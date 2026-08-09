Dieser Samstagnachmittag in Leverkusen hinterließ mehr als nur gute Laune bei den Fußballerinnen und Verantwortlichen von Bayer 04. Begeistert und aufgekratzt zeigte sich Leverkusens Coach Roberto Pätzold nach dem Abpfiff des vorletzten Testspiels in der Vorbereitung auf eine weitere Bundesliga-Spielzeit. Wer wollte es ihm verdenken?

3000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten im Ulrich-Haberland-Stadion für eine beeindruckende Kulisse gesorgt und sein Team hatte in dieser Atmosphäre offensichtlich keine Last gesehen, sondern Lust empfunden. Der Bundesligist bezwang den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam fulminant mit 7:0 (3:0). „Riesendank für die geile Kulisse. Wir haben mit unserem leidenschaftlichen Spiel heute sehr viel Werbung gemacht. Ich bin mir sicher, dass wir heute einige neue Fans für den Frauenfußball bei Bayer 04 gewonnen haben“, sagte Pätzold.

Auszeichnung für Vanessa Fudalla

Anlässlich der offiziellen Saisoneröffnung waren vor dem Anpfiff der gesamte Kader sowie das Trainerteam namentlich vorgestellt worden. Mit dabei: Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04, der Vanessa Fudalla nach einer Wahl durch Vereinsmitglieder als Spielerin der Saison 2025/26 auszeichnete. Fudalla zeigte auch später einmal mehr ihre Qualitäten im Torabschluss als sie das 7:0 erzielte. Das aber war der Schlusspunkt. Zu Beginn hatten andere die Glanzlichter gesetzt.

Eine in allen Belangen überlegene Leverkusener Elf verzeichnete nach wenigen Minuten Chance Nummer eins: Paulina Platner erzielte mit ihrer Direktabnahme noch kein Tor. Das machte Cornelia Kramer nur drei Minuten später besser. Die dänische Nationalstürmerin nutzte eine Flanke von Marlene Müller für einen Kopfball ins linke Eck (6.). Es war der Auftakt der großen Kramer-Gala. Ein zweites Mal überwand sie Feyenoord-Keeperin Claire Dinkla nach einer Hereingabe von Lobke Loonen mit dem Fuß (24.). Und Sekunden vor dem Pausenpfiff war die 23-Jährige nach einer Ecke der neuen Bayer-Kapitänin Carolin Simon wieder mit dem Kopf zur Stelle und machte so ihren Hattrick perfekt.

Sophie Zdebel beschenkt sich zum 22. Geburtstag

Nach dem Wiederanpfiff durfte eine neuformierte Elf ran. Diese machte ihre Sache nicht schlechter. An ihrem 22. Geburtstag erzielte Sophie Zdebel nach einer Ablage von Valentina Mädl das 4:0 (47.). Zehn Minuten später bediente Zdebel nach einem langen Ball von Melissa Friedrich die mitgelaufene Stürmerin Maja Sternad, die auf 5:0 erhöhte. Zum 6:0 traf dann Natasha Kowalski nach einer Flanke der im Sommer von Feyenoord zu Bayer 04 gewechselten Justine Brandau (83.), ehe Fudalla per Distanzschuss den besagten Schlusspunkt setzte (86.).

„Es freut mich unheimlich für die Mannschaft, dass sie sich endlich mal für ihre Offensiv-Bemühungen belohnt hat. Wir haben viele Tore nach den Mustern erzielt, die wir sehen wollen und die wir auch über die Saison immer wieder dem Gegner aufzwingen wollen“, sagte Pätzold. Man habe den Gegner kaum atmen lassen und aggressives Pressing gespielt. Es freue ihn, „dass sich einige in die Torschützenliste eintragen konnten, die bisher noch nicht getroffen hatten. Das gibt zusätzliches Selbstvertrauen für den Saisonstart.“

Der sechste und abschließende Test in der Saisonvorbereitung findet am Samstag (13.30 Uhr) bei beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich statt. Eine Woche später wird es dann ernst: Am 23. August (16 Uhr) beginnt die Meisterschaft mit dem Spiel bei RB Leipzig.

Bayer 04, 1. Halbzeit: Borggräfe - Müller, Turanyi, Ostermeier, Simon - Platner, Wamser - Bender (31. Grant), Tomasiak - Loonen, Kramer. – Bayer 04, 2. Halbzeit: Borggräfe (64. Voll) - Wallrabenstein, Wenger (78. Coskun), Friedrich, Brandau - Grant (69. Misini), Zdebel - Kowalski, Fudalla - Sternad, Mädl. – Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kramer (6., 25., 45.), 4:0 Zdebel (47.), 5:0 Sternad (59.), 6:0 Kowalski (83.), 7:0 Fudalla (86.). – Zuschauer: 3000.