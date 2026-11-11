Es ist ein Satz, den Moussa Diaby im September fast beiläufig sagte, und er klang nach Aufbruch: „Ich kenne das Haus, ich war schon hier – aber jetzt beginne ich ein neues Kapitel. Ich hoffe, es wird für das Team und für mich ein gutes.“ Seitdem ist viel passiert, auf dem Platz aber vor allem Zähes. Ein Tor in neun Pflichtspielen, keine Vorlage. Beim 0:3 in Hoffenheim Ende Oktober zog sich der 27-Jährige auch noch eine Faszienverletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu. Für einen Außenstürmer, der die Bundesliga mit Tempo und Dribblings prägen soll, ist das ein maues Zwischenzeugnis.

Dass die Bilanz hinter den Erwartungen zurückbleibt, trifft einen Spieler, der Leverkusen als seine Heimat bezeichnet. „Ich sage, dass es mein Zuhause ist, weil ich vier Jahre hier gespielt habe“, sagte der Franzose der „Bild“. Zwischen 2019 und 2023 bestritt Diaby 172 Pflichtspiele für Bayer. Dann folgten Aston Villa und Al-Ittihad in Saudi-Arabien. Der Rückweg war ein Kraftakt. Der Wechsel kam erst wenige Stunden vor dem Ende der Transferfrist zustande. Diaby sagt, er habe keine Sekunde daran gezweifelt: „Ich wusste, dass der Deal klappen würde, weil ich Simon und Fernando kenne und ihnen vertraue.“ Gemeint sind Sportgeschäftsführer Simon Rolfes und Klubboss Fernando Carro. Diaby will ihnen mit Leistung danken.

Was sich seit seiner ersten Zeit verändert hat, beschreibt er mit Respekt. „Leverkusen hat seine Mentalität verändert“, sagt er. Der Klub sei wettbewerbsfähiger geworden und habe in der Liga großen Einfluss. Die große Veränderung sieht er bei den Titeln: Nach seinem Weggang hat der Klub in der ersten Saison Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen. Die kleinere betrifft den Alltag im Team: „In der Kabine sprechen wir nur noch Englisch, Spanisch und Französisch. Deutsch gibt es nicht mehr. Das ist schwer zu lernen.“ Die Menschen rund um den Verein seien dieselben geblieben. Das helfe.

Diaby setzt mehr auf Defensivarbeit

Mit den Titeln steigt auch der Druck, und Diaby hält das für richtig: „Wenn du Titel gewinnst, steigen die Ansprüche. Die Menschen im Verein und die Fans werden anspruchsvoller. Ich finde das gut, weil es die Spieler antreiben kann.“

Auffällig ist, wie sehr sich seine Rolle gewandelt hat. Früher habe er die Defensive nicht ernst genommen, sagt er. „Als ich noch jünger war, hatte die Defensive keine Priorität für mich. Aber ich bin zwei oder drei Jahre reifer geworden und habe mehr Erfahrung gesammelt. Ich weiß jetzt, dass konkurrenzfähige Mannschaften gemeinsam verteidigen und gemeinsam angreifen müssen.“ Das ist eine Selbstkorrektur, die man selten hört.

Schon im Vorfeld des Derbys gegen Köln wollte Diaby unbedingt spielen. Er sprach mit dem Mannschaftsarzt und dem Trainer. Ein Einsatz war möglich, doch das Risiko, sich erneut zu verletzen, war noch da. „Ich wollte im Derby gegen Köln schon spielen. Ich habe mit dem Arzt und dem Trainer gesprochen. Es war möglich, aber es bestand ein kleines Risiko, mich erneut zu verletzen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden“, erzählte er am Mittwoch nach der knapp einstündigen Trainingseinheit neben der Bay-Arena. Er bezeichnete die Entscheidung im Nachhinein als richtig.

Körperlich ist Diaby noch nicht dort, wo er sein will. Die Länderspielpause soll helfen: „Ich habe mehr Zeit, um an mir zu arbeiten, meine Fitness weiterzuentwickeln und für die nächsten Spiele besser zu werden.“ Das Ziel ist klar umrissen. Das Spiel gegen Paderborn am übernächsten Samstag nach der Länderspielpause soll sein Comeback werden. „Ich hoffe, dass ich im Spiel gegen Paderborn wieder dabei sein kann. Ich arbeite jeden Tag dafür.“ Ob es funktioniert und sogar für die Startelf reicht, entscheidet der Trainer. „Wie es weitergeht, hängt von meiner Woche ab.“ Chancen für Einsätze gibt es genug. Bis Weihnachten stehen noch acht Partien in Liga, Pokal und Europa League an.

Dass er seinen Anspruch bislang nur in Teilen einlösen konnte, weiß Diaby selbst. „Ich habe gut gespielt, der Mannschaft geholfen, aber ich weiß, dass ich noch viel, viel besser spielen kann.“ Die Fans haben ihn bei seiner Rückkehr lautstark empfangen. Diaby sieht darin eine Verpflichtung: „Wenn 30.000 Menschen deinen Namen rufen, bedeutet das sehr viel. Aber ich muss den Fans etwas zurückgeben, das funktioniert nicht nur in eine Richtung – es muss von beiden Seiten kommen.“