Aus dem sogenannten „operativen Geschäft“ des FC Bayern München hat sich Uli Hoeneß schon länger zurückgezogen. Dennoch hat das Wort des Ehrenpräsidenten und Vereinspatrons Gewicht - wie unlängst zu erleben bei seinen Äußerungen über Nationalspieler Jamal Musiala. Nun hat die ARD ein umfangreiches Porträt des Mannes angekündigt, der als Architekt des Münchner Erfolgsklubs gilt - und Zeit seines Wirkens stark polarisiert.

Am 27. Dezember wird in der ARD-Mediathek die fünfteilige Doku-Serie „Being Uli Hoeneß“ erscheinen. Das gab der Sender am Donnerstag (12. November) bekannt. Anlass ist der 75. Geburtstag des 1974er-Weltmeisters am 5. Januar 2027. Am Vorabend des Jubiläums, am Montag, 4. Januar, 20.15 Uhr, soll die Doku im Ersten laufen. Am 26. Dezember erscheint zudem der Podcast „Uli Hoeneß - Mr. FC Bayern. Die ganze Geschichte.“ bei ARD Sounds.

„Konflikte, Grenzüberschreitungen und Brüche“

Die Autoren Philipp Grüll, Niklas Eckert und Christoph Nahr beleuchten in der Doku-Serie den Weg des gebürtigen Schwaben „vom gefeierten Fußballstar zum mächtigen Vereinslenker, zum Mister FC Bayern“, wie es in der Mitteilung heißt. Seine Vita sei auch von „Konflikten, Grenzüberschreitungen und Brüchen gezeichnet“. Beantwortet werden soll die Frage, „wie aus einem ehrgeizigen Metzgerssohn aus Ulm einer der mächtigsten und meinungsstärksten Männer des deutschen Fußballs werden konnte“.

Einblicke ins Familienleben gewährten dem Filmteam Hoeneß' Frau Susanne sowie die Kinder Florian und Sabine. Dazu kämen „Freunde, langjährige Weggefährten und Rivalen“ zu Wort, die namentlich nicht genannt sind. Auch Hoeneß selbst blicke zurück auf entscheidene Momente seines Lebens - unter anderem auf den Prozess und die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung sowie die Zeit im Gefängnis. Federführend für die Produktion ist der Bayerische Rundfunk.

In der Reihe „Being ...“ sind zuletzt einige Aufmerksamkeit erregende Sportlerporträts entstanden, unter anderem über Jan Ullrich, Franziska van Almsick, Katarina Witt, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Jérôme Boateng. (tsch)