Aus Kölner Sicht beginnt die Länderspielpause erfolgreich. Reigan Heskey (18), Youngster des FC, hat am Mittwoch (11. November) in der EM-Qualifikation mit der U19-Nationalmannschaft Englands ordentlich Selbstbewusstsein getankt.

Beim 4:1-Sieg der Young Lions in Slowenien war der Flügelstürmer gleich zweimal erfolgreich. Zunächst erzielte Heskey in der 34. Minute die Führung für sein Team, in der 85. Minute stellte er dann auch den Endstand her.

Reigan Heskey kommt beim FC immer häufiger als Joker zum Einsatz

Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Florijan Meznar (39.) erzielt. Die übrigen englischen Tore gingen auf das Konto von Harry Howell (78.) sowie auf ein Eigentor von Blaz Kovac (49.).

Zwei weitere Partien warten in dieser Länderspielpause noch auf Heskey und die englische U19. Am Samstag (14. November) haben die Engländer Belarus zu Gast, am Dienstag (17. November) empfangen sie Österreich.

Beim FC setzt man darauf, den Sohn von Stürmer-Legende Emile Heskey behutsam aufzubauen. Anfangs kam er so gut wie gar nicht zum Zug, zuletzt zeigte der Trend bei seinen Einsatzminuten jedoch nach oben.

Im September hatte FC-Trainer René Wagner noch über den Teenager gesagt: „Es hat nichts mit seinem unbestrittenen Talent zu tun. Er war in der Jugend bei City ein Unterschiedsspieler, das war aber U19- und U21-Fußball. In der Bundesliga gehört aber mehr dazu, als im Eins-gegen-eins unfassbar gut zu sein.“

Seinen ersten Assist verbuchte Heskey zuletzt bei einem Kurzeinsatz im DFB-Pokal gegen Union Berlin: Er bereitete das 5:0 durch Sebastian Sebulonson vor. In vier der vergangenen fünf Pflichtspiele wurde er jeweils in der Schlussphase eingewechselt.

Aus Sicht von Wagner ist Heskey auf dem richtigen Weg. „Nach der Länderspielpause kam er mit ganz viel Aggressivität im Training zurück. Jede Woche ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte der Coach vor rund zwei Wochen. In Köln hofft man nun, dass der Doppelpack im England-Trikot dem Youngster weiteren Auftrieb gibt. (red)