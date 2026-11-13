Victor Boniface hat in dieser Saison 15 Minuten gespielt. Drei Partien mit drei, fünf und sieben Minuten Einsatzzeit. Der Stürmer, den Bayer 2023 für 22,6 Millionen Euro holte und der in 62 Pflichtspielen 32 Tore erzielte, maßgeblichen Anteil am Doublesieg 2024 hatte, steht im Herbst 2026 immer noch am Rand des Kaders.

Dabei ist 2026 das Jahr der Hoffnung für den 25-Jährigen. Boniface kehrte nach einer Leihe zu Werder Bremen zurück, die ihm nur elf Bundesliga-Einsätze ohne Tor brachte. Er war nicht fit, hatte Übergewicht. Ein Knorpelschaden im Knie hatte ihn gebremst, im Frühjahr verlief die Operation deutlich besser als gedacht. Die prognostizierte Invalidität war vom Tisch. Nach seiner Rückkehr zu Bayer traf er im Sommer in Testspielen, Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sah ihn „in viel besserer Verfassung als im März und April“. Bis zur Topform brauche es aber „noch mal Schritte“.

Diese Schritte gehen auch im Herbst weiter, aber sie sind klein und mühsam – so sieht es der Klub. Das Problem: Boniface sieht sich deutlich weiter als Trainer Carles Martínez. Nach Informationen dieser Redaktion liegen die Trainingswerte von Boniface in nahezu allen Disziplinen, vor allem bei Sprints und Intensität, deutlich hinter seinen Mitspielern. Das Knie gilt weiterhin nicht als voll belastbar. Derzeit trägt es ihn offenbar nur für 20 bis 30 Minuten pro Spiel. Intern heißt die Botschaft an Boniface immer wieder: Füße stillhalten, weiterarbeiten.

Boniface lebt vom X-Faktor

Zur Wahrheit gehört aber auch: Bayer 04 hat nie einen Spieler verpflichtet, dessen Werte herausragend waren. Auch in der Saison 2023/2024, als ganz Europa ein Auge auf ihn geworfen hatte, waren seine Werte nicht besonders gut. „Boni“ lebt von seinem X-Faktor, den engen Dribblings, den Überraschungsmomenten, seinem knallharten Schuss. Doch Martinez orientiert sich stark an Daten und plant im Zweifel lieber ohne einen Spieler, den er als Risiko einstuft. Dafür fehlt Boniface das Verständnis. Zugleich schätzen Rolfes und andere Verantwortliche seine Qualität – und sind verblüfft, dass er es überhaupt noch einmal auf dieses Niveau geschafft hat. Als Torjäger, so die Haltung einiger im Klub, dürfe man ihn nicht allein nach Daten beurteilen. Das Ziel soll sein, dass der Publikumsliebling, der bei jeder Einwechslung lautstark gefeiert wird, im Januar fit genug ist, eine Halbzeit auf Bundesliga-Niveau spielen zu können.

Der Spieler selbst fühlt sich schon jetzt zu mehr bereit. Aus dem Klub ist zu hören, dass seine Unzufriedenheit auch in der Kabine zu spüren ist und dass man sich von ihm mehr Zusatzarbeit wünscht. Dass Boniface auch abseits des Rasens Fragen aufwirft, ist nicht neu. Schon in der Saison 2024/25 fiel er mehrfach auf. Nach dem Supercup gegen Stuttgart zeigte er der VfB-Bank den Stinkefinger, der DFB ermittelte. Wenig später verunglückte er nachts als Beifahrer auf der Autobahn. Ein übermüdeter Freund saß am Steuer seines Wagens, der Wagen prallte gegen einen Lkw und überschlug sich. Boniface kam mit Schnittwunden davon und postete danach Bilder vom Wrack. Die nächtliche Spritztour nach Frankfurt wurde intern kritisch aufgearbeitet. Rund sechs Wochen später tauchte ein Video auf, das ihn auf der Autobahn mit 141 km/h zeigt, erlaubt waren 120. In der Hand hielt er das Smartphone. Trainer Xabi Alonso sagte damals: „Es ist natürlich nicht gut, und es ist auch nicht erlaubt.“

Spätestens seit der Partie in Mainz schaut die Öffentlichkeit bei Boniface wieder genauer hin. Beim 4:3 am 10. Oktober wechselte Trainer Carles Martínez in der 84. Minute Equi Fernández und Jonas Hofmann ein. Boniface ging sauer in die Kabine, anstelle sich wieder auf die Bank zu setzen. Martínez sagte, er habe das nicht bemerkt. Rolfes stellte sich vor den Spieler, ohne ihn freizusprechen: „Vielleicht ist er heute etwas zu früh in die Kabine gegangen. Beim nächsten Mal passiert das nicht.“ Er sei mit Bonis Entwicklung „sehr zufrieden“, der Stürmer verhalte sich „insgesamt völlig korrekt“. Martínez sprach am Tag nach dem Spiel mit ihm. „Es ist erledigt“, sagte Rolfes. Eine Strafe gab es nicht. Frust gehöre dazu: „Wenn einer nicht spielt und dann nicht frustriert ist – das wäre schlimm.“ In der Mannschaft kam dieses erneute Ausscheren aber nicht gut an.

Die nächste Enttäuschung für den Nigerianer folgte vor der Reise nach Kreta. Für den verletzten Martin Terrier nominierte Bayer Hofmann nach, nicht Boniface. Hofmann erzielte bei OFI Kreta (2:0) einen Doppelpack. Rolfes erklärte: „Die Entscheidung ist nicht gegen ihn gefallen. Hätte sich Martin nicht verletzt, dann wäre die Situation gar nicht entstanden.“ Boniface müsse „weiter fit sein, dranbleiben, sich verbessern, dann wird auch seine Möglichkeit kommen“.

Nach Sky-Informationen sieht Boniface, der noch bis 2029 unter Vertrag steht, das anders. Er habe seinen Berater angewiesen, eine erneute Leihe im Januar zu sondieren. Zuletzt meldete der Sender zwei konkrete Anfragen, ohne Klubnamen zu nennen. Der Klub bestätigte dieser Redaktion, dass es Vereine gibt, die sich nach ihm erkundigen und Interesse zeigen.

Von einer Leihe sind im Klub nicht alle überzeugt, weil sich Boniface dann wieder in einem neuen Umfeld beweisen müsse. Das Dilemma ist damit beschrieben. Für Boniface ist die Frage, ob er flüchten, oder so lange an sich und seinem Zustand arbeiten will, bis er auch Trainer Martínez von mehr Einsatzzeiten überzeugen kann.