Trinkpause mal anders: Nach 24 Minuten mussten die Spieler von Newcastle United an die Seitenlinie. Nicht etwa, um sich bei 21 Grad zu erfrischen, sondern umihre schwarz-weiße Spielkleidung zu wechseln. Zurück auf das Feld kamen sie in fliederfarbenen Auswärtstrikots. Der Grund: Das Newcastle-Trikot samt Hose und Stutzen war für Spieler und Zuschauer kaum von den blau-grünen Trikots von Bayer 04 Leverkusen zu unterscheiden. Nach dem Trikotwechsel war die Situation zwar besser, eindeutig zu unterscheiden waren die Teams jedoch noch immer nicht.

Leverkusen führte bei der Generalprobe für den Pflichtspielstart in der kommenden Woche zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0. Ibrahim Maza hatte nach nur einer halben Spielminute getroffen. Der algerische Nationalspieler zog aus 18 Metern ab und traf wuchtig und sehenswert zur frühen Führung.

Eine Hiobsbotschaft hatte Leverkusen bereits vor dem Anpfiff ereilt: Arthur, der als Rechtsverteidiger in der Startelf stehen sollte, verletzte sich beim Aufwärmen und wurde durch Lucas Vázquez ersetzt. Eine Parallele zwischen dem ersten und dem letzten Testspiel der Saison: Bei den Sportfreunden Baumberg hatte sich Eliesse Ben Seghir im Juli ebenfalls beim Aufwärmen verletzt. Der Marokkaner fällt wegen einer Muskelverletzung seither aus.

Newcastle brauchte nur einen kurzen Moment, um sich von Mazas Blitztor zu erholen. Bei der Heimpremiere des neuen deutschen Trainers Matthias Jaissle im St James’ Park kam Wissa zum ersten Abschluss. Mark Flekken reagierte gut – ebenso beim Fernschuss von Anthony Elanga wenig später.

Mark Flekken sieht unglücklich aus

Beim Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause agierte Leverkusens Stammtorhüter jedoch unglücklich. Der Niederländer ließ sich bei einer Ecke zu leicht von Mason Miley irritieren, und Malick Thiaw köpfte zum 1:1 ein. Maza hatte den gebürtigen Düsseldorfer und ehemaligen Schalker laufen lassen. Es sieht danach aus, als würde Leverkusen das Problem mit Gegentoren nach Standardsituationen mit in die neue Spielzeit nehmen.

Der zweite Deutsche in der Startelf von United, Nick Woltemade, blieb blass. Positiv fiel er nur durch das Festmachen langer Bälle auf.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel vor sich hin. Dann wechselte Leverkusens Trainer Carles Martínez zwei Spieler ein – mit zwei Glücksmomenten: Nathan Tella feierte sein Comeback. Der Engländer mit nigerianischen Wurzeln war rund zwei Wochen wegen einer muskulären Verletzung ausgefallen. Neben Tella brachte Martínez auch Victor Boniface. Der Publikumsliebling der Werkself brauchte nur zwei Minuten, um den Siegtreffer zu erzielen. Boniface ließ Lewis Hall aussteigen und schlenzte den Ball zum 2:1 ins lange Eck.

Nach der 1:2-Niederlage bei Nottingham Forest unter der Woche reist Leverkusen noch am Samstag mit einem Erfolgserlebnis von der Insel ab. Am kommenden Samstag steht dann das erste Pflichtspiel der neuen Saison an: Im DFB-Pokal muss Bayer 04 beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden antreten (13 Uhr).

Newcastle: Horníček – M. Miley (80. Pivaš), Thiaw, Botman, Hall – Steur, L. Miley (46. Finneran) – Elanga, Wissa, Barnes – Woltemade (86. Neave); Leverkusen: Flekken – Vázquez (46. Tape), Badé, Tapsoba, Gutiérrez (70. Belocian) – García, Fernández (70. Doganay) – Tillman (70. Terrier), Maza (80. Boniface), Moreira (80. Tella) – Kofane (46. Schick); Tore: 0:1 Maza (1.), 1:1 Thiaw (44.), 1:2 Boniface (82.); Schiedsrichter: Oliver (England); Zuschauer: 39.059.