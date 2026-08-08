Köln. 90 Tage kein Fußball in Müngersdorf. Fast drei Monate waren vergangen, seitdem letztmals im Rhein-Energie-Stadion mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Heidenheim der Ball gerollt war. Eine schrecklich lange Zeit für den eingefleischten Fan des 1. FC Köln, der nach Auftritten seines Lieblingskubs lechzt – auch wenn zwischendurch eine Mammut-WM die Zeit vertrieb. Aber Vereinsfußball, echte Leidenschaft, das ist für den typischen FC-Anhänger noch einmal etwas anderes. Am Samstagnachmittag war diese FC-Dursttrecke beendet. Einen Tag nach dem Geheimtest unter Ausschluss von Fans gegen Real Sociedad San Sebastian (2:0) pilgerten 37.000 Zuschauer in den Kölner Westen, um voller Vorfreude wieder ihren „neuen“ FC in Aktion zu sehen. Und der Bundesligist gewann erneut, diesmal mit 2:1 durch ein spätes Tor des dänischen Nachwuchsstürmers Nilas Yacobi. Es waren überhaupt die Talente, die an diesem Tag Eigenwerbung betrieben.

„Wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, die Kombination von den beiden Spielen jetzt gestern und heute hat viele Sachen gezeigt. Natürlich haben wir noch ein, zwei Themen, die wir für nächste Woche mitnehmen. Dann sind wir in der vierten Woche in der Vorbereitung. Wir haben jetzt abgeschlossen. Wir freuen uns jetzt auf zwei gute Vorbereitungswochen bis zum Pokal in Würzburg und das Testspiel nächste Woche. Da sind wir glaube ich auf einem guten Weg. Wer das Hertha-Spiel gesehen hat, im Vergleich auch zu gestern und heute, hat glaube ich nochmal einen deutlichen Schritt gesehen“, zeigte sich FC-Trainer René Wagner zufrieden. Und hob hervor: „Mir hat generell erst mal der Hunger von allen gefallen – dass sie gegen den Ball arbeiten wollen. Dass wir auch in guten Phasen nochmal Bälle in der gegnerischen Hälfte gewonnen haben. Dass wir auch mit dem Ball gezeigt haben, dass wir den Ball kontrollieren können, dass wir uns Chancen über Ballbesitz spielen können, dass wir auch direkt zum Tor gehen können und nach Umschaltsituationen gefährlich werden können – alle die Phasen, die im Spiel natürlich wichtig sind.“

Natürlich war auch Leerlauf im Spiel, bisweilen sahen die Fans einen Sommerkick, doch am Ende waren es vor allem die Talente, die dem Trainer Freude bereiteten: „Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Jungs in jedem Training, in jedem Spiel, egal wann, egal gegen wen, Gas geben. Das haben wir heute wieder gesehen und natürlich für die U20-Jungs war das eine tolle Erfahrung.“

Waren beide Teams am Freitagabend im Franz-Kremer-Stadion überwiegend noch mit ihrer zweiten Garnitur angetreten, standen sich jetzt nahezu ihre Bestbesetzungen gegenüber – auch wenn bei den Basken erneut ihr Weltmeister und Star Mikel Oyarzabal fehlte, der noch im Sonderurlaub ist. Bei den Kölnern kam Neuzugang Gideon Mensah zu seinem Debüt im FC-Trikot. Im Gegensatz zum Tag zuvor stand auch der von Dortmund heftig umworbene Jungstar Said El Mala in der Kölner Startelf und stürmte neben Ragnar Ache. Neuzugang Paul Okon-Engstler fehlt dagegen ebenso wie Sebastian Sebulonsen, der an leichten muskulären Problemen laboriert, im Aufgebot. Der australische WM-Teilnehmer hatte am Freitag 60 Minuten lang gespielt und war dann leicht angeschlagen ausgewechselt worden – wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zudem verzichtete Trainer René Wagner auf Joel Schmied und Patrik Kristal, die zuvor beide über die vollen 90 Minuten gespielt hatten.

Und wie schon am Tag zuvor, legte sich der FC in der 4:2:3:1-Grundordnung zu Beginn voll ins Zeug und startete schwungvoll. Bereits in der fünften Minute gingen die Gastgeber in Führung: Isak Johannesson überspielte mit einem langen Ball die Abwehr der Basken. Linton Maina profitierte von einem Patzer von Herrera, setzte sich im Duell mit Torhüter Gargallo durch und schob zur Führung ein. El Mala hatte die nächste Chance, als das Dortmunder Objekt der Begierde von links in den Strafraum zog. Sein abgefälschter Schuss wurde noch zur Ecke abgefälscht.

Aus dem Nichts kam San Sebastian allerdings in der zehnten Minute zum Ausgleich. Vorausgegangen war eine unglückliche Szene: Die Innenverteidiger Luka Lochoshvili und Jahmai Simpson-Pusey behinderten sich im Strafraum gegenseitig. Der georgische Neuzugang beförderte den Ball dann ins eigene Tor. Fortan war ein Bruch im Kölner Spiel zu sehen. Auf beiden Seiten ereignete sich herzlich wenig. Mensah leistete sich einige Ballverluste und benötigte offenbar noch Zeit, um in Top-Form zu kommen. El Mala versuchte mit mehreren Zweikämpfen ins Spiel zu arbeiten und bekam dafür Sonderapplaus. Das war es dann aber auch fast schon bis kurz vor der Pause, als zumindest noch einmal Ache und El Mala Torgefahr andeuteten.

1. FC Köln: Said El Mala muss nach einem Krampf raus

Mensah blieb in der Kabine – für ihn kam Nachwuchskraft Jonathan Friemel. Und für David Fürst verteidigte fortan Rückkehrer Julian Pauli für die Kölner, die in der Defensive nun auf Dreierkette setzten. Wieder war es El Mala, der den Fans etwas bot. Nach einer famosen Ballmitnahme schloss der Nationalspieler in spe direkt ab, doch das Leder ging deutlich neben das Tor (52.). Nach einem schönen Spielzug über Bülter und Johannesson kam in der 57. Minute der mitgelaufene Friemel an den Ball, doch sein Schussversuch wurde von den Basken geklärt.

Said El Mala vom 1. FC Köln erfüllt nach dem 2:1-Sieg gegen San Sebastian die Wünsche der Fans. Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Für El Mala war dann in der 62. Minute Feierabend. Zuvor hatte der Offensivspieler einen Sprint angezogen, ging danach zu Boden und wurde danach sofort ausgewechselt – wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme, El Mala klagte offenbar über Krämpfe. Nach dem Abpfiff konnte Trainer Wagner aber sogleich Entwarnung geben. „Es war ein Krampf. Said hat sich selbst darüber am meisten geärgert“, sagte der Coach und lobte den Jungstar, über den es nahezu täglich Wechsel-Gerüchte gibt, für dessen Einstellung und Verhalten. El Mala verhalte sich „tadellos. Dann waren die Gerüchte sehr, sehr gut für uns.“

Wagner lässt El Malas Zukunft offen

Doch dass seine Mannschaft mit El Mala in die Saison geht, das konnte Wagner freilich auch nicht versprechen: „Said ist ein besonderer Spieler, der weiß, wo er spielen wird, wenn er im Pokal aufläuft“, sagte Wagner und deutete an, dass sich sich in der Transferperiode aber auch immer noch etwas ändern könnte. „Ich sage immer ‚Wenn‘. Am Ende wissen wir aber nicht, was passiert. Der Junge vermittelt dennoch jeden Tag das Gefühl, dass er mit keiner Silbe darüber nachdenkt, wegzugehen. Wir sind aktuell in der Position, dass Said bei uns Fußballer bleibt.“

Das Spiel plätscherte nach El Malas Auswechslung vor sich hin. Dann wechselte Wagner dreifach – und wurde dafür sofort belohnt. Eine Co-Produktion zweier Talente brachte das 2:1: Nach einem verunglückten Abschlag von Gargallo und einem Ballgewinn von Tom Krauß kam über Johannesson Maik Afri Akumu (18) an den Ball. Der 18-Jährige dribbelte sich an der Grundlinie durch, flankte präzise in den Fünfer auf den soeben ins Spiel gekommenen Nilas Yacobi. Und der 19-Jährige köpfte zum Sieg ein. Der ebenfalls 18-jährige Reigan Heskey, der aufgrund von Belastungssteuerung erst spät ins Spiel gekommen war, hatte nach einer starken Aktion noch das 3:1 auf dem Fuß, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei (84.). Es blieb beim knappen Erfolg. Die Kölner Mannschaft holte sich danach den Applaus der Fans ab, für die es vor dem Stadion noch Freibier gab.

1. FC Köln: Schwäbe – Fürst (46. Pauli), Lochoshvili, Simpson-Pusey, Mensah (46. Friemel) – Krauß, Johannesson (80. Irmiev) – Maina (76. Yacobi), El Mala (62. Afri Akumu, 80. Heskey), Bülter (76. Waldschmidt) – Ache (76. Niang). Tore: 1:0 Maina (5.), 1:1 Lochoshvili (10., Eigentor), 2:1 Yacobi (78.).