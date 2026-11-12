Der 1. FC Köln hat den positiven Trend fortgesetzt, im Geschäftsjahr 2025/26 einen neuen Umsatzrekord erzielt und wirtschaftlich weiter Boden gutgemacht. Sportlich steckt der Klub jedoch erneut im Abstiegskampf, und für große Sprünge sind die Spielräume eng. Oberstes Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Der Jahresabschluss der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2026 liest sich auf den ersten Blick glänzend. Der Gesamtumsatz kletterte auf 194,3 Millionen Euro, nach 150,8 Millionen im vorherigen Geschäftsjahr 2024/25, in dem der FC sportlich in der 2. Bundesliga spielte. Der Umsatz liegt damit deutlich über dem bisherigen Rekord aus der Europapokal-Saison 2022/23 (Conference League) mit 172,2 Millionen Euro und wurde somit ohne Sondereffekte erzielt. Das Ergebnis (Gewinn) nach Steuern beträgt 3,1 Millionen Euro, nach 5,4 Millionen im Vorjahr. Es ist das vierte Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis. Das Eigenkapital steigt erstmals seit 2018/19 wieder über 30 Millionen Euro, auf 32,4 Millionen.

Geschäftsführer Philipp Türoff erklärt: „Ermöglicht wurde dieses Umsatzergebnis unter anderem durch die positiven Entwicklungen der eigenen Vermarktungsaktivitäten sowie durch Transfererlöse, einerseits durch Spielerabgaben innerhalb des Geschäftsjahres, aber auch die Erfüllung variabler Ansprüche aus verhandelten Transferverträgen der Vorjahre.“ Im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga habe der Verein den Klassenerhalt erreicht und die wirtschaftliche Stabilität gewahrt, so Türoff. Gleichzeitig betont der Sprecher der Geschäftsführung: „Bilanziell war das Geschäftsjahr durch deutlich erhöhte Investitionen in die sportliche Wettbewerbsfähigkeit des Kaders geprägt, die durch den Aufstieg mit der wichtigen Zielsetzung des Klassenerhalts und durch die verhältnismäßig geringen Kaderbewegungen der Vergangenheit besondere Priorität hatten.“

Im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga haben wir den Klassenerhalt erreicht und dabei die wirtschaftliche Stabilität gewahrt. Philipp Türoff, Sprecher der FC-Geschäftsführung

Auf dem Transfermarkt hat der FC in der laufenden Saison für seine Verhältnisse großzügig investiert. Für die Ablösen neuer Spieler, darunter Jahmai Simpson-Pusey, Luka Lochoshvili oder Tom Krauß, gab der Klub mehr als 25 Millionen Euro aus. Gleichzeitig nahm er rund 18 Millionen Euro durch Verkäufe ein. Der größte Posten war der Wechsel von Jakub Kaminski zu Benfica Lissabon. Nach Abzug der Kaufoption, die der FC mit dem VfL Wolfsburg vereinbart hatte, brachte er rund 12,5 Millionen Euro ein. Weniger erfreulich: Eric Martel (Mainz) und Denis Huseinbasic (Braga) verließen den Verein ablösefrei. Bereits in der Saison 2025/26 hatte der FC rund 24,5 Millionen Euro in neue Spieler investiert, durch Verkäufe aber lediglich rund 12,5 Millionen Euro eingenommen.

Die Medienerlöse sind das stabile Fundament, aber kein Sprungbrett. Erst recht nicht für den FC. In der TV-Geld-Tabelle für die Bundesliga-Saison 2026/27 belegt der FC nur den 14. Platz (mit Bremen) mit rund 48 Millionen Euro. Gegenüber der Vorsaison steigen die Medienerlöse damit um rund fünf Millionen Euro. Das ist ein Plus, aber eben kein Sprung. Platz 14 bedeutet: Der FC ist im Konzert der Liga konkurrenzfähig, gehört aber wahrlich nicht zu den Schwergewichten.

Besonders deutlich ist der Schuldenabbau. Die Verbindlichkeiten des einstigen „Sanierungsfalls“ sanken seit den Pandemiejahren von über 65 auf 32,2 Millionen Euro. Allein in der Saison 2024/25 tilgte der Verein Verpflichtungen über 14 Millionen Euro, darunter die staatlichen Corona-Darlehen. Der Gewinn ist aber von 12,4 Millionen Euro in 2022/23 über 11,8 Millionen in 2023/24 und 5,4 Millionen in 2024/25 auf zuletzt 3,1 Millionen Euro gesunken. Das ist auch der Preis für die Neuverpflichtungen, die der Klub machen musste, um sportlich konkurrenzfähig zu bleiben. Die Lage bleibt solide, der finanzielle Spielraum begrenzt.

Sportlich ist die Situation angespannt. Die Mannschaft von Trainer René Wagner ist auf Platz 15 abgerutscht. Der Klassenerhalt ist deshalb mehr als ein sportliches Ziel: Die Bundesliga ist die Grundlage für fast alle Einnahmen des Vereins, von den Medienerlösen bis zur Attraktivität für Sponsoren, Mitglieder und Fans. Ein Abstieg wäre nicht existenzgefährdend, würde aber die gerade eingeschlagene Entwicklung torpedieren. Der Erhalt der Bundesliga hat daher oberste Priorität. Im Ausblick der Jahresberichte heißt es dazu: „Im sportlichen Mittelpunkt steht das Ziel, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sichern und damit eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung des FC zu schaffen.“

In der Winter-Transferperiode sind vor allem Leihgeschäfte realistisch. Umso wichtiger ist, dass die Leihgeschäfte passen.

Entlastung könnte ein Verkauf bringen: Ein Quantensprung wäre der Verkauf von Jungstar und Nationalspieler Said El Mala. Der 20-Jährige könnte im kommenden Sommer für vielleicht 60 Millionen Euro wechseln – das sind ganz neue Dimensionen für den Klub. Schon im vergangenen Sommer lagen Angebote von rund 45 Millionen Euro für El Mala vor. Der FC lehnte ab und verlängerte sogar noch einmal den Vertrag des Mittelfeldspielers. Ob ein solcher Transfer zustande kommt, bleibt offen. Die Verantwortlichen betonen, dass ein Verkauf des Jungstars aber kein Muss ist.

1. FC Köln: Der Verein wächst weiter rasant und hat nun über 176.000 Mitglieder

Ein echtes Pfund sind die Mitglieder. Ihre Zahl ist deutlich gewachsen und lag am Stichtag 1. November 2026 bei 176.165. Damit ist der 1. FC Köln nach Mitgliedern der viertgrößte Klub der Bundesliga, hinter Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04. Das sind alleine 20.700 neue Mitglieder im Berichtszeitraum. Präsident Jörn Stobbe hebt den Dank an die Basis hervor: „Ohne Euch sind wir nichts, unser Zusammenhalt macht uns stark.“ Problem bleibt: Das Rhein-Energie-Stadion fasst rund 50.000 Zuschauer, damit hat nur gut jedes vierte Mitglied einen Platz.

Die Jahresberichte 2025/26 hat der Vorstand zehn Tage vor der Mitgliederversammlung am 22. November 2026 in der Koelnmesse veröffentlicht. Die Mitglieder können sich so früh und umfassend informieren, heißt es. Der e.V., das Dach der KGaA, wuchs auf 168.160 Mitglieder zum 30. Juni 2026, nach 152.959 im Vorjahr. Die Mitgliedsbeiträge stiegen von 8,36 auf 9,21 Millionen Euro. Das Jahresergebnis fiel mit minus 0,20 Millionen Euro knapp negativ aus, das Eigenkapital liegt bei 3,47 Millionen Euro. Die liquiden Mittel sanken auf rund 372.000 Euro, unter anderem wegen Investitionen in die sportliche Infrastruktur und eines verzinslichen Darlehens von 2,3 Millionen Euro an die KGaA. Die Mitgliederversammlung im September 2025 im Rhein-Energie-Stadion hat allein fast 700.000 Euro gekostet – was der Mitgliederrat kritisiert.

Der Blick zurück zeigt einen langen Weg für den FC. Vor der Pandemie lag das Eigenkapital 2019 bei rund 38,5 Millionen Euro. In der Saison 2020/21 stand ein Verlust von 15,6 Millionen Euro, das Eigenkapital war negativ. Nach einem weiteren Verlustjahr folgten drei Jahre mit Gewinn, zuletzt 5,4 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/25. Wirtschaftlich hat sich der Verein seit der Pandemie deutlich erholt. Sportlich muss er die Bundesliga nun halten.