Drei Monate lang war Kennet Eichhorn in Leverkusen nicht zu sehen. Seit der vergangenen Woche steht der 17-Jährige wieder auf dem Trainingsplatz neben der BayArena. Zunächst machte er Koordinations- und Passübungen, danach arbeitete er läuferisch individuell. Seit Dienstag ist er auch bei einigen Teilen des Mannschaftstrainings dabei. Mit einem Debüt für die Werkself dürfte es aber noch eine Weile dauern. Der Plan für das Megatalent sieht viel Geduld vor.

Der Mittelfeldspieler soll der neue Fixpunkt im zentralen Mittelfeld werden. Bayer hatte den Junioren-Nationalspieler im Sommer für rund neun Millionen Euro verpflichtet – und sich dabei gegen die namhafteste Konkurrenz aus ganz Europa durchgesetzt. Ein echter Transfercoup. Zeigen konnte Eichhorn bislang nichts.

Er startete mit einer Magen-Darm-Erkrankung in die Vorbereitung, verlor dabei rund fünf Kilo. Am Ende standen die Diagnose Stoffwechselstörung und ein Klinikaufenthalt. Erst als die Ärzte die Krankheit unter Kontrolle hatten, begann der Aufbau. Einen konkreten Zeitplan für die Rückkehr gab es lange Zeit nicht. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatte im August erklärt, Eichhorn solle ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhalten. Das gilt weiterhin.

Athletiktrainer Daniel Jouvin begleitet Eichhorn

Eichhorn bereitete sich mit einem Privattrainer und in enger Abstimmung mit dem Klub vor. Die Rückkehr zur Mannschaft kam schneller als erwartet. Eichhorn ist heiß darauf, schnell wieder zu spielen. Genau darin liegt für Bayer die schwierigste Aufgabe. Wer nach drei Monaten ohne volles Training einsteigt, braucht Geduld, sonst droht eine Folgeverletzung. Trainer Carles Martínez hatte vor zwei Wochen den Rahmen beschrieben. „Für mich ist Normalität das Ziel“, sagte er. „Er war lange ohne Training und ohne Fußball. Jetzt ist der erste Schritt, nicht sofort auf höchstem Niveau zu sein. Das ist viel für ihn.“ Wann der nächste Schritt komme, wisse er nicht. Darüber entscheiden die Athletikabteilung, die Physiotherapeuten und Eichhorn selbst. Bei den Einzeleinheiten begleitet ihn Athletiktrainer Daniel Jouvin, der jede Steigerung mit der medizinischen Abteilung abstimmt.

Für den Trainer zählt vor allem der Alltag. „Der wichtigste Punkt ist, dass er jetzt hier lebt, die Klamotten mit unserem Logo trägt“, sagte Martínez. Eichhorn sei glücklich, auf der Anlage eingebunden zu sein und zum Verein zu gehören. Der neue Zeitplan im Klub ist klar umrissen. Ziel ist, dass Eichhorn zum Start der Rückrunden-Vorbereitung im Januar voll belastbar ist. Eine erste Nominierung für den Kader noch im Jahr 2026 erscheint höchst unwahrscheinlich, ist jedoch nicht komplett ausgeschlossen.

Allerdings ist die Physis nur eine Komponente. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass er in einem neuen Verein ist und zudem noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Er muss sich an die Spielidee von Martínez, die neuen Mitspieler und das hohe Niveau in Training und Spiel gewöhnen. Seine Konkurrenten im zentralen Mittelfeld haben reichlich nationale und internationale Erfahrung: Aleix García, Robert Andrich, Equi Fernández oder Malik Tillman. Auch Ibrahim Maza, der ein Jahr vor Eichhorn von der Hertha nach Leverkusen kam, hat mittlerweile Erfahrungen in der Bundesliga, in Europa und Champions League und bei der WM vorzuweisen. Alle im Klub wissen also, dass eine behutsame Eingliederung der richtige Weg ist. Eichhorn soll schließlich sein großes Talent bei Bayer 04 in den kommenden Jahren voll ausschöpfen.

Sein Weg begann in Berlin. Er spielte seit 2017 für Hertha BSC, durchlief alle Jugendmannschaften und galt früh als größtes Talent der Akademie. Als Vorbilder nennt er Kevin De Bruyne, Sergio Busquets und Toni Kroos. Der Vergleich mit Kroos begleitet ihn seither, die spanische „Marca“ taufte ihn „Mini-Kroos“. Im Juli 2025 unterschrieb er bei Hertha seinen ersten Profivertrag.

Am 10. August 2025 wechselte ihn Trainer Stefan Leitl im Berliner Olympiastadion gegen den Karlsruher SC in der 68. Minute ein. Mit 16 Jahren und 14 Tagen war Eichhorn der jüngste Spieler der Zweitliga-Geschichte. Leitl sagte danach, ihm sei es egal, ob einer 16 oder 17 sei, es sei ein Riesentalent. Im Dezember traf Eichhorn Pokal-Achtelfinale und wurde jüngster Torschütze der DFB-Pokal-Historie. Im Mai folgte sein erstes Ligator beim 2:1 gegen Greuther Fürth. Mit 16 Jahren, neun Monaten und 13 Tagen löste er einen Rekord aus dem Jahr 1985 ab. Seine Berliner Saison endete mit 19 Pflichtspielen und zwei Toren.

FC Bayern, Manchester City und FC Barcelona ausgestochen

Dass er trotz der Angebote aus ganz Europa nach Leverkusen kam, hatte auch mit Martínez zu tun. Der Trainer reiste einen Tag nach seiner Vorstellung als neuer Bayer-Coach nach Berlin und erklärte Eichhorn seine Rolle als Sechser oder Achter. Am 10. Juni unterschrieb Eichhorn einen langfristigen Vertrag bis 2031. Bayern, Manchester City, Liverpool und Barcelona hatten das Nachsehen. Bayer verwies bei der Überzeugungsarbeit natürlich auf Kai Havertz und Florian Wirtz, die in Leverkusen den Weg zu Weltstars gingen.

Bis zum Weltstar ist es aber noch ein weiter Weg. Für Eichhorn zählt derzeit der Alltag: auf der Anlage trainieren, Teil einer Gruppe sein. Nun müssen Körper, Ehrgeiz und Geduld in Einklang gebracht werden. Dann folgt das Debüt.