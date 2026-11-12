Große Ehre für zwei Legenden des 1. FC Köln: Hennes Weisweiler und Pierre Littbarski gehören zu den vier Neuzugängen der Hall of Fame des deutschen Fußballs. Die 33-köpfige Jury des Deutschen Fußballmuseums entschied sich bei ihrer jährlichen Sitzung neben den beiden FC-Legenden für Bayern-Ikone Uli Hoeneß und die frühere Nationalspielerin Kerstin Stegemann.

Weisweiler begann seine große Trainerkarriere als Spielertrainer beim FC. Später prägte er die große Zeit der Gladbacher Fohlen-Elf Anfang der 1970er-Jahre. Mit Borussia Mönchengladbach gewann er drei deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal und den UEFA-Cup.

Nach seiner Rückkehr zum 1. FC Köln schrieb Weisweiler auch mit den Geißböcken Geschichte: 1978 gewann er mit Köln Meisterschaft und Pokal – das Double. Bei New York Cosmos und den Grasshoppers Zürich setzte der 1983 verstorbene Trainer seine Erfolgsgeschichte im Ausland fort.

Weisweiler-Wiwe: „Es freut mich sehr, dass man Hennes nicht vergessen hat“

Sein Name lebt auch in der Ausbildung weiter: Der DFB benannte 2005 seine zentrale Ausbildungsstätte für Fußballlehrer in Hennes-Weisweiler-Akademie um. Gisela Weisweiler, die Witwe des Trainers, sagte zur Aufnahme: „Es freut mich sehr, dass man Hennes nicht vergessen hat, obwohl er jetzt schon über 40 Jahre nicht mehr bei uns ist.“ Sie ergänzte: „Die Ehre, die er nun im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund erhält, bekräftigt seinen Platz in der deutschen Fußballgeschichte.“ Dass Littbarski zeitgleich geehrt werde, sei „wunderbar“.

Denn auch Littbarskis Weg ist eng mit Weisweiler verbunden. Unter dem Trainer begann beim FC die große Karriere des gebürtigen Berliners. In den 1980er-Jahren zählte Littbarski zu den erfolgreichsten deutschen Spielern. Mit der Nationalmannschaft erreichte er drei WM-Endspiele in Folge. 1990 in Italien krönte er seine Laufbahn mit dem Weltmeistertitel.

Littbarski bedankte sich ausdrücklich bei seinen früheren Kollegen und bei seinem WM-Trainer Franz Beckenbauer. „Wenn man als kleiner Spund davon träumt, Fußballprofi zu werden, es in die Bundesliga schafft, zur Nationalmannschaft kommt, Weltmeister wird und ganz zum Schluss noch in die Hall of Fame aufgenommen wird, dann kann man sagen: Mehr geht nicht“, sagte Littbarski. Er betonte: „Genauso freue ich mich für Hennes Weisweiler und Uli Hoeneß, die über Jahre die Bundesliga und den deutschen Fußball sportlich und menschlich geprägt haben.“

Hoeneß ist zwar vor allem als langjähriger Macher des FC Bayern in die deutsche Fußballgeschichte eingegangen, seine Aufnahme begründet sich aber auch mit einer außergewöhnlichen Spielerkarriere. Bis zu einer schweren Knieverletzung mit 27 Jahren gewann er dreimal die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister und den Weltpokal. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. „Es ist eine große Ehre, in die Hall of Fame des deutschen Fußballs berufen zu werden“, sagte Hoeneß. Seine Zeit als Spieler sei „die schönste Zeit“ gewesen.

Kerstin Stegemann bringt 191 Länderspiele mit – mehr als Littbarski und Hoeneß zusammen. Die frühere Nationalspielerin stand bei den WM-Titeln 2003 und 2007 jeweils im Finale in der Startelf. Dazu kommen vier Europameistertitel und drei olympische Bronzemedaillen. „Die Aufnahme in die Hall of Fame ist eine Riesenehre für mich“, sagte Stegemann.

Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums und Jury-Vorsitzender, sagte über die Geehrten: „Viel namhafter hätten die Neuzugänge aber kaum sein können.“ Alle vier hätten „über einen langen Zeitraum Außergewöhnliches für den deutschen Fußball geleistet“. (red)