Verein auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat. Seit vergangenem August teilen sich die Brüder eine Wohnung in Köln, und die Fläche ist überschaubar. „Ist nicht groß, aber für uns beide reicht’s“, erklären sie.

FC-WG der El-Mala-Brüder: Fahrgemeinschaft, Weckdienst und kleine Streitpunkte

Eine eigene Bleibe könnte sich jeder von ihnen leisten, das stellen die beiden nicht in Abrede. Noch wird aber eben alles zusammen gemacht. Ganz ohne Reibung verläuft das Leben unter Brüdern dennoch nicht. Ein Vorwurf lautet: „Malek ist laut, wenn er zockt“. Malek wiederum beschwert sich über seinen Bruder: Said „lässt immer seine Sachen überall stehen. Egal, was er anfasst, was er benutzt, er lässt immer liegen“.

Immer wieder kichern sich die beiden dabei an, sie wissen sich zu nehmen und zu schätzen. Zumal das gemeinsame Wohnen auch Vorteile hat, etwa auf dem Weg zum FC-Training, zu dem die Brüder gemeinsam fahren. „Es ist sogar besser, dass wir zusammen fahren. Dann kann einer sein Auto stehen lassen und es ist chilliger“, sagt Said. Und er fügt hinzu: „Wenn einer vielleicht verschläft, kann der andere ihn noch wecken.“

In der Küche braucht es dagegen keine Abstimmung, denn gekocht wird von keinem der beiden. Einen Grund dafür liefert Said: „Ich habe versucht, Frühstück zu machen, aber ich habe mich mit dem Messer gestochen. Man sieht immer noch eine Narbe.“ Und wie sieht es mit Obst im Kühlschrank aus? Die Antwort: „Nix.“

Said (r.) und Malek El Mala zeigen ihre Wohnung in Köln Copyright: 1. FC Köln

Gegessen wird stattdessen entweder im Verein oder auswärts, zum Beispiel im türkischen Steakhaus Amade in Köln-Poll. Said erzählt: „Das sind sehr liebe Jungs, die den Laden führen. Da sitzen wir auch und quatschen. Da kann man gut zur Ruhe kommen. Da sind auch viele Jungs von uns aus der Mannschaft.“

Schlicht gehalten und auf das Nötigste beschränkt sind die Schlafzimmer der beiden FC-Stürmer. Malek bringt es auf den Punkt: „Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch. Mehr brauche ich nicht.“

Was an wichtigen Erinnerungsstücken anfällt, bleibt nicht in Köln, sondern landet schnell bei den Eltern. „Ich habe zu Hause bei Mama und Papa im Büro alles, was bis jetzt an Trophäen und besonderen Trikots da ist. Alles von meinem ersten Länderspiel, die Medaille, alles ist da“, berichtet Said weiter. Dort hängen auch Trikots von Mitspielern. Seine Schätzung: „Bestimmt über 30 Trikots zu Hause.“

Deutlich mehr Platz nehmen in der Wohnung die Schuhe ein: Jeder der Brüder hat zwischen 25 und 30 Paare angesammelt, gleiches gilt für Kleidung. Bereit zum Transport steht schon ein Umzugskarton: „Das geht nach Hause zu Mama, die verschenkt das an die Familie.“ Besuch von Freunden empfangen die beiden meist zusammen im Wohnzimmer, wo abends am Fernseher gemeinsam Fußball geschaut wird. Auf dem Programm steht die Champions League, Lieblingsthema sind dabei die deutschen Mannschaften.

„Muss man für Deutschland sein? Nein, muss man nicht. Aber ich habe viele Freunde, die da spielen. Wenn ich die spielen sehe, freut mich das. Deswegen bin ich immer für die da.“ Und wie steht es um Damenbesuch? Bei der Frage lachen beide, ehe Said knapp antwortet: „Zu Hause ist das verboten. Gibt’s nicht.“ So bleibt der volle Fokus auf dem Fußball. (red)