Ein letzter Test steht noch an, dann wird es ernst. Zum Abschluss der Saisonvorbereitung tritt Frauenfußball-Erstligist Bayer 04 Leverkusen am Samstag (13.30 Uhr) beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich an. Die Bundesliga-Saison beginnt dann am 23. August (16 Uhr) mit dem Match bei RB Leipzig. Die Form stimmt. Das zeigte das jüngste 7:0 gegen den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam anlässlich der Saisoneröffnungsfeier in Leverkusen.

Herausragend vor 3000 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion agierte Cornelia Kramer, der ein Hattrick glückte. Aber Bayer-Trainer Roberto Pätzold verteilte ein Rundum-Lob: „Wir haben den Gegner kaum atmen lassen, aggressives Pressing gespielt und wenn es mal überspielt wurde, haben wir auch die Körner gehabt, das dann weit vor dem Strafraum auch wieder zu egalisieren.“ Jetzt, so der Coach, gehe es darum, „die Energie, die viele Spielerinnen über 45 Minuten gezeigt haben, noch konditionell auszubauen und über 70, 80, 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Dann wird uns die Mannschaft viel Freude machen.“

Kristina Sundov folgt auf Remzi Kahraman

Die Chemie stimmt offenbar bei Bayer 04. Diese Stimmung und Form sollen einen erfolgreichen Angriff auf Platz der und den damit verbundenen Sprung ins internationale Geschäft ermöglichen. An Pätzolds Seite steht dabei inzwischen ein neues und doch bekanntes Gesicht: Kristina Sundov, einst Spielerin in Leverkusen ist nun als Co-Trainerin dabei. Vor zehn Jahren brach die 58-malige kroatische Nationalspielerin Sundov ihre Zelte bei Bayer 04 ab, nachdem sie in der Saison 2015/16 insgesamt 23 Partien für Leverkusen bestritten und dabei vier Tore erzielt hatte.

Anschließend wechselte sie zum FC Basel in die Schweizer Women‘s Super League, wo sie bis zu ihrem Karriereende 2023 150 Pflichtspiele absolvierte und schließlich Co-Trainerin wurde. Zwischenzeitlich war sie im Herbst 2025 sogar Interimstrainerin der Baselerinnen. Nun ist sie zurück im Rheinland. „Ich bin sehr froh, wieder in Leverkusen zu sein. Meine erste Zeit hier habe ich in sehr positiver Erinnerung und die Entwicklung des Klubs seitdem aufmerksam verfolgt. Der Verein hat hohe Ambitionen, die ich teile“, sagt Sundov: „Durch meine bisherigen Stationen konnte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die ich nun bestmöglich einbringen möchte. Ich freue mich darauf, wieder hier zu sein und werde alles dafür tun, dass wir unsere Ziele gemeinsam verwirklichen.“

Die 39-Jährige ist damit Nachfolgerin von Remzi Kahraman. Der bisherige Co-Trainer hatte sich gen Ausland verabschiedet. Man habe dem Wechselwunsch des 31-Jährigen entsprochen, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2027 lief, teilte Bayer 04 mit. Kahraman hatte die Leverkusenerinnen ab Herbst 2023 zunächst als Individualtrainer sowie als Scout unterstützt, seit Sommer 2024 fungierte er als Co-Trainer. Zuvor stand der Inhaber einer Trainer-A-Lizenz der Europäischen Fußball-Union (Uefa) unter anderem bei Eintracht Frankfurt, beim VfL Wolfsburg und beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Als weitere Co-Trainerin ist Friederike Mehring bei Bayer 04 tätig.