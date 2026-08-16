Da war er wieder, dieser Boniface-Moment. Eine kleine Körpertäuschung, eine blitzschnelle Bewegung – und Victor Boniface war an seinem Gegenspieler vorbei. Einen Wimpernschlag später lag der Ball zum 2:1-Siegtreffer für Bayer 04 Leverkusen im Tor.

Die Generalprobe bei Newcastle United vor dem Pflichtspielstart war geglückt. Die Werkself reiste mit einem Erfolgserlebnis nach Deutschland zurück – und mit einer offenen Frage: Was macht der Klub mit dem wiedererstarkten Victor Boniface?

Noch vor wenigen Tagen war die Haltung der Leverkusener Führung klar: Boniface sollte verkauft oder verliehen werden, im besten Fall mit einer Kaufpflicht. Diese Haltung ist inzwischen weniger eindeutig. Die Entwicklung des Nigerianers in dieser Vorbereitung war beachtlich. Deshalb denken die Verantwortlichen nun darüber nach, ihn in der kommenden Saison im Kader zu behalten.

Vertrag bis 2029 statt 2028

In diesem Zusammenhang ist relevant, dass Boniface länger an Leverkusen gebunden ist als bislang angenommen. 2025 gab es bereits Gerüchte über eine vorzeitige Vertragsverlängerung, die der Verein jedoch nie bestätigte. Seitdem gingen alle von einem Vertrag bis 2028 aus. Das stimmt jedoch nicht: Der Vertrag zwischen Bayer 04 und Victor Boniface läuft ein Jahr länger bis 2029. Das bestätigte der Klub auf Anfrage dieser Redaktion.

Grundsätzlich ändert das nichts an der aktuellen Situation. Ein längerer Vertrag ist jedoch immer hilfreich, wenn ein Spieler Leistung zeigt. Und derzeit sieht es danach aus, dass Boniface dazu wieder in der Lage ist. Anfang des Jahres hatte der 25-Jährige noch mit dem Ende seiner aktiven Karriere rechnen müssen. Dann verlief die Operation an seinem lädierten Knie deutlich besser als erwartet. Seitdem schöpft „Boni“ neuen Mut und hat die Vorbereitung ohne einen einzigen Fehltag absolviert. Das Ergebnis ist auf dem Platz zu sehen.

„Das Tor macht er super. Es freut uns sehr für Boni, dass ihm das vor so einer Kulisse gelungen ist“, sagte Simon Rolfes nach dem Sieg in Newcastle zu „Bild“. „Dass er solche Aktionen wieder draufhat, ist eine gute Entwicklung.“ Die Schwierigkeit für den Shootingstar der Meistersaison 2023/24: Leverkusen hat mit Patrik Schick und Christian Kofane bereits zwei fest eingeplante Stoßstürmer im Kader. Nun liegt es an Trainer Carles Martínez, eine Rolle für Boniface zu finden, mit der Spieler und Mannschaft leben können.

„Bei seiner Ballmitnahme habe ich sofort gedacht: Das ist Boniface“, schwärmte der Trainer vom Siegtreffer auf der Insel. Er sagte aber auch: „Natürlich ist er körperlich noch weit weg von dem, was möglich ist. Aber Talent bleibt Talent. Er muss weitermachen. Im Moment ist er vielleicht noch nicht bereit für viele Minuten, aber in solchen Momenten wie heute kann er uns helfen, Spiele zu gewinnen. Ich freue mich sehr für ihn. Dieses Tor in diesem Stadion, das uns auch den Sieg gibt, ist wichtig für ihn – denn die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr schwierig für ihn.“

Bis zum 1. September ist das Transferfenster geöffnet. Bis dahin wird sich zeigen, ob Angebote für Boniface eingehen. Spätestens dann müssen Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und Kaderplaner Kim Falkenberg entscheiden, wie es mit dem Angreifer weitergeht.

Neben Boniface muss Martínez in der kommenden Woche weitere wichtige Personalentscheidungen treffen. Der Kader von Bayer 04 ist zu voll. Es wird darum gehen, welche Spieler in der kommenden Saison mit vielen Einsatzzeiten rechnen können. Die übrigen Spieler müssen sich mit Wechselmöglichkeiten beschäftigen.

Am Samstag steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an: Im DFB-Pokal muss Bayer 04 beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden antreten (13 Uhr). Bis dahin sollte auch Arthur wieder fit sein. Der Brasilianer hätte in Newcastle als Rechtsverteidiger in der Startelf stehen sollen, verletzte sich beim Aufwärmen jedoch und wurde durch Lucas Vázquez ersetzt. Nach Angaben des Vereins handelte es sich jedoch nur um eine reine Vorsichtsmaßnahme.