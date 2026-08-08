Bayer 04 Leverkusen hat auch sein fünftes Testspiel gewonnen. Gegen den FC Sevilla hieß es am Ende 2:1 (0:1). Allerdings wurde der Sieg mit zwei verletzten Spielern teuer erkauft. Während Leverkusen noch drei Wochen bis zum ersten Bundesligaspiel bei der SV Elversberg hat, startet Sevilla am kommenden Wochenende gegen Rayo Vallecano in die erste spanische Liga. Immerhin ist Verstärkung für die Leverkusener Mannschaft im Anflug.

Zur gut besuchten Saisoneröffnung von Bayer 04 mit 25.193 Zuschauern liefen die Spieler durch ein Spalier junger Fans einzeln ein. Das eröffnete die Möglichkeit, die Beliebtheit der Akteure durch die Lautstärke des Jubels nach Nennung des Namens abzulesen. Sicherlich ohne Allgemeingültigkeit, doch es war ein Indiz, Fanlieblinge zu erkennen. Es bestätigte sich die Vermutung, die sich schon bei anderen Testspielen dieser Vorbereitung ergeben hatte: Victor Boniface elekritisiert weiter die Massen - auch ohne Tore und Vorlagen.

Der Jubel war deutlich lauter als bei allen anderen, auch im Vergleich zu den anderen Meisterspielern wie Edmond Tapsoba, Patrik Schick oder Robert Andrich. Weit oben auf der Dezibelskala weren zudem Kultkeeper Niklas Lomb und Shootingstar Ibrahim Maza. Der algerische Nationalspieler wurde vor Spielbeginn auch noch zum Spieler der Saison 2025/2026 geehrt - gewählt von den Fans.

Belocian sieht nicht gut aus

Beim ersten vernünftigen Angriff nach sieben Minuten war Maza dann ebenfalls beteiligt, sein Abschluss ans Außennetz war aber ungefährlich. Der erste echte Abschluss von Miguel Sierra war deutlich präziser und schlug zum 1:0 (16.) für die Gäste ein. Der Spanier zog vom rechten Flügel nach innen und schoss mit seinem starken linken Fuß ins lange Eck. Mark Flekken streckte sich vergebens, Abgangskandidat Jeanuel Belocian betrieb mit seinem zaghaften Zweikampfverhalten keinerlei Eigenwerbung.

Generell tat sich die Werkself gegen den spanischen Tabellen-13. der vergangenen Saison in La Liga schwer. Bayer kam oft einen Schritt zu spät, zog in vielen Zweikämpfen den Kürzeren. Vor der Pause gab es nur noch zwei kleinere Chancen durch einen Fernschuss von Equi Fernández und einen Kopfball von Belocian. Aufs Tor des Ex-Stuttgarters Odysseas Vlachodimos kam aber gar kein Abschluss.

Bitter: In der 34. Minute musste Montrell Culbreath das Spielfeld nach einem Tritt von Oso verlassen. Eine Diagnose stand bis Abpfiff noch nicht fest. Generell war es ein überhartes Spiel, das Schiedsrichter Timo Gerach nie richtig in den Griff bekam. Auch der Leverkusener Fernández sorgte im zweiten Durchgang mit einer Aktion mit zwei gestreckten Beinen für Kopfschütteln.

Nach der Pause dauerte es etwas bis zur ersten Torchance. Christian Kofane setzt nach knapp einer Viertelstunde einen Kopfball nach guter Flanke von Arthur ganz knapp neben den Pfosten. Danach brachte Carles Martínez sechs Neue aufs Feld. Das zeigte prompt Wirkung: Zugang Miguel Gutiérrez flankte auf den Kopf von Patrik Schick - 1:1 (66.).

Rund 15 Minuten vor dem Abpfiff gab es dann die nächste personelle Hiobsboschaft: Nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung konnte Robert Andrich nicht mehr weitermachen, musste ausgewechselt werden. Auch hier steht eine Diagnose aus. Die zwei verletzten Akteure trübten den Nachmittag für Bayer 04 enorm. Da half das über Boniface und Martin Terrier schön herausgespielte Siegtor von Schick zum 2:1 (78.) nur wenig.

Zwei Testpiele in England folgen

Immerhin: In der kommenden Woche dürften nach Informationen dieser Redaktion zwei Zugänge zur Werkself stoßen: Facundo Medina von Olympique Marseille und Rückkehrer Moussa Diaby von Al-Ittihad. Der Wunsch der Verantwortlichen ist, dass alle Verträge bis Mittwoch unterschrieben sind, damit die Spieler die England-Reise antreten können. Bayer 04 fliegt am Mittwoch auf die Insel, spielt am selben Tag gegen Nottingham Forest (20.45 Uhr) und am Samstag gegen Newcastle United (16 Uhr).

Leverkusen: Flekken - Arthur (62. Vázquez), Badé (62. Oermann), Tapsoba (75. Hawighorst), Belocian (62. Gutiérrez) - García, Fernández (62. Andrich/75. Boniface) - Culbreath (36. Hofmann), Maza (46. Tillman), Moreira (62. Terrier) - Kofane (62. Schick); Sevilla: Vlachodimos (64. Fran Gonzalez) - Iglesias, Sangante (72. Manu Bueno), Kike Salas, Suazo - Agoumé (64. Castrín), Guillén - Oso (64. Díaz), Sierra (72. Vargas) - Isaac (46. Peque), Guridi (72. Ibrahima Sow); Schiedsrichter: Gerach (Landau); Zuschauer: 25.193; Tore: 0:1 Sierra (16.), 1:1 Schick (66.), 2:1 Schick (78.).